ONLINE: Ml. Boleslav - Bohemians 0:0, domácí se chtějí vzdálit dnu tabulky

Pokud třináctá Boleslav zvítězí, může se právě před Bohemians posunout, jelikož na ně ztrácí dva body. Poslední zápas v lize skončil remízou 1:1, pak se ještě oba týmy utkaly v osmifinále poháry, kdy uspěla Boleslav až na penalty.
Bohemians chtějí na úvod jara přerušit nelichotivou sérii čtyř ligových porážek v řadě. Povede se jim to?
Ml. Boleslav : Bohemians 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Langhamer, J. Kolařík, M. Ševčík, M. Šubert - J. Buryán
Sestavy:
M. Reichl - O. Kukučka, D. Lischka, J. Vondra - P. Kareem, V. Smrž, L. Hůlka, A. Čermák, M. Havel - D. Pleštil, A. Júsuf
Náhradníci:
V. Hora, S. John, M. Zachoval, D. Pech, N. Penner, D. Donát, D. Mareš, V. Vorel, A. Zouhar, J. Zíka, F. Lehký
Náhradníci:
M. Kadlec, T. Frühwald, B. Sakala, M. Ristovski, V. Drchal, J. Kovařík, R. Hrubý, E. Ramírez, J. Matoušek, G. Sosseh, P. Mirvald
