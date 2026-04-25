Ostrava - Plzeň 0:1, domácí se propadli na poslední místo, rozhodl Adu

Autor: ,
  18:21aktualizováno  18:36
Po třech zápasech fotbalisté Viktorie Plzeň zvítězili a díky ztrátě Jablonce se v ligové tabulce posouvají na třetí místo. Výhru jim v závěrečném kole základní části na hřišti ostravského Baníku vystřelil Prince Adu. Domácí se na odpor nezmohli, popáté v řadě padli a i kvůli triumfu Dukly na Slovácku se propadli na dno soutěže.
Plzeňský útočník Prince Adu si kryje míč před ostravským obráncem Karlem Pojezným. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Slezané po úterním nezdaru v semifinále domácího poháru v Karviné (1:2) do zápasu nečekaně nasadili i gólmana Jedličku, který je v Ostravě na hostování z Plzně. Jeho start proti mateřskému klubu tak domácí bude stát smluvní pokutu. Ani jeho nasazení ale nepomohlo ukončit výsledkovou mizérii Ostravy.

Domácí navzdory předpokladům odstartovali aktivněji, nejprve měli několik pološancí a pak i první velkou příležitost. Gning poslal v 19. minutě hlavičkou do úniku Beweneho, který však sám před Wiegelem místo střely placírkou zvolil ještě další kličku a z brankové možnosti nic nebylo.

Viktoria do zápasu naskakovala pozvolna. Jedličku poprvé zaměstnal až Ladra dalekonosnou střelou pod břevno, kterou jeho někdejší spoluhráč vytáhl nad. V 35. minutě ale Západočeši skvěle sehráli rychlý brejk: Wiegeleho výhoz Memič poslal přesně do uličky mezi stopery a Adu po sólu obstřelil Jedličku. V ligové sezoně skóroval posedmé.

Úroveň hry pak šla dolů, hlavně na straně Ostravy, pro níž byl obdržený gól dalším zásahem do křehkého sebevědomí. Domácí byli po pauze pasivní, nechali hrát soupeře, jemuž stačilo kombinovat daleko od branky a kontrolovat skóre. I proto byla druhá půle skoupá na zajímavé momenty.

Devět minut před koncem přesto mohl přijít blesk z čistého nebe: po autovém vhazování se do propadlého balonu opřel z voleje Gning a míč skončil pár centimetrů vedle tyče, zkoprnělý Wiegele zrakem jen tlačil balon ven z brány. Hned záhy bylo v plzeňském vápně opět rušno, jenže Sinjavskij v pádu z malého vápna také vystřelil vedle. Když v 90. minutě hlavičkoval Gning znovu jen pár centimetrů nad, Plzeň už těsné vedení uhájila a v Ostravě prohrála jediné z posledních 16 ligových utkání.

Slezané doma v nejvyšší soutěži třikrát po sobě prohráli, nedali při tom ani gól a spolu s Duklou tam získali nejméně bodů v sezoně (14).

Chance Liga 2025/2026
25. 4. 2026 16:00
Konec zápasu
Ostrava : Plzeň 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
35. P. Adu
Sestavy:
M. Jedlička - J. Boula (82. A. Musák), M. Frydrych, K. Pojezný - M. Rusnák (46. D. Holzer), D. Planka, O. Kričfaluši, V. Sinjavskij - A. Gning, A. Bewene (59. F. Šancl), V. Jurečka (74. J. Pira)
F. Wiegele - A. Memič (87. M. Vydra), D. Krčík, S. Dweh, K. Spáčil (72. A. Kadlec) - L. Červ, P. Hrošovský, D. Višinský, T. Ladra (61. A. Sojka), J. Panoš (61. M. Valenta) - P. Adu (72. M. Toure)
Náhradníci:
D. Holzer, V. Budinský, D. Buchta, L. Almási, D. Owusu, F. Šancl, P. Ortíz, J. Pira, A. Musák, M. Havran, H. Kante
Náhradníci:
M. Vydra, M. Tvrdoň, A. Kadlec, V. Jemelka, M. Valenta, D. Vašulín, A. Sojka, C. Souaré, T. Slončík, D. Ťapaj, M. Toure
Žluté karty:
75. J. Pira, 89. M. Frydrych, 90. A. Gning
90. A. Kadlec

Počet diváků: 7 094 (47 % z kapacity 15 123)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.