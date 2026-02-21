Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Autor: ,
  17:13aktualizováno  17:13
Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem ze Zlína remizovali 0:0 a před zbytkem víkendu zůstávají průběžně sedmí.
Fotogalerie2

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové. | foto: ČTK

Podrobnosti připravujeme...

Oba týmy se pohybují pod hranicí elitní šestky, domácí do ní mohou dočasně proniknout, pokud zvítězí a zároveň přeskočí šestou Karvinou, která hraje souběžně v Jablonci.

Hradec naposledy padl 0:2 na Spartě, na jaře zatím ze tří kol bodoval jen doma s Duklou (3:0), předtím nezvládl zápas v Olomouci (0:1).

Během týdne klub informoval, že se nepodařil příchod Mattii de Sciglia, známého italského obránce, který ale neprošel zdravotní prohlídkou a nebyl by okamžitou posilou.

Zlín na jaře ještě nezvítězil, uhrál jediný bod minulý týden na Dukle za bezbrankovou remízou. I nováček se utkal se Spartou, doma jí podlehl 0:3, předtím nestačil na Liberec (0:2).

Chance Liga 2025/2026
21. 2. 2026 15:00
Konec zápasu
Hradec Kr. : Zlín 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, D. Trubač (74. L. Čmelík), S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. Regža (64. J. Hodek), V. Pilař (75. M. van Buren)
Sestavy:
S. Dostál - A. Křapka, J. Jugas (79. J. Černín), J. Kolář, M. Fukala (46. T. Ulbrich) - J. Didiba, C. Nombil, M. Kopečný, D. Machalík, S. Petruta (89. M. Koubek) - T. Poznar (65. S. Kanu)
Náhradníci:
P. Vízek, M. van Buren, O. Mihálik, A. Binar, E. Fernandes Neto, J. Hodek, M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr
Náhradníci:
J. Pešek, J. Kalabiška, T. Ulbrich, M. Koubek, T. Fojtů, L. Bránecký, S. Kanu, J. Černín, Š. Bachůrek
Žluté karty:
54. D. Trubač, 86. S. Dancák
Žluté karty:
48. C. Nombil

Počet diváků: 3 764

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.