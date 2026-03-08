ONLINE: Slavia - Sparta 0:0, změna na poslední chvíli, do brány jde Markovič

Oba favorité na ligové prvenství v týdnu vypadli z pohárového čtvrtfinále. Shodně na penalty.
Nejprve Slavia padla v Jablonci po remíze 2:2, poté ji napodobila Sparta po bezgólovém výsledku v Mladé Boleslavi.
Slavia v lize klopýtla sedmkrát, dosud však v aktuální sezoně neprohrála. Na jaře se jí nepovedl jen úvodní duel v Pardubicích (1:1), do derby jde se čtyřmi výhrami v řadě, ve kterých inkasovala jen jednou. Naposledy zvládla duel na Dukle 2:0.
Do derby poslal kouč Jindřich Trpišovský původně sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang. Ale gólman Staněk se při rozcvičce zranil a nahradil ho Markovič.
Sparta má na jaře identickou bilanci, jedna bezgólová remíza v Plzni a čtyři vítězství. To poslední nad Baníkem 5:2, předtím hosté čtyřikrát v řadě neinkasovali.
Jejich kouč Brian Priske sestavil následující jedenáctku: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Vojta, Haraslín.
V podzimním pražském derby Sparta brzy prohrávala po nádherné střele Kušeje, v nastavení první půle pak srovnal Rrahmani. Domácí tlačili i díky vyloučení stopera Vlčka, jenže skóre už se nezměnilo.
Pokud zvítězí Slavia, její náskok v čele naroste na deset bodů, v opačném případě se sníží na čtyři, což by ještě vrátilo Spartu do hry o titul.
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, Š. Chaloupek - S. Isife, M. Sadílek, I. Schranz, D. Jurásek - L. Provod, T. Chorý, Y. Sanyang
J. Surovčík - P. Vydra, A. Ševínský, J. Zelený - P. Kadeřábek, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - J. Mercado, M. Vojta, L. Haraslín
E. Prekop, D. Moses, M. Cham, I. Ogbu, M. Chytil, J. Bořil, M. Oscar, T. Vlček, Y. Mbodji, M. Suleiman
D. Kerl, A. Rrahmani, G. Kuol, E. Uchenna, F. Panák, J. Kuchta, J. Martinec, J. Grimaldo, A. Irving, O. Sonne, S. Zajac