Sparta - Zlín 3:1, povinná domácí výhra, pomohl k ní i premiérový gól Brunese

Sparťané se nenechali srazit gólem, který soupeři v 57. minutě sami darovali.
Po autu na půlce hřiště Šmiga tělem odstavil Karabce, pokračoval v pohybu do vápna, kam také dostal přihrávku. Sörensena sice neobehrál a spadl na zem, jenže pak se nepochopitelně zachoval Ševínský, jenž míč jen odevzdal právě Šmigovi, ten se pohotově zvedl a zblízka překonal Surovčíka.
Jenže tři minuty poté už Sparta zase vedla.
Suchomel se ve vápně odpoutal od soupeře a poslal balon před bránu, kde ho letní posila Brunes poslal k tyči a ozdobil svou premiéru v české lize mimořádně důležitým gólem. Domácí fanoušci pak za hlasitého skandování „Row“ veslovali po vzoru Norů na nedávném mistrovství světa.
Když dvacet minut před koncem Brunes střídal, dočkal se bouřlivého potlesku.
Chvíli po jeho gólu bylo na Letné ještě veseleji.
Pišoja ve vápně fauloval Karabce, který si chtěl v otočce zpracovat Rynešovu přihrávku, Wulkan ještě počkal, kam doletí Brunesova střela a když šla jen vedle, nařídil penaltu. Tu si vzal sám faulovaný, na jeho střelu k tyči si sice Dostál sáhl, ale vytáhnout ji nedokázal.
Zbytek zápasu už si Sparta pohlídala, po zaváhání se Zbrojovkou Brno (1:3) splnila povinnost a vítězně se naladila na úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu.
Na zápas se Zlínem na Letnou dorazil mimo jiné nový trenér české reprezentace Santi Denia i jeho asistent Pablo Amo, kteří se ještě před úvodním hvizdem na tribuně fotili s fanoušky.
Zápas se kvůli úmornému vedru v úvodu nehrál v kdovíjakém tempu, hosté byli pasivní a nakonec neustáli rostoucí sparťanský tlak.
Alcócerův centr ještě dokázal hostující Černín odrazit, ale jen na hranici vápna, kde se do něj parádně opřel Irving, jenž svým prvním gólem ve sparťanském dresu otevřel skóre.
Po dvaadvaceti minutách se Sparta mohla uklidnit.
Irving poslal z přímého kopu do vápna centr, který po sérii odrazů nedokázal Cupák napoprvé odkopnout, jen ho posunul kousek před sebe, kde ho sice odpálil Petruta, ale to už měl Cupák napřaženou nohu a tou následně trefil Brunese, jenž k němu přiběhl zezadu.
Sudí Wulkan takřka bez váhání nařídil penaltu, k ní se postavil kapitán Haraslín, ale střelu se snažil tak moc umístit k tyči, až branku minul.
Zatímco se nad Letnou začal snášet letní déšť, sparťané viditelně trochu znejistěli a pustili soupeře do hry. Po 35 minutách udělal Surovčík hrubku v rozehrávce, když namazal balon přímo na nohu Petruty, ale ve snaze zakončovat co nejrychleji pouze přestřelil bránu.
Do druhé půle nastoupila Sparta aktivně a v 50. minutě se do šance po náběhu za obranu hnal Brunes, ve vápně udělal kličku Křapkovi, jenž ho zasáhl kolenem, ale sudí Wulkan faul neodpískal.
Na druhé straně Zlín místo toho získal přímý kop, po němž se musel vyznamenat Surovčík po zakončení Petruty.
Vyrovnání se Zlín nakonec dočkal, ale na body to nestačilo.
14. A. Irving, 60. J. Brunes, 66. A. Karabec (pen.)
57. D. Šmiga
J. Surovčík - M. Suchomel, A. Ševínský, A. Sörensen, J. Mercado - A. Irving, H. Sochůrek (62. S. Eneme), J. Alcócer (83. G. Kuol), A. Karabec (83. D. Hollý), L. Haraslín (62. M. Ryneš) - J. Brunes (73. M. Vojta)
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - S. Petruta (67. T. Hellebrand), T. Ulbrich (83. T. Poznar), F. Appiah (83. A. Gaži), M. Cupák, M. Pišoja (67. L. Bartošák) - S. Kanu (46. D. Šmiga)
J. Grimaldo, D. Hollý, S. Eneme, V. Vitályos, K. Hegyi, M. Ryneš, G. Kuol, M. Vojta, P. Kadeřábek, J. Zelený, J. Kuchta
T. Hellebrand, A. Gaži, M. Toure, T. Fojtů, F. Dorňák, D. Grygera, D. Šmiga, Š. Bachůrek, J. Kolář, T. Poznar, L. Bartošák
89. D. Hollý
1. S. Petruta, 21. T. Ulbrich, 86. L. Bartošák
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