ONLINE: Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky, na Bílkovu penaltu reaguje Patrák

Vítěz se může před nedělí vyšvihnout do prostřední skupiny, čímž by na čas unikl hrozbě sestupu či baráže.
Blíže k tomu mají díky vyššímu skóre Teplice, které zatím na jaře bodovaly za jednu výhru nad Karvinou (2:0) a jednu remízu s Mladou Boleslaví (0:0). Naopak padly s Jabloncem (0:1) a naposledy také s Olomoucí (1:3).
Pardubice mají úplně totožnou bilanci, nejdřív remizovaly 1:1 se Slavií, poté porazily 2:1 Bohemians, jenže pak přišly dvě porážky 0:2 s Jabloncem a se Slováckem.
Poslední vzájemný zápas skončil na podzim nerozhodně 0:0. Jak dopadne ten sobotní?
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Noslin, T. Solil, M. Konečný - E. Godwin, Š. Míšek, M. Hlavatý, R. Mahuta - A. Tanko, L. Krobot, V. Patrák
L. Charatišvili - J. Noslin, T. Solil, M. Konečný - E. Godwin, Š. Míšek, M. Hlavatý, R. Mahuta - A. Tanko, L. Krobot, V. Patrák
Sestavy:
M. Trmal - L. Mareček, D. Halinský, D. Večerka, M. Riznič - P. Kodeš, M. Bílek, M. Radosta, D. Mareček (46. J. Švanda), L. Krejčí (46. M. Náprstek) - T. Zlatohlávek
M. Trmal - L. Mareček, D. Halinský, D. Večerka, M. Riznič - P. Kodeš, M. Bílek, M. Radosta, D. Mareček (46. J. Švanda), L. Krejčí (46. M. Náprstek) - T. Zlatohlávek
Přejít na online reportáž
Náhradníci:
K. Vacek, A. Mandous, F. Vecheta, J. Hamza, S. Kopásek, J. Trédl, D. Smékal, G. Botos, B. Sljubyk, T. Jelínek, T. Boledovič
K. Vacek, A. Mandous, F. Vecheta, J. Hamza, S. Kopásek, J. Trédl, D. Smékal, G. Botos, B. Sljubyk, T. Jelínek, T. Boledovič
Náhradníci:
M. Pulkrab, J. Fortelný, R. Jukl, M. Náprstek, R. Ludha, P. Svatek, B. Nyarko, J. Švanda, M. Kozák, E. Fully, J. Jakubko
M. Pulkrab, J. Fortelný, R. Jukl, M. Náprstek, R. Ludha, P. Svatek, B. Nyarko, J. Švanda, M. Kozák, E. Fully, J. Jakubko