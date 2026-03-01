ONLINE: Olomouc - Bohemians, navážou domácí na pohárové vítězství?

  18:17aktualizováno  18:17
Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, teď olomoučtí fotbalisté vyzvou v rámci 24. kola domácí soutěže Bohemians. Zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Olomoucký útočník Jásir dal gól svému bývalému klubu. Branku proti Teplicím neslavil. | foto: ČTK

Olomouc ve čtvrtek porazila švýcarské Lausanne 2:1, když přežila i soupeřův vyrovnávací gól v samotném závěru, jelikož ho posléze zrušil ofsajd. V další fázi soutěže vyzve německou Mohuč.

Teď ovšem musí přepnout na ligu, kde má zatím na jaře bilanci dvou výher a dvou porážek.

Dvě výhry zapsali také Bohemians, kteří v uplynulých dvou kolech zvládli extrémně důležité zápasy se Slováckem (2:1) a Duklou (1:0).

Jak si povedou proti Olomouci?

Chance Liga 2025/2026
1. 3. 2026 18:30
Olomouc : Bohemians 0 : 0
()
Sestavy:
J. Koutný - F. Slavíček, M. Malý, J. Elbel, L. Lurvink - M. Beran, D. Janošek, D. Šturm, V. Sejk, A. Ghali - M. Jásir Núr
Sestavy:
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, B. Sakala, V. Smrž, M. Havel - G. Sosseh, M. Ristovski, J. Matoušek
Náhradníci:
M. Hruška, A. Růsek, J. Sláma, J. Spáčil, J. Šíp, M. Hadaš, M. Mikulenka, J. Jezierski, F. Krivak, P. Baráth, D. Grgic
Náhradníci:
J. Kovařík, R. Hrubý, M. Reichl, V. Drchal, D. Vala, J. Šiman, O. Kukučka, P. Mirvald, O. Mikuda
