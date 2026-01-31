ONLINE: Jablonec - Teplice 0:0, potvrdí domácí výtečnou formu z podzimu?

Jablonec na závěr podzimu prohrál 3:4 se Slavií v Edenu, kde sice třikrát srovnal, na Chorého druhý gól v zápase však už zareagovat nedokázal.
Teď ho čekají Teplice, na jejichž půdě v srpnu zvítězil 1:0.
Tehdy se Teplice trápily a vstup do sezony jim vůbec nevyšel, postupně se však výsledkově zvedly a podzimní část zakončily na solidní desáté příčce. Jak zvládnou druhý souboj s Jabloncem v této sezoně?
Sestavy:
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, N. Okeke, R. Sedláček, M. Polidar - F. Zorvan, L. Jawo, A. Alégué
Sestavy:
M. Trmal - N. Audinis, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, P. Kodeš, D. Mareček, M. Riznič - R. Jukl, M. Pulkrab, L. Krejčí
Náhradníci:
D. Hollý, S. Nebyla, R. Pantalon, M. Malenšek, K. Mihelak, S. Lavrinčík, D. Souček, E. Sobol, J. Chramosta, J. Suchan, D. Puškáč
Náhradníci:
M. Náprstek, R. Ludha, J. Švanda, M. Bílek, E. Fully, J. Jakubko, B. Nyarko, J. Auta, M. Kozák, T. Zlatohlávek
