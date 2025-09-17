ONLINE: Baník - Teplice 1:0, dohrávka přerušeného utkání, oba týmy se trápí

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, nastupují fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic k dohrávce 2. kola Chance Ligy. Zápas pokračuje od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za nějž tehdy skóroval stoper Lischka. Zbytek utkání sledujte v podrobné online reportáži.

Komplikací pro obě mužstva je, že do utkání nemohou nasadit čerstvé posily, jelikož nastoupit smějí pouze hráči, kteří tehdy byli na soupisce. Současně platí, že fotbalisté, kteří byli v době přerušení ve hře, nesmí být v dohrávce mezi náhradníky.

Baník se musí obejít například bez opor Matěje Šína, Tomáše Riga či Erika Prekopa, kteří na konci přestupového období odešli.

V původním termínu nastoupily oba týmy k zápasu ve snaze odčinit porážku v prvním kole. Teď se chtějí odlepit od spodku tabulky.

Baník je totiž překvapivě až čtrnáctý a získal pouhé čtyři body. Kromě nedohraného utkání s Teplicemi mu pak chybí ještě zápas s Pardubicemi, který si nechal odložit kvůli účasti v předkole Konferenční ligy.

Teplice mají ještě o bod méně za jedinou výhru nad Bohemians, jsou předposlední a aktuálně táhnou sérii pěti ligových porážek.

Chance Liga 2025/2026
17. 9. 2025 17:00
Zápas probíhá
Ostrava : Teplice 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
22. D. Lischka
Góly:
Sestavy:
D. Holec - M. Chaluš, D. Lischka, K. Pojezný - C. Tiéhi, A. Munksgaard, D. Buchta, C. Frýdek, P. Kpozo - D. Owusu, T. Zlatohlávek
Sestavy:
M. Trmal - N. Audinis, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, R. Jukl, M. Bílek, M. Riznič - D. Trubač, J. Cykalo, L. Krejčí
Náhradníci:
M. Frydrych, V. Budinský, D. Holzer, L. Almási, E. Šehič, M. Rusnák, J. Míček, J. Pira, E. Ogbu, M. Havran, D. Látal
Náhradníci:
M. Kozák, L. Mareček, M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, M. Kříž, D. Danihel, J. Auta
