Slavia - Boleslav 4:0, jednoznačný zápas. Dva góly dal Chorý, jásal i mladík Suleiman

Slavia lize dál vévodí, naopak Boleslav se po sobotních výsledcích propadla na barážové příčky a aktuálně je až čtrnáctá.
V Edenu hosté skoro vůbec nekousali. A po přestávce chvílemi působili až odevzdaně.
Domácí po nervózním úvodu rychle uklidnil Chorý, který po necelých deseti minutách hlavou u bližší tyče uklidil za Floderova záda prudký centr Juráska.
Navrátilec ze zahraničí si připsal druhou asistenci ve druhém zápase a společně s Chorým na moment probudili i mlčící severní tribunu. Kotel Slavie totiž na začátku nefandil – na protest proti vedení klubu, jmenovitě Jaroslavu Tvrdíkovi.
Fanoušci mu vyčítají jeho – v jejich očích – populistická gesta i velkohubá prohlášení. Spor vyeskaloval poté, co se Slavia rozhodla vrátit vstupné všem fanouškům, kteří ji byli podpořit při posledním zápase Ligy mistrů na Kypru. Měla to být omluva za mizerný výkon.
Jenže tu nejtvrdší jádro slávistických fans nepřijalo: „Proplácení lístků je v našem světě naprosto neakceptovatelné. Pravé fanoušky si nekoupíte – jen šašky, kteří nemají se Slavií nic společného.“
Podivná atmosféra jako by se v prvních minutách sobotního utkání přenesla i na hřiště.
Staněk po čtyřech minutách chybně rozehrál, na vlastním malém vápně trefil napadajícího Matouška a musel se hodně otáčet, aby balon směřující za brankovou čáru na poslední chvíli plácnul pryč. V kritické situaci pomohl i stoper Chaloupek.
Boleslav chtěla hrát na Slavii otevřený fotbal. Odzadu s balonem, kombinačně a odvážně. Jenže v ofenzivě nebyla schopná své akce dohrát. Rychlík John na levé straně pláchl Holešovi, udělal mu kličku ve vápně, jenže pak obstřelem pálil vedle tyče.
A tak Slavia trestala.
Boleslav má nejhorší obranu v lize, což se v Edenu znovu potvrdilo. Ještě v prvním poločase inkasovala čtyřiačtyřicátý a pětačtyřicátý gól v sezoně. A po pauze další. To je víc než dvě obdržené branky na zápas.
V Edenu nepomohla například smolná teč Hybše, který po necelé půlhodině hlavou srazil míč do protipohybu brankáře Flodera střelu Chorého z pětadvaceti metrů. Vysoký útočník odskočil na čele střelecké tabulky Vašulínovi, který se v zimě vrátil z Olomouce do Plzně.
A ve druhém poločase myslel na hattrick, který ještě v první lize nikdy nedal, jenže dvacet minut před koncem odkulhal s poraněným kotníkem.
Krátce předtím si aspoň připsal „nepsanou“ asistenci u gólu Sadílka, jemuž chytře přenechal kolmou přihrávku od Douděry. Sadílek pelášil na bránu z půlky hřiště úplně sám a Flodera levačkou prostřelil bez problémů.
Pak už domácí dohrávali v exhibičním tempu.
Slavia, která před týdnem nechala dva body v Pardubicích (1:1), nastoupila do domácího zápasu s Boleslaví s pozměněnou sestavou. Vrátil se uzdravený Holeš a místo potrestaného Oscara hrál vedle Sadílka uprostřed zálohy mladý Bužek. Na levém křídle nastoupil Sanyang místo Chytila, který má zdravotní problémy. Ty nepustily na hřiště ani Zimu.
Trenéři v čele s Jindřichem Trpišovským poslali na poslední minuty na hřiště i osmnáctiletého záložníka Suleimana z Nigérie, který dal v týdnu dva góly Benfice v mládežnické Lize mistrů, a proti Boleslavi se po přihrávce Chama prosadil z poslední akce zápasu.
Příště hrají slávisté v Karviné, která se sice dál drží v elitní šestce, ale na startu jara dvakrát padla 0:2. Hned nato mistr doma hostí Liberec a jede na Duklu.
Neméně důležitou sérii zápasů má před sebou i Boleslav, kterou v sobotu v Edenu místo hlavního kouče Majera, potrestaného za žluté karty, vedl asistent Pokorný. Příště Středočeši hostí Teplice, pak jedou na Baník a doma mají Jablonec.
9. T. Chorý, 28. T. Chorý, 58. M. Sadílek, 90. M. Suleiman
J. Staněk - T. Holeš, Š. Chaloupek, J. Bořil - D. Douděra (61. S. Isife), A. Bužek (84. M. Suleiman), M. Sadílek, D. Jurásek - L. Provod (68. M. Cham), Y. Sanyang (61. V. Kušej), T. Chorý (68. E. Prekop)
M. Cham, E. Prekop, S. Pikolon, I. Schranz, V. Kušej, J. Markovič, S. Isife, Y. Mbodji, M. Suleiman, I. Chinedu
M. Zachoval, F. Lehký, V. Hora, D. Mareš, V. Vorel, D. Pech, D. Kostka, D. Langhamer, D. Kozel, N. Penner, J. Kolařík
53. D. Douděra, 77. S. Isife
Počet diváků: 17 250 (89 % z kapacity 19 370)Přejít na online reportáž