ONLINE: Slavia - Liberec, domácí s Isifem, Kušej na lavičce. Hraje i Suleiman

  17:49aktualizováno  17:49
Slávističtí fotbalisté pokračují coby neporažený lídr domácí soutěže, ve 23. kole hostí Slovan Liberec a mohou před nedělí navýšit náskok na druhou Spartu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Vasil Kušej ze Slavie se snaží uniknout libereckému Josefu Koželuhovi. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slavia na jaře ztratila body pouze v úvodním utkání v Pardubicích, kde i v deseti vybojovala remízu 1:1. Poté si doma poradila s Mladou Boleslaví (4:0) a vyhrála 3:1 v Karviné.

Nadále drží ligovou neporazitelnost a pětibodový náskok v čele soutěže, což v posledních dvou utkáních zařídil hlavně útočník Tomáš Chorý s bilancí 3+1.

Slavia by dobrou formu ráda potvrdila i v dalším domácím utkání. Do něj posílá trenér Jindřich Trpišovský následující základní sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Isife, Schranz, Suleiman, Sadílek, Jurásek – Chytil, Chorý.

Liberec hájí umístění v elitní šestce, před šestou Karvinou má navíc pohodlný pětibodový náskok. A na Slavii bude chtít překvapit. Na jaře už porazil 2:0 Zlín, pak podlehl 1:3 Plzni a naposledy zvítězil 1:0 nad Baníkem.

Když se oba kluby potkaly naposledy na konci září, remizovali 1:1 po gólech Hodouše a pozdní vyrovnávací trefě Kušeje.

Chance Liga 2025/2026
21. 2. 2026 18:00
Slavia : Liberec 0 : 0
()
Sestavy:
J. Staněk - T. Holeš, Š. Chaloupek, J. Bořil - S. Isife, I. Schranz, M. Suleiman, M. Sadílek, D. Jurásek - M. Chytil, T. Chorý
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, L. Masopust, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, P. Hodouš - L. Mašek
Náhradníci:
E. Prekop, V. Kušej, J. Markovič, D. Zima, M. Oscar, Y. Sanyang, S. Michez, M. Cham, I. Chinedu, Y. Mbodji
Náhradníci:
V. Sychra, L. Pešl, J. Koželuh, J. Mikula, A. Soliu, A. Drakpe, I. Krajčírik, D. Rus, M. Lexa, P. Juliš, L. Letenay
