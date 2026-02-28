ONLINE: Sparta - Baník 1:1, rychlá trefa Ševínského, pak vlastní gól Zeleného

Ztráta znovu narostla už v pátek, kdy Slavia v předehrávce porazila Duklu a odskočila na deset bodů.
Sparta tak musí zvítězit, aby ji stáhla zpět na sedm. Jinak se jí titul definitivně vzdálí, obzvlášť týden před jarním derby v Edenu.
Do zápasu se slezským rivalem posílá kouč Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Irving, Kairinen, Ryneš – Mercado, Vojta, Haraslín.
Domácí před týdnem ztratili v Plzni po remíze 0:0, kterou několika zákroky zachránil náhradní brankář Jakub Surovčík. Blýskl se hlavně u chycené penalty útočníkovi Vydrovi.
Surovčík je v bráně i tentokrát, jelikož Vindahl stále není k dispozici. Jinak udělal Priske tři změny – po trestu se vrací Vydra, Kadeřábek hraje místo Sonneho a Rrahmaniho, jenž proti Plzni střídal už o půli, zastoupí Vojta.
Byla to první jarní sparťanská ztráta, Letenští dosud po restartu soutěže neinkasovali. Před zápasem v Plzni porazili Hradec 2:0 a Zlín s Duklou shodně 3:0.
To Baník má opačné starosti. Stále se topí u dna tabulky, patří mu 14. místo s devatenácti body. Na jaře remizoval 2:2 se Slováckem, porazil 2:0 Olomouc, padl 0:1 v Liberci a naposledy remizoval 0:0 s Mladou Boleslaví.
Na Spartě není favoritem, ale pokaždé umí zaručeně potrápit.
Sparťané v prvním vzájemném duelu této sezony v Ostravě koncertovali, po poločase vedli už 3:0 a výsledek uhlídali. Jak si povedou tentokrát?
4. A. Ševínský
16. J. Zelený (vla.)
J. Surovčík - A. Ševínský, P. Vydra, J. Zelený - P. Kadeřábek, A. Irving, K. Kairinen, M. Ryneš - J. Mercado, M. Vojta, L. Haraslín
M. Jedlička - O. Kričfaluši, M. Chaluš, K. Pojezný - A. Bewene, D. Planka, J. Boula, D. Holzer - F. Šancl, A. Gning, V. Jurečka
D. Kerl, J. Martinec, F. Panák, J. Kuchta, A. Rrahmani, G. Kuol, P. Rodriguez, J. Grimaldo
D. Buchta, V. Budinský, S. Plavšič, M. Frydrych, L. Almási, M. Rusnák, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante, M. Moučka