ONLINE: Dukla - Sparta 0:1, Hunal hrál rukou, penaltu proměňuje Haraslín

Autor:
  17:17aktualizováno  18:25
Sparťanští fotbalisté vstupují do jarní části sezony zápasem 20. kola Chance Ligy, jejich soupeřem je další pražský klub Dukla. Pokud zvítězí, minimálně do neděle se přiblíží vedoucí Slavii na čtyři body. Utkání má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Choreo sparťanských fanoušků před utkáním na Dukle
Sparťanský křídelník John Mercado se v utkání proti Dukle snaží hlavou...
Záložník Michal Černák z Dukly zastavuje průnik Lukáše Haraslína ze Sparty.
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín se snaží odcentrovat v utkání proti Dukle.
12 fotografií

Sparta po podzimu ztrácí z druhého místa na Slavii sedm bodů. Ta jde do akce až v neděli na hřišti Pardubic, takže jí teď její rival může dostat pod tlak. Ale musí porazit Duklu.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Sörensen, Ševínský, Vydra – Kadeřábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.

Jen na lavičce zůstávají zimní posily Grimaldo, Irving a Sonne, trest za žluté karty si odpykává Vojta.

Podzimní část Chance Ligy zakončila Sparta remízou s Libercem, pak si nicméně výhrou nad Aberdeenem pojistila přímý postup do osmifinále Konferenční ligy, díky čemuž bude mít volnější únor.

Proti Dukle chce navázat na srpnové domácí vítězství 3:2 – dvakrát se tehdy trefil stoper Uchenna a jednou útočník Kuchta.

Když však sparťané, ještě pod vedením Larse Friise, přijeli na Julisku naposledy, byla z toho předloni na podzim remíza 1:1, o níž rozhodl gólem v nastavení domácí Vondrášek.

Dukle by se nějaký bod hodil i teď, má jich pouze 14, což je spolu s Baníkem a Slováckem nejméně v celé soutěži.

Chance Liga 2025/2026
31. 1. 2026 18:00
Zápas probíhá
Dukla : Sparta 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
24. L. Haraslín (pen.)
Sestavy:
R. Matrevičs - J. Svozil, E. Hunal, M. Traore - M. Černák, M. Hanousek, S. Tijani, Z. Šehovič - D. Kreiker, T. Pekhart, M. Čermák
Sestavy:
P. Vindahl - A. Sörensen, A. Ševínský, P. Vydra - P. Kadeřábek, S. Mannsverk, K. Kairinen, M. Ryneš - J. Mercado, A. Rrahmani, L. Haraslín
Náhradníci:
M. Purzitidis, H. Bačkovský, P. Gaszczyk, M. Žitný, D. Kozma, D. Hašek, D. Velasquez, J. Kadák, M. Kroupa, D. Gilbert, B. Unušič
Náhradníci:
J. Martinec, J. Surovčík, J. Zelený, F. Panák, J. Kuchta, G. Kuol, P. Rodriguez, J. Grimaldo, A. Irving, O. Sonne, H. Sochůrek
Žluté karty:
18. M. Traore
Žluté karty:
45. A. Rrahmani
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.