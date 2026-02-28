ONLINE: Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky, na Bílkovu penaltu reaguje Patrák

  14:53aktualizováno  15:44
Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. V tabulce české nejvyšší soutěže jsou na tom lépe jedenácté Teplice, které ve 24. dějství zápolí právě na hřišti dvanáctých Pardubicích. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.
Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje žlutou kartu kapitánovi Vojtěchu Patrákovi po faulu na teplického protivníka. | foto: ČTK

Vítěz se může před nedělí vyšvihnout do prostřední skupiny, čímž by na čas unikl hrozbě sestupu či baráže.

Blíže k tomu mají díky vyššímu skóre Teplice, které zatím na jaře bodovaly za jednu výhru nad Karvinou (2:0) a jednu remízu s Mladou Boleslaví (0:0). Naopak padly s Jabloncem (0:1) a naposledy také s Olomoucí (1:3).

Pardubice mají úplně totožnou bilanci, nejdřív remizovaly 1:1 se Slavií, poté porazily 2:1 Bohemians, jenže pak přišly dvě porážky 0:2 s Jabloncem a se Slováckem.

Poslední vzájemný zápas skončil na podzim nerozhodně 0:0. Jak dopadne ten sobotní?

Chance Liga 2025/2026
28. 2. 2026 15:00
Zápas probíhá
Pardubice : Teplice 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
40. V. Patrák
Góly:
11. M. Bílek (pen.)
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Noslin, T. Solil, M. Konečný - E. Godwin, Š. Míšek, M. Hlavatý, R. Mahuta - A. Tanko, L. Krobot, V. Patrák
Sestavy:
M. Trmal - L. Mareček, D. Halinský, D. Večerka, M. Riznič - P. Kodeš, M. Bílek, M. Radosta, D. Mareček (46. J. Švanda), L. Krejčí (46. M. Náprstek) - T. Zlatohlávek
Náhradníci:
K. Vacek, A. Mandous, F. Vecheta, J. Hamza, S. Kopásek, J. Trédl, D. Smékal, G. Botos, B. Sljubyk, T. Jelínek, T. Boledovič
Náhradníci:
M. Pulkrab, J. Fortelný, R. Jukl, M. Náprstek, R. Ludha, P. Svatek, B. Nyarko, J. Švanda, M. Kozák, E. Fully, J. Jakubko
Žluté karty:
33. V. Patrák
Žluté karty:
39. L. Krejčí
