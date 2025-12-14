Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Od sparťanů to byl zcela odlišný zápas než v předchozích případech doma. Už žádný laxní přístup a pohodlný fotbal, který předváděli s Teplicemi a Pardubicemi, s nimiž dohromady ztratili celkem pět bodů.
Jenže ani s Libercem se po dobrém výkonu nevyhnuli osudovému zaváhání. A to je přesně rozdíl, který udělal díru v tabulce mezi nimi a vedoucí Slavií. V součtu s Konferenční ligou sparťané doma nevyhráli čtyři zápasy.
Tentokrát za to mohly nedorazy v defenzivě a maximální efektivita soupeře.
Preciado po půlhodině zastavil útok, měl na zádech Soliua a mohl si pomoci zpětnou přihrávkou. Ale chtěl z těžké situace vyjít sám, do souboje přiběhl Kayondo, obral ho o míč, utekl a poslal přesnou přihrávku do vápna. Krollis se z patnácti metrů trefil k tyči.
První pořádný útok Liberce, první střela a Sparta prohrávala. Pokolikáté na podzim už?
Přitom domácí do té doby nehráli špatně. Soupeře, který v posledních týdnech zaujal skvělou formou, poměrně jasně přehrávali a vytvářeli si nadějné možnosti. Ale v pokutovém území je neuměli správně vyřešit.
Haraslín tentokrát často zbytečně přihrával, situace se snažil vylepšovat, až je přehrával. Když se po dvaceti minutách odhodlal ke střele, byl z toho málem gól. Míč tlačil obstřelem na zadní tyč, Koubek však předvedl skvělý zákrok.
Vzápětí Rrahmani po jeho akci pálil z malého vápna z úhlu přes celou bránu vedle.
Hostující obránci toho spoustu zblokovali, byli nepříjemní, ostří, v soubojích nekompromisní. Sudí Černý utkání dost pouštěl, žlutou kartu dal pak Kayondovi za zdržování, což byl další taktický prvek ve hře hostů.
Tím hlavním byla defenziva, Liberečtí se se po ztrátě míče zodpovědně vraceli, nezřídka bránili před vápnem s devíti hráči, nízko býval i hroťák Krollis. Po zisku míče se snažili vyrážet do brejků a jeden využili.
Sparťané stihli srovnat do půle po rohu. Koubek se k dobře kopnutému centru obtížně dostal, vyrazil ho jen za malé vápno, odkud ho k tyči i za pomoci teče N’Guessana poslal Mercado.
Po přestávce domácí pokračovali v solidním představení, útočili, Haraslínovi střelu z prázdné brány vykopávali obránci. Preciadův volej Koubek vyrazil, Sörensenovu hlavičku efektně lapil.
Po hodině hry trenér Priske stáhl Mercada, jednoho z nejlepších sparťanů. Zápas směřoval k remíze 1:1, když po dalším kiksu v domácí obraně hosté zničeho udeřili podruhé. Na hranici pokutového území se po zaváhání střídajícího Kadeřábka se Sörensenem dostal k míči Letenay a z otočky se trefil k tyči.
Domácí se zlobili, že sudí pustili zákrok Koželuha na Haraslína, pak VAR dlouho zkoumal, jestli hostující fotbalista nehrál rukou. Pokud ano, tak si ji zřejmě sám nastřelil. Druhý útok Liberce, druhá střela na bránu, druhý gól.
Sparťané doplatili na to, že nebyli schopní z mnoha akcí skórovat, do šancí se propracovávali obtížně. Stačilo to jen na bod, který vystřelil Kuchta po perfektní přihrávce Birmančeviče.
A to domácí nemuseli mít nic, v nastavení po dalším zaváhání v obraně tutovku Mahmiče zlikvidoval Vindahl. Na druhé straně Kuchta nedokázal metr od čáry usměrnit míč do prázdné brány.
Ke konci sedmiminutového nastavení Icha v poslední chvíli zblokoval střelu Birmančeviče a Haraslínova dělovka letěla těsně nad.
„Začali jsme hrozně bojácně, hodně jsme ztráceli, panikařili jsme, nemohli jsme se dostat do zápasu. Někteří naši hráči takové utkání hráli poprvé,“ říkal liberecký trenér Radoslav Kováč. „Dali jsme krásný gól, při vyrovnání jsme si měli počínat důrazněji. Myslel jsem si, že byl na nás faul, ale pak jsem to viděl a nic tam nebylo. V druhé půli nás Sparta přitlačila, my jsme přežili pár šancí a udeřili podruhé. Bylo pár minut do konce, bohužel jsme dostali laciný gól. Ale i tak je bod velmi cenný.“
42. J. Mercado, 85. J. Kuchta
34. R. Krollis, 79. L. Letenay
P. Vindahl - J. Martinec, A. Sörensen, J. Zelený (68. V. Birmančevič) - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Eneme (57. S. Mannsverk), M. Ryneš (76. P. Kadeřábek) - J. Mercado (68. J. Kuchta), A. Rrahmani, L. Haraslín
T. Koubek - M. Icha, D. Plechatý, A. N’Guessan, A. Kayondo - T. Diakité, V. Stránský, P. Hodouš (68. J. Koželuh), L. Mašek (84. P. Juliš), A. Soliu (57. L. Letenay) - R. Krollis (68. E. Mahmič)
M. Suchomel, J. Surovčík, P. Kadeřábek, F. Panák, L. Sadílek, J. Kuchta, K. Milla, G. Kuol, V. Birmančevič, S. Mannsverk
L. Pešl, J. Koželuh, M. Hlavatý, L. Masopust, M. Rýzek, P. Dulay, E. Mahmič, I. Krajčírik, P. Juliš, L. Letenay
48. J. Mercado, 55. A. Sörensen, 78. , 90. J. Kuchta
29. M. Icha, 45. A. Kayondo, 77. L. Mašek, 78. , 87. A. N’Guessan
90. A. Kayondo
Počet diváků: 16 154 (85 % z kapacity 18 944)Přejít na online reportáž