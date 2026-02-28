ONLINE: Liberec - Hradec 0:1, hosté doráží na Severočechy, do vedení je posílá Pilař

Na jaře střídají vítězství a porážky. Bilance libereckých fotbalistů teď vychází na další tři body. Podaří se? Ve 24. kole české nejvyšší soutěže hostí Hradec Králové. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.
Hradecký záložník Václav Pilař po vstřeleném gólu v diskuzi s trenérem Davidem Horejšem | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberec je v tabulce pátý se čtyřbodovým náskokem na šestou Sigmu. Hradec zůstává osmý v prostřední skupině a potřebuje bodovat, jinak se na něj zespodu dotáhnou další týmy.

Domácí naposledy padli těsně 0:1 na Slavii, předtím zvítězili 1:0 nad Baníkem, padli 1:3 v Plzni a porazili 2:0 Zlín. Po venkovní prohře zatím na jaře přichází vítězství.

To Hradec naposledy v souboji tabulkových sousedů remizoval 0:0 se Zlínem, předtím podlehl 0:2 Spartě, porazil 3:0 Duklu a padl 0:1 s Olomoucí.

Když se oba celky střetly na podzim, slavili Liberečtí coby hosté 3:2.

Chance Liga 2025/2026
28. 2. 2026 15:00
Zápas probíhá
Liberec : Hradec Kr. 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
38. V. Pilař
Sestavy:
T. Koubek - M. Icha, L. Masopust, A. N’Guessan, A. Kayondo - V. Stránský, T. Diakité (36. M. Lexa), P. Dulay, E. Mahmič, L. Mašek - R. Krollis (36. A. Soliu)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, D. Trubač, D. Horák - V. Pilař, O. Mihálik, A. Vlkanova
Náhradníci:
D. Rus, V. Sychra, J. Koželuh, J. Mikula, A. Soliu, L. Letenay, F. Špatenka, I. Krajčírik, P. Hodouš, M. Lexa, P. Juliš
Náhradníci:
M. Vágner, P. Vízek, M. Regža, A. Binar, V. Zentrich, E. Fernandes Neto, D. Ludvíček, J. Hodek, L. Kubr
Žluté karty:
Žluté karty:
51.
