Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou

Nejen vrcholná akce, kterou v červnu a v červenci pořádají Spojené státy společně s Mexikem a Kanadou, ovlivní zažitý program domácích soutěží.
Na přelomu září a října Chance ligu na takřka tři týdny přeruší reprezentační přestávka.
Do té doby se odehraje devět kol, to deváté o víkendu 19. a 20. září. Pak se na ligový fotbal půjde až 10. října.
Termínová listina 2026/2027
důležitá data
21. až 23. července - start 2. předkola evropských pohárů
„Pozdější start sezony je kvůli mistrovství světa. Zároveň jsme museli reagovat na změny v kalendáři reprezentačních přestávek. Na podzim budou pouze dvě,“ poznamenal Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace LFA, která řídí první a druhou ligu.
V první reprezentační přestávce by národní mužstvo mělo odehrát čtyři utkání v Lize národů.
Česko je účastníkem elitní úrovně, kam postoupilo jako vítěz jedné ze skupin Ligy B na podzim 2024, když za sebou nechalo Ukrajinu, Albánii i Gruzii.
Druhá pauza už bude klasická, ligu přeruší od 9. listopadu do 20. listopadu. Na programu budou dvě mezistátní utkání.
Na jaře je reprezentační přestávka tradičně v závěru března (22. března až 2. dubna).
Novinkou rovněž je, že dva účastníci evropských pohárů vstoupí do druhých předkol Evropské a Konferenční ligy ještě před startem domácí nejvyšší soutěže, a to 23. července.
Jen pro připomenutí: mistr 2026 půjde přímo do Champions League, vicemistr do 3. předkola Ligy mistrů, vítěz poháru do play off Evropské ligy, třetí tým tabulky do 2. předkola Evropské ligy a čtvrtý (pátý) v pořadí do 2. předkola Konferenční ligy.
I příští ročník se odehraje s nadstavbovou částí, která je součástí nejvyšší soutěže od roku 2018 s výjimkou covidové sezony 2020/2021. Po třiceti kolech základní části se soutěž rozdělí opět na tři skupiny: o titul, o umístění a o záchranu.
Vítěz skupiny o umístění dostane finanční bonus a společně s účastníky evropských pohárů vstoupí do Mol Cupu až od 3. kola. Nejhorší tým skupiny o záchranu sestoupí do druhé ligy, čtrnáctý a patnáctý tým v pořadí účast mezi elitou bude hájit v baráži proti druhému respektive třetímu mužstvu druhé nejvyšší soutěže.