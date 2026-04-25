Karviná - Boleslav 0:3, tři různí střelci, hosté ale skupině o udržení neunikli

Týmy šly do utkání po úterních semifinálových zápasech domácího poháru. Zatímco Karviná uspěla 2:1 nad Ostravou, Středočeši prohráli v Jablonci 0:1. Už po necelé minutě domácí stoper Skyba po rohovém kopu hlavičkoval vedle. Jeho spoluhráč Samko zase zpoza vápna přestřelil.
Místo toho ve 20. minutě po nedorozumění v karvinské obraně nečekaně udeřili hosté. Zmatků v domácí šestnáctce využil Ševčík, který otevřel skóre. Devátým gólem v ligové sezoně si upevnil pozici nejlepšího střelce svého mužstva.
Od další inkasované branky zachránil Slezany gólman Neuman, jenž vyškrábl Johnovu střelu na zadní tyč na roh. Poté si na Ševčíkův centr naběhl Macek a hlavou zvýšil, kvůli ofsajdu se však hosté radovali předčasně.
Druhý poločas dlouho nenabídl zajímavější dění, domácím nepomohlo ani trojité střídaní o přestávce. Až v 76. minutě se ke Kabongovi odrazil míč, z otočky rychle vystřelil a prostřelil nejistého Neumana. V ligovém ročníku se dočkal čtvrtého zásahu, všechny zaznamenal v minulých čtyřech kolech.
Za další dvě minuty Kabongo nabil Mackovi a ten ranou z dálky k tyči přidal třetí zásah Středočechů a svůj druhý v sezoně nejvyšší soutěže. Karviná má s 51 brankami druhou nejhorší obranu ligy, její dnešní soupeř je nejhorší pouze o gól.
Slezané doma prohráli pátý z posledních šesti ligových duelů a Mladou Boleslav tam zdolali v jediném z dosavadních devíti zápasů nejvyšší soutěže. Dvojutkání s Pardubicemi rozehrají za týden doma, odveta na východě Čech se uskuteční v neděli 10. května.
Středočeši venku v lize nenašli přemožitele popáté v řadě. Skupinu o záchranu začnou příští sobotu na hřišti poslední Ostravy. Svěřenci trenéra Majera mají prakticky jistotu prvoligové příslušnosti i pro další sezonu, do nadstavby půjdou s pohodlným náskokem 12 bodů na barážové příčky. Od posledního pozice, která znamená přímý sestup, je dělí 13 bodů.
20. M. Ševčík, 75. C. Kabongo, 77. R. Macek
V. Neuman - J. Chytrý (46. S. Boháč), J. Skyba, S. Camara (46. A. Traoré), N. Milič - F. Prebsl (78. J. Fleišman), J. Křišťan, J. Fiala, D. Samko, E. Ayaosi (46. L. Ezeh) - K. Vinicius (64. F. Konaté)
J. Floder - F. Matoušek, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - R. Macek, D. Kozel, M. Šubert (63. D. Kostka), M. Ševčík (82. J. Zíka), S. John (63. J. Kolařík) - C. Kabongo (82. M. Krulich)
A. Traoré, L. Ezeh, O. Condé, V. Valošek, O. Mrózek, S. Boháč, J. Fleišman, J. Lapeš, F. Konaté
M. Krulich, J. Zíka, J. Kolařík, F. Lehký, D. Langhamer, D. Donát, D. Mareš, V. Vorel, J. Klíma, D. Kostka, D. Pech
28. M. Ševčík, 45. R. Macek, 90. M. Krulich
Počet diváků: 1 418 (29 % z kapacity 4 833)