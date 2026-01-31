ONLINE: Olomouc - Hradec Kr. 0:0, přeruší domácí na startu jara sérii porážek?

Autor: ,
  14:53
Podzimní část zakončili sérií pěti porážek napříč všemi soutěžemi. Ve 20. kole Chance Ligy se chtějí olomoučtí fotbalisté vzchopit proti Hradci Králové. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

U balonu je Jan Král (Olomouc), kterého pronásleduje zlínský útočník Stanley Kanu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Olomouci závěr podzimu nevyšel. V lize klesla na osmé místo a v Konferenční lize s obrovským štěstím prošla do předkola play off, kde ji čeká švýcarské Lausanne.

Hradec má stejně jako Olomouc 27 bodů, je však před ní díky lepšímu vzájemnému zápasu, který v srpnu doma zvládl poměrem 1:0.

Sigma mimochodem na Andrově stadionu nad Hradcem nevyhrála od května 2011.

Chance Liga 2025/2026
31. 1. 2026 15:00
Zápas probíhá
Olomouc : Hradec Kr. 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, M. Malý, J. Sláma - M. Beran, P. Baráth, A. Ghali, A. Růsek, D. Šturm - J. Kliment
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, D. Trubač
Náhradníci:
J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, J. Šíp, D. Kramář, M. Hadaš, T. Kostadinov, M. Jásir Núr, J. Elbel, J. Jezierski, D. Grgic
Náhradníci:
P. Vízek, V. Pilař, O. Mihálik, M. Vágner, L. Čmelík, J. Hodek, A. Griger, L. Kubr, J. Uhrinčať, M. Regža, A. Binar
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.