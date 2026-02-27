ONLINE: Dukla - Slavia 0:2, Svozil fauloval Sadílka, z penalty zvyšuje Chorý

Slavia, která zůstává v nejvyšší soutěži neporažená, má po minulém kole opět sedmibodový náskok před druhou Spartou – ta pouze remizovala v Plzni. I tentokrát jdou slávisté do akce dřív než jejich rival.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil proti Dukle následující sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Bořil – Isife, Sadílek, Cham, Jurásek – Schranz, Chorý, Kušej.
Kvůli zranění vypadl brankář Staněk, kterého nahrazuje Markovič, jenž v soutěžním zápase chytal naposledy začátkem listopadu při domácí porážce s Arsenalem v Lize mistrů.
Slavia před týdnem porazila Liberec 1:0 gólem Chorého. Vytáhlý útočník dvěma zásahy rozhodl i poslední vzájemný zápas (2:0).
Dukla je na tom aktuálně podstatně hůř než na podzim. Od začátku jara získala jediný bod, na patnácté Slovácko a čtrnáctý Baník už ztrácí čtyři a zatím jí nepomohla ani změna trenéra – pod Šustrem, jenž nahradil Holoubka, nejprve sice remizovala se Zlínem (0:0), ale pak nezvládla důležitý souboj s Bohemians (0:1).
Jak si povede proti Slavii?
H. Bačkovský - D. Hašek, J. Svozil, D. Kozma, L. Penxa - M. Purzitidis, M. Žitný, D. Kreiker, M. Čermák, D. Gilbert - K. Milla
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, J. Bořil - S. Isife, M. Sadílek, I. Schranz, D. Jurásek - M. Cham, T. Chorý, V. Kušej
D. Velasquez, S. Tijani, B. Diallo, M. Traore, A. Jágrik, P. Gaszczyk, M. Černák, M. Hanousek, B. Unušič, S. Hindi
Y. Mbodji, Š. Chaloupek, I. Ogbu, S. Michez, E. Prekop, M. Chytil, T. Vlček, M. Oscar, O. Kolář, M. Suleiman
Počet diváků: 8 150 (100 % z kapacity 8 150)Přejít na online reportáž