Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Jablonec zároveň na jaře ještě neprohrál, porazil Teplice 1:0, remizoval bez branek se Slováckem a naposledy zvítězil 2:0 v Pardubicích.
To Karviná zažívá opačný scénář. Tři porážky, skóre 1:7 a ohrožení v boji o nejlepší šestku. Dodejme, že Slezané kromě porážky 0:2 v Teplicích čelili doma silné Plzni (0:2) a Slavii (1:3), nicméně na podzim uměli trápit i favority.
Po 23. kole je může přeskočit jak sedmý Hradec, tak osmá Sigma. Domácí zase dál útočí na druhou Spartu, kterou čeká nedělní šlágr proti čtvrté Plzni.
Góly:
57. S. Nebyla
Sestavy:
K. Mihelak - D. Souček (56. N. Okeke), N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla (90. F. Zorvan), E. Sobol - A. Alégué (71. M. Malenšek), L. Jawo (71. D. Puškáč), D. Hollý (90. M. Cedidla)
J. Lapeš - J. Chytrý (87. O. Condé), S. Camara, F. Prebsl, J. Fleišman (87. J. Křišťan) - A. Labík, R. Štorman, E. Ayaosi, P. Kačor (87. F. Konaté), S. Šigut - L. Ezeh (63. D. Samko)
Náhradníci:
A. Kotlín, S. Lavrinčík, S. Obinaja, R. Pantalon, M. Malenšek, N. Okeke, D. Štěpánek, J. Chramosta, D. Puškáč, M. Cedidla, F. Zorvan
A. Traoré, D. Samko, K. Vinicius, O. Condé, Y. Lawali, J. Skyba, F. Konaté, J. Křišťan, J. Fiala
