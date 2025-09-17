ONLINE: Baník - Teplice 1:0, dohrávka přerušeného utkání, oba týmy se trápí

Komplikací pro obě mužstva je, že do utkání nemohou nasadit čerstvé posily, jelikož nastoupit smějí pouze hráči, kteří tehdy byli na soupisce. Současně platí, že fotbalisté, kteří byli v době přerušení ve hře, nesmí být v dohrávce mezi náhradníky.
Baník se musí obejít například bez opor Matěje Šína, Tomáše Riga či Erika Prekopa, kteří na konci přestupového období odešli.
V původním termínu nastoupily oba týmy k zápasu ve snaze odčinit porážku v prvním kole. Teď se chtějí odlepit od spodku tabulky.
Baník je totiž překvapivě až čtrnáctý a získal pouhé čtyři body. Kromě nedohraného utkání s Teplicemi mu pak chybí ještě zápas s Pardubicemi, který si nechal odložit kvůli účasti v předkole Konferenční ligy.
Teplice mají ještě o bod méně za jedinou výhru nad Bohemians, jsou předposlední a aktuálně táhnou sérii pěti ligových porážek.
22. D. Lischka
D. Holec - M. Chaluš, D. Lischka, K. Pojezný - C. Tiéhi, A. Munksgaard, D. Buchta, C. Frýdek, P. Kpozo - D. Owusu, T. Zlatohlávek
M. Trmal - N. Audinis, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, R. Jukl, M. Bílek, M. Riznič - D. Trubač, J. Cykalo, L. Krejčí
M. Frydrych, V. Budinský, D. Holzer, L. Almási, E. Šehič, M. Rusnák, J. Míček, J. Pira, E. Ogbu, M. Havran, D. Látal
M. Kozák, L. Mareček, M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, M. Kříž, D. Danihel, J. Auta