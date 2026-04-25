Pardubice - Zlín 3:1, čtvrtá výhra v řadě pro domácí, soupeře čeká boj o záchranu

Poslední čtyři zápasy je vynesly na osmé místo ligové tabulky a v nadstavbě si zahrají prostřední skupinu. Fotbalisté Pardubic v závěrečném kole porazili Zlín 3:1. Moravané se naopak propadli na 12. příčku a čeká je boj o záchranu.
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Daniela Smékala v utkání proti Zlínu. | foto: ČTK

Chance Liga 2025/2026
25. 4. 2026 16:00
Konec zápasu
Pardubice : Zlín 3 : 1
(1 : 0)
Góly:
42. D. Smékal, 78. Š. Míšek, 89. A. Tanko
71. T. Poznar
Sestavy:
L. Charatišvili - J. Noslin, S. Bammens, M. Konečný - R. Mahuta (86. T. Boledovič), T. Jelínek, M. Hlavatý (46. Š. Míšek), E. Godwin (63. R. Saarma) - V. Patrák (90. L. Krobot), G. Botos (46. F. Vecheta), D. Smékal (70. A. Tanko)
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Didiba, L. Bartošák (60. J. Pešek) - M. Cupák (83. T. Hellebrand), C. Nombil (77. J. Kolář), D. Machalík (83. S. Kanu), L. Bránecký (46. T. Ulbrich), M. Pišoja - T. Poznar (73. M. Koubek)
Náhradníci:
S. Kopásek, F. Vecheta, L. Krobot, A. Mandous, A. Tanko, Š. Míšek, J. Hamza, R. Saarma, E. Samuel, T. Boledovič
M. Fukala, M. Knobloch, T. Ulbrich, J. Kolář, J. Pešek, J. Kalabiška, A. Křapka, M. Koubek, S. Kanu, T. Hellebrand, K. Penkevics
Žluté karty:
78. T. Ulbrich

Počet diváků: 2 283 (49 % z kapacity 4 620)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

