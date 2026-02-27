ONLINE: Dukla - Slavia 0:2, Svozil fauloval Sadílka, z penalty zvyšuje Chorý

  17:21aktualizováno  18:34
Slávističtí fotbalisté mohou minimálně do soboty zvýšit svůj náskok v čele Chance Ligy už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola se představí na půdě poslední Dukly. Utkání dvou pražských týmů má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slávistický útočník Tomáš Chorý hlavičkuje v utkání na hřišti Dukly. | foto: ČTK

Slavia, která zůstává v nejvyšší soutěži neporažená, má po minulém kole opět sedmibodový náskok před druhou Spartou – ta pouze remizovala v Plzni. I tentokrát jdou slávisté do akce dřív než jejich rival.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil proti Dukle následující sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Bořil – Isife, Sadílek, Cham, Jurásek – Schranz, Chorý, Kušej.

Kvůli zranění vypadl brankář Staněk, kterého nahrazuje Markovič, jenž v soutěžním zápase chytal naposledy začátkem listopadu při domácí porážce s Arsenalem v Lize mistrů.

Slavia před týdnem porazila Liberec 1:0 gólem Chorého. Vytáhlý útočník dvěma zásahy rozhodl i poslední vzájemný zápas (2:0).

Dukla je na tom aktuálně podstatně hůř než na podzim. Od začátku jara získala jediný bod, na patnácté Slovácko a čtrnáctý Baník už ztrácí čtyři a zatím jí nepomohla ani změna trenéra – pod Šustrem, jenž nahradil Holoubka, nejprve sice remizovala se Zlínem (0:0), ale pak nezvládla důležitý souboj s Bohemians (0:1).

Jak si povede proti Slavii?

Chance Liga 2025/2026
27. 2. 2026 18:00
Zápas probíhá
Dukla : Slavia 0 : 2
(0 : 2)
Góly:
Góly:
20. V. Kušej, 32. T. Chorý (pen.)
Sestavy:
H. Bačkovský - D. Hašek, J. Svozil, D. Kozma, L. Penxa - M. Purzitidis, M. Žitný, D. Kreiker, M. Čermák, D. Gilbert - K. Milla
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, J. Bořil - S. Isife, M. Sadílek, I. Schranz, D. Jurásek - M. Cham, T. Chorý, V. Kušej
Náhradníci:
D. Velasquez, S. Tijani, B. Diallo, M. Traore, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Černák, M. Hanousek, B. Unušič, S. Hindi
Náhradníci:
Y. Mbodji, Š. Chaloupek, I. Ogbu, S. Michez, E. Prekop, M. Chytil, T. Vlček, M. Oscar, O. Kolář, M. Suleiman

Počet diváků: 8 150 (100 % z kapacity 8 150)

