ONLINE: Jablonec - Teplice 0:0, potvrdí domácí výtečnou formu z podzimu?

Autor: ,
  14:53
Jablonečtí fotbalisté zakončili podzimní část Chance Ligy na třetí příčce. Do jara vstupují soubojem s Teplicemi v rámci 20. kola. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Filip Zorvan slaví se svými spoluhráči vyrovnávací branku na 2:2 na konci prvního poločasu. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jablonec na závěr podzimu prohrál 3:4 se Slavií v Edenu, kde sice třikrát srovnal, na Chorého druhý gól v zápase však už zareagovat nedokázal.

Teď ho čekají Teplice, na jejichž půdě v srpnu zvítězil 1:0.

Tehdy se Teplice trápily a vstup do sezony jim vůbec nevyšel, postupně se však výsledkově zvedly a podzimní část zakončily na solidní desáté příčce. Jak zvládnou druhý souboj s Jabloncem v této sezoně?

Chance Liga 2025/2026
31. 1. 2026 15:00
Zápas probíhá
Jablonec : Teplice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, N. Okeke, R. Sedláček, M. Polidar - F. Zorvan, L. Jawo, A. Alégué
Sestavy:
M. Trmal - N. Audinis, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, P. Kodeš, D. Mareček, M. Riznič - R. Jukl, M. Pulkrab, L. Krejčí
Náhradníci:
D. Hollý, S. Nebyla, R. Pantalon, M. Malenšek, K. Mihelak, S. Lavrinčík, D. Souček, E. Sobol, J. Chramosta, J. Suchan, D. Puškáč
Náhradníci:
M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, M. Bílek, E. Fully, J. Jakubko, B. Nyarko, J. Auta, M. Kozák, T. Zlatohlávek
