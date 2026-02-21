ONLINE: Slavia - Liberec, domácí s Isifem, Kušej na lavičce. Hraje i Suleiman

Slavia na jaře ztratila body pouze v úvodním utkání v Pardubicích, kde i v deseti vybojovala remízu 1:1. Poté si doma poradila s Mladou Boleslaví (4:0) a vyhrála 3:1 v Karviné.
Nadále drží ligovou neporazitelnost a pětibodový náskok v čele soutěže, což v posledních dvou utkáních zařídil hlavně útočník Tomáš Chorý s bilancí 3+1.
Slavia by dobrou formu ráda potvrdila i v dalším domácím utkání. Do něj posílá trenér Jindřich Trpišovský následující základní sestavu: Staněk – Holeš, Chaloupek, Bořil – Isife, Schranz, Suleiman, Sadílek, Jurásek – Chytil, Chorý.
Liberec hájí umístění v elitní šestce, před šestou Karvinou má navíc pohodlný pětibodový náskok. A na Slavii bude chtít překvapit. Na jaře už porazil 2:0 Zlín, pak podlehl 1:3 Plzni a naposledy zvítězil 1:0 nad Baníkem.
Když se oba kluby potkaly naposledy na konci září, remizovali 1:1 po gólech Hodouše a pozdní vyrovnávací trefě Kušeje.
J. Staněk - T. Holeš, Š. Chaloupek, J. Bořil - S. Isife, I. Schranz, M. Suleiman, M. Sadílek, D. Jurásek - M. Chytil, T. Chorý
T. Koubek - M. Icha, L. Masopust, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité, P. Dulay, E. Mahmič, P. Hodouš - L. Mašek
E. Prekop, V. Kušej, J. Markovič, D. Zima, M. Oscar, Y. Sanyang, S. Michez, M. Cham, I. Chinedu, Y. Mbodji
V. Sychra, L. Pešl, J. Koželuh, J. Mikula, A. Soliu, A. Drakpe, I. Krajčírik, D. Rus, M. Lexa, P. Juliš, L. Letenay