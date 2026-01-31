ONLINE: Olomouc - Hradec Kr. 0:0, přeruší domácí na startu jara sérii porážek?

Olomouci závěr podzimu nevyšel. V lize klesla na osmé místo a v Konferenční lize s obrovským štěstím prošla do předkola play off, kde ji čeká švýcarské Lausanne.
Hradec má stejně jako Olomouc 27 bodů, je však před ní díky lepšímu vzájemnému zápasu, který v srpnu doma zvládl poměrem 1:0.
Sigma mimochodem na Andrově stadionu nad Hradcem nevyhrála od května 2011.
Olomouc : Hradec Kr. 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, M. Malý, J. Sláma - M. Beran, P. Baráth, A. Ghali, A. Růsek, D. Šturm - J. Kliment
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, M. Malý, J. Sláma - M. Beran, P. Baráth, A. Ghali, A. Růsek, D. Šturm - J. Kliment
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, D. Trubač
A. Zadražil - F. Čihák, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. van Buren, D. Trubač
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, J. Šíp, D. Kramář, M. Hadaš, T. Kostadinov, M. Jásir Núr, J. Elbel, J. Jezierski, D. Grgic
J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, J. Šíp, D. Kramář, M. Hadaš, T. Kostadinov, M. Jásir Núr, J. Elbel, J. Jezierski, D. Grgic