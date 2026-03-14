ONLINE: Zlín - Slavia 0:1, z dálky se prudce trefuje stoper Chaloupek

  17:59
Slávističtí fotbalisté hájí luxusní desetibodový náskok v čele nejvyšší soutěže. Ve 26. ligovém kole hrají ve Zlíně, který je v tabulce devátý a naposledy schytal šestigólový příděl. Velmi brzy navíc vedou 1:0 díky daleké trefě obránce Chaloupka. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.
Slávisté oslavují gól obránce Štěpána Chaloupka v utkání proti Zlínu. | foto: ČTK

Zároveň hosté v lize dosud neprohráli.

Naposledy udrželi neporazitelnost i po domácím derby, ve kterém ještě po poločase s druhou Spartou ztráceli 0:1. Nakonec zvítězili 3:1. I proto jsou jasným favoritem na zisk titulu.

Potvrdit to můžou už ve Zlíně, kde při dalším vítězství půjdou minimálně do neděle do třináctibodového trháku. Spartu čeká domácí souboj se Slováckem.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský posílá do utkání následující sestavu: Markovič – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Schranz, Sadílek, Jurásek – Suleiman, Provod, Chorý.

Po vypadnutí ve čtvrtfinále poháru s Jabloncem je liga pro Slavii poslední soutěží, ve které působí. Pokud na konci získá titul, kvalifikuje se automaticky i do základní fáze Ligy mistrů.

To Zlín řeší, aby se ještě před koncem základní části udržel v prostřední skupině. Naposledy schytal výprask 2:6 na Baníku, týden poté, co doma překvapivě porazil 3:0 Plzeň. Na desáté Pardubice má náskok dvou bodů, na jedenácté Teplice čtyř.

Slavia se ve Zlíně představila už v osmifinále poháru na konci října a zvítězila vysoko 4:0. O jedenáct dnů dříve s ním však v lize doma remizovala 0:0.

Chance Liga 2025/2026
14. 3. 2026 18:00
Zápas probíhá
Zlín : Slavia 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
12. Š. Chaloupek
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, J. Jugas, J. Černín, A. Křapka - C. Nombil, M. Cupák, M. Kopečný, D. Machalík, S. Petruta - T. Poznar
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, Š. Chaloupek - S. Isife, I. Schranz, M. Sadílek, D. Jurásek - M. Suleiman, L. Provod, T. Chorý
Náhradníci:
L. Bartošák, J. Pešek, J. Kalabiška, M. Knobloch, M. Pišoja, J. Didiba, M. Koubek, T. Ulbrich, S. Kanu, K. Penkevics
O. Kolář, J. Bořil, M. Oscar, M. Chytil, T. Vlček, D. Moses, I. Ogbu, M. Cham, Y. Sanyang, E. Prekop, Y. Mbodji
