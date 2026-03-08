ONLINE: Slavia - Sparta 0:0, změna na poslední chvíli, do brány jde Markovič

Mezi oběma rivaly je sedmibodový rozdíl. Slávističtí fotbalisté hájí v 316. pražském derby proti druhé Spartě prvenství v tabulce i ligovou neporazitelnost. Tradičně nejsledovanější české utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18:30.
Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Oba favorité na ligové prvenství v týdnu vypadli z pohárového čtvrtfinále. Shodně na penalty.

Nejprve Slavia padla v Jablonci po remíze 2:2, poté ji napodobila Sparta po bezgólovém výsledku v Mladé Boleslavi.

Slavia v lize klopýtla sedmkrát, dosud však v aktuální sezoně neprohrála. Na jaře se jí nepovedl jen úvodní duel v Pardubicích (1:1), do derby jde se čtyřmi výhrami v řadě, ve kterých inkasovala jen jednou. Naposledy zvládla duel na Dukle 2:0.

Do derby poslal kouč Jindřich Trpišovský původně sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek – Provod, Chorý, Sanyang. Ale gólman Staněk se při rozcvičce zranil a nahradil ho Markovič.

Sparta má na jaře identickou bilanci, jedna bezgólová remíza v Plzni a čtyři vítězství. To poslední nad Baníkem 5:2, předtím hosté čtyřikrát v řadě neinkasovali.

Jejich kouč Brian Priske sestavil následující jedenáctku: Surovčík – Vydra, Ševínský, Zelený – Kadeřábek, Mannsverk, Kairinen, Ryneš – Mercado, Vojta, Haraslín.

V podzimním pražském derby Sparta brzy prohrávala po nádherné střele Kušeje, v nastavení první půle pak srovnal Rrahmani. Domácí tlačili i díky vyloučení stopera Vlčka, jenže skóre už se nezměnilo.

Pokud zvítězí Slavia, její náskok v čele naroste na deset bodů, v opačném případě se sníží na čtyři, což by ještě vrátilo Spartu do hry o titul.

Chance Liga 2025/2026
8. 3. 2026 18:30
Zápas probíhá
Slavia : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, Š. Chaloupek - S. Isife, M. Sadílek, I. Schranz, D. Jurásek - L. Provod, T. Chorý, Y. Sanyang
Sestavy:
J. Surovčík - P. Vydra, A. Ševínský, J. Zelený - P. Kadeřábek, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - J. Mercado, M. Vojta, L. Haraslín
Náhradníci:
E. Prekop, D. Moses, M. Cham, I. Ogbu, M. Chytil, J. Bořil, M. Oscar, T. Vlček, Y. Mbodji, M. Suleiman
Náhradníci:
D. Kerl, A. Rrahmani, G. Kuol, E. Uchenna, F. Panák, J. Kuchta, J. Martinec, J. Grimaldo, A. Irving, O. Sonne, S. Zajac
