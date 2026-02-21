Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Podrobnosti připravujeme...
Hosté s příchodem nového majitele a sportovního ředitele Jiřího Bílka vyhlásili budoucí boj o poháry, do kterého v posledních týdnech vstoupili úspěšně.
První porážku od konce listopadu přinesl až minulý víkend s Jabloncem (0:2), do té doby hosté porazili Spartu, Hradec, Baník, Bohemians a remizovali se Slavií.
To domácí Slovácko sice body sbírá, ale potřebovalo by víc, aby se odpoutalo od posledních příček. Aktuálně je o bod před Duklou a dva za Baníkem, což na únik z baráže nestačí. Naposledy podlehlo 1:2 Bohemians, předtím remizovalo 0:0 v Jablonci a doma 2:2 s Baníkem.
Sestavy:
M. Heča - G. Ndefe (90. M. Šviderský), M. Rundič, A. Stojčevski - P. Reinberk (61. T. Huk), T. Kostadinov, D. Tetour (77. A. Marinelli), P. Blahút - P. Juroška (61. . Ouanda), J. Suchan (77. R. Horák), M. Havlík
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Noslin, J. Hamza (46. S. Kopásek), M. Konečný - E. Godwin (46. T. Solil), S. Šimek (18. T. Jelínek), M. Hlavatý, R. Mahuta - A. Tanko, D. Smékal (83. V. Patrák), G. Botos (71. F. Vecheta)
Náhradníci:
A. Urban, F. Vaško, R. Horák, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, M. Petržela, M. Krmenčík, T. Huk, . Ouanda
Náhradníci:
J. Trédl, Š. Míšek, A. Mandous, S. Kopásek, F. Vecheta, L. Krobot, V. Patrák, T. Solil, T. Jelínek, T. Boledovič, B. Sljubyk
Žluté karty:
73. D. Tetour
Žluté karty:
29. T. Jelínek, 62. V. Patrák
Počet diváků: 2 093 (26 % z kapacity 8 121)Přejít na online reportáž