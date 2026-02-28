ONLINE: Sparta - Baník 1:1, rychlá trefa Ševínského, pak vlastní gól Zeleného

Sparťanští fotbalisté dál usilují o snížení náskoku vedoucí Slavie, po remíze v Plzni hrají ve 24. kole nejvyšší soutěže s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Sparťanský obránce Filip Panák střílí první gól v duelu proti Baníku Ostrava. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ztráta znovu narostla už v pátek, kdy Slavia v předehrávce porazila Duklu a odskočila na deset bodů.

Sparta tak musí zvítězit, aby ji stáhla zpět na sedm. Jinak se jí titul definitivně vzdálí, obzvlášť týden před jarním derby v Edenu.

Do zápasu se slezským rivalem posílá kouč Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Irving, Kairinen, Ryneš – Mercado, Vojta, Haraslín.

Domácí před týdnem ztratili v Plzni po remíze 0:0, kterou několika zákroky zachránil náhradní brankář Jakub Surovčík. Blýskl se hlavně u chycené penalty útočníkovi Vydrovi.

Surovčík je v bráně i tentokrát, jelikož Vindahl stále není k dispozici. Jinak udělal Priske tři změny – po trestu se vrací Vydra, Kadeřábek hraje místo Sonneho a Rrahmaniho, jenž proti Plzni střídal už o půli, zastoupí Vojta.

Byla to první jarní sparťanská ztráta, Letenští dosud po restartu soutěže neinkasovali. Před zápasem v Plzni porazili Hradec 2:0 a Zlín s Duklou shodně 3:0.

To Baník má opačné starosti. Stále se topí u dna tabulky, patří mu 14. místo s devatenácti body. Na jaře remizoval 2:2 se Slováckem, porazil 2:0 Olomouc, padl 0:1 v Liberci a naposledy remizoval 0:0 s Mladou Boleslaví.

Na Spartě není favoritem, ale pokaždé umí zaručeně potrápit.

Sparťané v prvním vzájemném duelu této sezony v Ostravě koncertovali, po poločase vedli už 3:0 a výsledek uhlídali. Jak si povedou tentokrát?

Chance Liga 2025/2026
28. 2. 2026 18:00
Zápas probíhá
Sparta : Ostrava 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
4. A. Ševínský
Góly:
16. J. Zelený (vla.)
Sestavy:
J. Surovčík - A. Ševínský, P. Vydra, J. Zelený - P. Kadeřábek, A. Irving, K. Kairinen, M. Ryneš - J. Mercado, M. Vojta, L. Haraslín
Sestavy:
M. Jedlička - O. Kričfaluši, M. Chaluš, K. Pojezný - A. Bewene, D. Planka, J. Boula, D. Holzer - F. Šancl, A. Gning, V. Jurečka
Náhradníci:
D. Kerl, J. Martinec, F. Panák, J. Kuchta, A. Rrahmani, G. Kuol, P. Rodriguez, J. Grimaldo
Náhradníci:
D. Buchta, V. Budinský, S. Plavšič, M. Frydrych, L. Almási, M. Rusnák, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante, M. Moučka
