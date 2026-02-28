ONLINE: Ml. Boleslav - Jablonec 1:0, favorit po chybě ztrácí, Ševčík trefil horní růžek

Hosté nejenže na jaře ještě neprohráli, dokonce ani neinkasovali a jdou si pro třetí vítězství v řadě.
Postupně porazili Teplice (1:0), remizovali se Slováckem a přehráli Pardubice (2:0) i Karvinou (1:0). Teď je čeká tým ze čtrnáctého místa.
Mladá Boleslav po zimní pauze ještě nezvítězila, zato má na kontě tři remízy: s Bohemians (2:2), Teplicemi (0:0) a Baníkem (0:0). Mezitím ještě padla 0:4 se Slavií.
Naposledy se oba soupeři utkali v desátém kole, domácí Jablonec tehdy zvítězil 2:0.
Ml. Boleslav : Jablonec 2 : 0
(0 : 0)
Góly:
48. M. Ševčík, 51.
Góly:
Sestavy:
J. Floder - M. Králik, F. Matoušek, M. Hybš - D. Kostka, D. Kozel, O. Karafiát, M. Šubert - M. Ševčík, C. Kabongo, S. John
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, R. Sedláček, E. Sobol - A. Alégué, L. Jawo, D. Hollý
Náhradníci:
J. Buryán, D. Langhamer, D. Donát, D. Mareš, V. Vorel, N. Penner, D. Pech, F. Lehký, J. Zíka, J. Kolařík, S. Jovanoski
Náhradníci:
A. Kotlín, N. Okeke, E. Singhateh, D. Štěpánek, J. Chramosta, D. Puškáč, D. Souček, F. Zorvan, M. Polidar, R. Pantalon, M. Malenšek
