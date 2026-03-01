ONLINE: Karviná - Slovácko 0:0, domácí Labík prověřuje Hečovu bdělost

Autor: ,
  13:14aktualizováno  13:25
Na jaře dosud nezískali ani jeden bod. Změnit to zkusí fotbalisté Karviné ve 24. kole Chance Ligy v zápase proti Slovácku. Výkop má ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Karviné slaví vítězný gól v síti Slovácka. Vstřelil ho Denny Samko (druhý zprava). | foto: Sam Navarro-Imagn ImagesČTK

Karviná prožila i navzdory říjnovému odchodu trenéra Hyského skvělý podzim, na jaře se jí však zatím nedaří. Prohrála všechny čtyři zápasy, a navíc vstřelila jen jeden gól.

Proti Slovácku je nicméně favoritem, to se totiž nadále pohybuje v pásmu sestupu. Naposledy nicméně zvládlo důležitý souboj s Pardubicemi (2:0).

Oba týmy se naposledy utkaly koncem října v osmifinále poháru, gólem z 90. minuty tehdy rozhodl Samko.

Chance Liga 2025/2026
1. 3. 2026 13:00
Zápas probíhá
Karviná : Slovácko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, J. Fleišman, A. Labík - J. Křišťan, P. Kačor, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - L. Ezeh
Sestavy:
M. Heča - F. Vaško, M. Rundič, A. Stojčevski - G. Ndefe, M. Havlík, R. Horák, P. Blahút - T. Kostadinov, . Ouanda, J. Suchan
Náhradníci:
V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, K. Vinicius, K. Vallo, R. Štorman, J. Chytrý, O. Condé, Y. Lawali, V. Valošek, J. Skyba
Náhradníci:
M. Petržela, M. Krmenčík, A. Urban, P. Juroška, J. Mulder, D. Barát, A. Marinelli, M. Šviderský, P. Ndubuisi
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.