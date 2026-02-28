ONLINE: Liberec - Hradec 0:1, hosté doráží na Severočechy, do vedení je posílá Pilař

Liberec je v tabulce pátý se čtyřbodovým náskokem na šestou Sigmu. Hradec zůstává osmý v prostřední skupině a potřebuje bodovat, jinak se na něj zespodu dotáhnou další týmy.
Domácí naposledy padli těsně 0:1 na Slavii, předtím zvítězili 1:0 nad Baníkem, padli 1:3 v Plzni a porazili 2:0 Zlín. Po venkovní prohře zatím na jaře přichází vítězství.
To Hradec naposledy v souboji tabulkových sousedů remizoval 0:0 se Zlínem, předtím podlehl 0:2 Spartě, porazil 3:0 Duklu a padl 0:1 s Olomoucí.
Když se oba celky střetly na podzim, slavili Liberečtí coby hosté 3:2.
38. V. Pilař
T. Koubek - M. Icha, L. Masopust, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité (36. M. Lexa), P. Dulay, E. Mahmič, L. Mašek - R. Krollis (36. A. Soliu)
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, D. Trubač, D. Horák - V. Pilař, O. Mihálik, A. Vlkanova
D. Rus, V. Sychra, J. Koželuh, J. Mikula, A. Soliu, L. Letenay, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Hodouš, M. Lexa, P. Juliš
M. Vágner, P. Vízek, M. Regža, A. Binar, V. Zentrich, E. Fernandes Neto, D. Ludvíček, J. Hodek, L. Kubr
