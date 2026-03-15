ONLINE: Sparta - Slovácko 1:1, Haraslín trefil břevno, vzápětí srovnává Tetour

  18:33aktualizováno  18:55
Sparťanští fotbalisté chtějí stáhnout náskok vedoucí Slavie opět na 10 bodů. Na závěr 26. kola Chance Ligy hrají doma se Slováckem, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Slovácký záložník Tihomir Kostadinov si zpracovává míč před napadajícím Matyášem Vojtou ze Sparty. | foto: ČTK

Sparťané před týdnem nezvládli derby a Slavia jim odskočila na takřka nedostižný rozdíl. V sobotu navíc zvítězila ve Zlíně, takže teď vede ligu už o 13 bodů.

Do zápasu se Slováckem posílá trenér Brian Priske následující sestavu: Surovčík – Sonne, Martinec, Zelený, Kadeřábek – Irving, Sochůrek, Kairinen – Grimaldo, Vojta, Haraslín.

Sparta se potýká s četnými absencemi. Dlouhodobě jí chybí Andersen, Eneme či Sörensen, k nim se nedávno postupně přidali Vindahl, Vydra a po Alkmaaru (1:2) také Ryneš. S problémy dohrával také Ševínský, ten by ale proti Slovácku stejně nehrál, jelikož pyká za žluté karty.

Mimochodem, proti Alkmaaru místo Ryneše naskočil po delším zranění Uchenna, který teď není ani na lavičce.

Slovácko se v posledních týdnech zvedá, z uplynulých tří kol získalo sedm bodů a posunulo se na čtrnáctou příčku před Baník.

Poslední vzájemný zápas v říjnu skončil bezbrankovou remízou.

Chance Liga 2025/2026
15. 3. 2026 18:30
Zápas probíhá
Sparta : Slovácko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
18. J. Martinec
Góly:
25. D. Tetour
Sestavy:
J. Surovčík - O. Sonne, J. Martinec, J. Zelený, P. Kadeřábek - K. Kairinen, H. Sochůrek, A. Irving - J. Grimaldo, M. Vojta, L. Haraslín
Sestavy:
M. Heča - M. Rundič, A. Stojčevski, F. Vaško - G. Ndefe, T. Kostadinov, D. Tetour, M. Šviderský, P. Blahút - M. Havlík, J. Suchan
Náhradníci:
D. Kerl, F. Panák, J. Kuchta, A. Rrahmani, G. Kuol, J. Mercado, P. Rodriguez, S. Pech
Náhradníci:
P. Reinberk, M. Koscelník, M. Petržela, M. Krmenčík, A. Urban, D. Barát, A. Marinelli, A. Fiala, . Ouanda
