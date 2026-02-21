Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Podrobnosti připravujeme...
Oba týmy se pohybují pod hranicí elitní šestky, domácí do ní mohou dočasně proniknout, pokud zvítězí a zároveň přeskočí šestou Karvinou, která hraje souběžně v Jablonci.
Hradec naposledy padl 0:2 na Spartě, na jaře zatím ze tří kol bodoval jen doma s Duklou (3:0), předtím nezvládl zápas v Olomouci (0:1).
Během týdne klub informoval, že se nepodařil příchod Mattii de Sciglia, známého italského obránce, který ale neprošel zdravotní prohlídkou a nebyl by okamžitou posilou.
Zlín na jaře ještě nezvítězil, uhrál jediný bod minulý týden na Dukle za bezbrankovou remízou. I nováček se utkal se Spartou, doma jí podlehl 0:3, předtím nestačil na Liberec (0:2).
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, D. Trubač (74. L. Čmelík), S. Dancák, D. Horák - A. Vlkanova, M. Regža (64. J. Hodek), V. Pilař (75. M. van Buren)
S. Dostál - A. Křapka, J. Jugas (79. J. Černín), J. Kolář, M. Fukala (46. T. Ulbrich) - J. Didiba, C. Nombil, M. Kopečný, D. Machalík, S. Petruta (89. M. Koubek) - T. Poznar (65. S. Kanu)
P. Vízek, M. van Buren, O. Mihálik, A. Binar, E. Fernandes Neto, J. Hodek, M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr
J. Pešek, J. Kalabiška, T. Ulbrich, M. Koubek, T. Fojtů, L. Bránecký, S. Kanu, J. Černín, Š. Bachůrek
Počet diváků: 3 764Přejít na online reportáž