ONLINE: Baník - Slavia 0:1, už ve třetí minutě otevírá po rohu skóre Nowak

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  16:12aktualizováno  17:03
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Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Slávističtí fotbalisté chtějí potvrdit povedený vstup do nového ročníku Chance Ligy. Ve druhém kole hrají na půdě ostravského Baníku, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slavia před týdnem porazila Slovácko vysoko 5:1 a suverénně vykročila za obhajobou.

Proti Baníku zvolil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, Chaloupek, Zima – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Šturm, Chytil, Ouanda.

Jen na lavičce tak zůstává například letní posila N’Guessan, jenž minule hrál od začátku, či jedna z opor týmu Provod.

Baník, který se v minulém ročníku zachránil až v baráži, na úvod toho nového uspěl ve Zlíně (1:0).

Se Slavií prohrál oba zápasy v uplynulé sezoně shodně 0:2.

Chance Liga 2026/2027
1. 8. 2026 17:00
Zápas probíhá
Ostrava : Slavia 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
3. W. Nowak
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, M. Chaluš, J. Míček - A. Bewene, R. Nogha, A. Traoré, V. Sinjavskij - D. Planka, V. Jurečka, A. Gning
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, Š. Chaloupek - S. Isife, M. Sadílek, W. Nowak, M. Suleiman - . Ouanda, M. Chytil, D. Šturm
Náhradníci:
D. Gilbert, A. Musák, F. Šancl, D. Holzer, M. Kohút, M. Frydrych, V. Budinský, F. Kubala, K. Pojezný, V. Škrkoň, M. Kmeť
Náhradníci:
A. N’Guessan, Y. Mbodji, T. Diakité, E. Piták, D. Halinský, E. Ayaosi, P. Kačor, I. Schranz, T. Vlček, L. Provod, N. Domčak
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ONLINE: Baník - Slavia 0:1, už ve třetí minutě otevírá po rohu skóre Nowak

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

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