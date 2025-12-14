Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před koncem střídající Kuchta. Hosté vedli po půlhodině po střele Krollise, v závěru jim vrátil vedení z otočky Letenay. Ke dvěma gólům jim stačily dvě střely na bránu.
Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Raimonds Krollis z Liberce se raduje ze vstřeleného gólu ve 34. minutě utkání...
Raimonds Krollis v objetí s Azizem Kayondem po gólu na 1:0 proti Spartě.
Hráči Sparty Praha se radují po vlastním gólu Angeho N’Guessan z Liberce.
Radost sparťanských fotbalistů z vyrovnávací branky ve 42. minutě utkání proti...
15 fotografií

Od sparťanů to byl zcela odlišný zápas než v předchozích případech doma. Už žádný laxní přístup a pohodlný fotbal, který předváděli s Teplicemi a Pardubicemi, s nimiž dohromady ztratili celkem pět bodů.

Jenže ani s Libercem se po dobrém výkonu nevyhnuli osudovému zaváhání. A to je přesně rozdíl, který udělal díru v tabulce mezi nimi a vedoucí Slavií. V součtu s Konferenční ligou sparťané doma nevyhráli čtyři zápasy.

Tentokrát za to mohly nedorazy v defenzivě a maximální efektivita soupeře.

Preciado po půlhodině zastavil útok, měl na zádech Soliua a mohl si pomoci zpětnou přihrávkou. Ale chtěl z těžké situace vyjít sám, do souboje přiběhl Kayondo, obral ho o míč, utekl a poslal přesnou přihrávku do vápna. Krollis se z patnácti metrů trefil k tyči.

Raimonds Krollis z Liberce se raduje ze vstřeleného gólu ve 34. minutě utkání proti pražské Spartě.

První pořádný útok Liberce, první střela a Sparta prohrávala. Pokolikáté na podzim už?

Přitom domácí do té doby nehráli špatně. Soupeře, který v posledních týdnech zaujal skvělou formou, poměrně jasně přehrávali a vytvářeli si nadějné možnosti. Ale v pokutovém území je neuměli správně vyřešit.

Haraslín tentokrát často zbytečně přihrával, situace se snažil vylepšovat, až je přehrával. Když se po dvaceti minutách odhodlal ke střele, byl z toho málem gól. Míč tlačil obstřelem na zadní tyč, Koubek však předvedl skvělý zákrok.

Vzápětí Rrahmani po jeho akci pálil z malého vápna z úhlu přes celou bránu vedle.

Radost sparťanských fotbalistů z vyrovnávací branky ve 42. minutě utkání proti Liberci.

Hostující obránci toho spoustu zblokovali, byli nepříjemní, ostří, v soubojích nekompromisní. Sudí Černý utkání dost pouštěl, žlutou kartu dal pak Kayondovi za zdržování, což byl další taktický prvek ve hře hostů.

Tím hlavním byla defenziva, Liberečtí se se po ztrátě míče zodpovědně vraceli, nezřídka bránili před vápnem s devíti hráči, nízko býval i hroťák Krollis. Po zisku míče se snažili vyrážet do brejků a jeden využili.

Sparťané stihli srovnat do půle po rohu. Koubek se k dobře kopnutému centru obtížně dostal, vyrazil ho jen za malé vápno, odkud ho k tyči i za pomoci teče N’Guessana poslal Mercado.

Souboj mezi Johnem Mercadem (Sparta) a Agem N’Guessanem z Liberce.
Aziz Kayondo (Liberec) odkopává míč před Janem Kuchtou ze Sparty.

Po přestávce domácí pokračovali v solidním představení, útočili, Haraslínovi střelu z prázdné brány vykopávali obránci. Preciadův volej Koubek vyrazil, Sörensenovu hlavičku efektně lapil.

Po hodině hry trenér Priske stáhl Mercada, jednoho z nejlepších sparťanů. Zápas směřoval k remíze 1:1, když po dalším kiksu v domácí obraně hosté zničeho udeřili podruhé. Na hranici pokutového území se po zaváhání střídajícího Kadeřábka se Sörensenem dostal k míči Letenay a z otočky se trefil k tyči.

Domácí se zlobili, že sudí pustili zákrok Koželuha na Haraslína, pak VAR dlouho zkoumal, jestli hostující fotbalista nehrál rukou. Pokud ano, tak si ji zřejmě sám nastřelil. Druhý útok Liberce, druhá střela na bránu, druhý gól.

Gól Lukáše Letenaye z Liberce v 79. minutě utkání proti Spartě.

Sparťané doplatili na to, že nebyli schopní z mnoha akcí skórovat, do šancí se propracovávali obtížně. Stačilo to jen na bod, který vystřelil Kuchta po perfektní přihrávce Birmančeviče.

A to domácí nemuseli mít nic, v nastavení po dalším zaváhání v obraně tutovku Mahmiče zlikvidoval Vindahl. Na druhé straně Kuchta nedokázal metr od čáry usměrnit míč do prázdné brány.

Ke konci sedmiminutového nastavení Icha v poslední chvíli zblokoval střelu Birmančeviče a Haraslínova dělovka letěla těsně nad.

„Začali jsme hrozně bojácně, hodně jsme ztráceli, panikařili jsme, nemohli jsme se dostat do zápasu. Někteří naši hráči takové utkání hráli poprvé,“ říkal liberecký trenér Radoslav Kováč. „Dali jsme krásný gól, při vyrovnání jsme si měli počínat důrazněji. Myslel jsem si, že byl na nás faul, ale pak jsem to viděl a nic tam nebylo. V druhé půli nás Sparta přitlačila, my jsme přežili pár šancí a udeřili podruhé. Bylo pár minut do konce, bohužel jsme dostali laciný gól. Ale i tak je bod velmi cenný.“

Chance Liga 2025/2026
14. 12. 2025 18:30
Konec zápasu
Sparta : Liberec 2 : 2
(1 : 1)
Góly:
42. J. Mercado, 85. J. Kuchta
Góly:
34. R. Krollis, 79. L. Letenay
Sestavy:
P. Vindahl - J. Martinec, A. Sörensen, J. Zelený (68. V. Birmančevič) - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Eneme (57. S. Mannsverk), M. Ryneš (76. P. Kadeřábek) - J. Mercado (68. J. Kuchta), A. Rrahmani, L. Haraslín
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - T. Diakité, V. Stránský, P. Hodouš (68. J. Koželuh), L. Mašek (84. P. Juliš), A. Soliu (57. L. Letenay) - R. Krollis (68. E. Mahmič)
Náhradníci:
M. Suchomel, J. Surovčík, P. Kadeřábek, F. Panák, L. Sadílek, J. Kuchta, K. Milla, G. Kuol, V. Birmančevič, S. Mannsverk
Náhradníci:
L. Pešl, J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, M. Rýzek, P. Dulay, E. Mahmič, I. Krajčírik, P. Juliš, L. Letenay
Žluté karty:
48. J. Mercado, 55. A. Sörensen, 78. , 90. J. Kuchta
Žluté karty:
29. M. Icha, 45. A. Kayondo, 77. L. Mašek, 78. , 87. A. N’Guessan
Červené karty:
Červené karty:
90. A. Kayondo

Počet diváků: 16 154 (85 % z kapacity 18 944)

