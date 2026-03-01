ONLINE: Karviná - Slovácko 0:0, domácí Labík prověřuje Hečovu bdělost

Karviná prožila i navzdory říjnovému odchodu trenéra Hyského skvělý podzim, na jaře se jí však zatím nedaří. Prohrála všechny čtyři zápasy, a navíc vstřelila jen jeden gól.
Proti Slovácku je nicméně favoritem, to se totiž nadále pohybuje v pásmu sestupu. Naposledy nicméně zvládlo důležitý souboj s Pardubicemi (2:0).
Oba týmy se naposledy utkaly koncem října v osmifinále poháru, gólem z 90. minuty tehdy rozhodl Samko.
Sestavy:
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, J. Fleišman, A. Labík - J. Křišťan, P. Kačor, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - L. Ezeh
Náhradníci:
V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, K. Vinicius, K. Vallo, R. Štorman, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, J. Skyba
Náhradníci:
M. Petržela, M. Krmenčík, A. Urban, P. Juroška, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, P. Ndubuisi
