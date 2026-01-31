ONLINE: Dukla - Sparta 0:1, Hunal hrál rukou, penaltu proměňuje Haraslín

Sparta po podzimu ztrácí z druhého místa na Slavii sedm bodů. Ta jde do akce až v neděli na hřišti Pardubic, takže jí teď její rival může dostat pod tlak. Ale musí porazit Duklu.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Vindahl – Sörensen, Ševínský, Vydra – Kadeřábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.
Jen na lavičce zůstávají zimní posily Grimaldo, Irving a Sonne, trest za žluté karty si odpykává Vojta.
Podzimní část Chance Ligy zakončila Sparta remízou s Libercem, pak si nicméně výhrou nad Aberdeenem pojistila přímý postup do osmifinále Konferenční ligy, díky čemuž bude mít volnější únor.
Proti Dukle chce navázat na srpnové domácí vítězství 3:2 – dvakrát se tehdy trefil stoper Uchenna a jednou útočník Kuchta.
Když však sparťané, ještě pod vedením Larse Friise, přijeli na Julisku naposledy, byla z toho předloni na podzim remíza 1:1, o níž rozhodl gólem v nastavení domácí Vondrášek.
Dukle by se nějaký bod hodil i teď, má jich pouze 14, což je spolu s Baníkem a Slováckem nejméně v celé soutěži.
24. L. Haraslín (pen.)
R. Matrevičs - J. Svozil, E. Hunal, M. Traore - M. Černák, M. Hanousek, S. Tijani, Z. Šehovič - D. Kreiker, T. Pekhart, M. Čermák
P. Vindahl - A. Sörensen, A. Ševínský, P. Vydra - P. Kadeřábek, S. Mannsverk, K. Kairinen, M. Ryneš - J. Mercado, A. Rrahmani, L. Haraslín
M. Purzitidis, H. Bačkovský, P. Gaszczyk, M. Žitný, D. Kozma, D. Hašek, D. Velasquez, J. Kadák, M. Kroupa, D. Gilbert, B. Unušič
J. Martinec, J. Surovčík, J. Zelený, F. Panák, J. Kuchta, G. Kuol, P. Rodriguez, J. Grimaldo, A. Irving, O. Sonne, H. Sochůrek
18. M. Traore
45. A. Rrahmani