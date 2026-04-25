Teplice - Hradec 0:1, z penalty rozhodl Darida, a upevnil tím páté místo

  18:21
V závěrečném kole základní části si fotbalisté Hradce Králové upevnili pátou příčku v ligové tabulce. Zásluhou kapitána Vladimíra Daridy, který se trefil v 67. minutě z pokutového kopu, porazili 1:0 Teplice. Pro Severočechy to znamená setrvání na 13. místě a v nadstavbě boj ve skupině o udržení.

Královéhradecký záložník Václav Darida | foto: ČTK

Chance Liga 2025/2026
25. 4. 2026 16:00
Konec zápasu
Teplice : Hradec Kr. 0 : 1
(0 : 0)
Góly:
Góly:
67. V. Darida (pen.)
Sestavy:
M. Trmal - L. Mareček, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, P. Kodeš (73. T. Zlatohlávek), M. Bílek, L. Krejčí (36. J. Auta) - D. Mareček (70. M. Kozák), P. Svatek (73. M. Riznič), M. Náprstek
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, V. Darida, S. Dancák (90. E. Fernandes Neto), D. Horák - J. Kučera (55. D. Trubač), M. van Buren (55. A. Vlkanova), O. Mihálik (86. M. Regža)
Náhradníci:
R. Ludha, N. Audinis, K. Lichtenberg, M. Kozák, J. Švanda, T. Zlatohlávek, B. Nyarko, J. Auta, M. Riznič, J. Jakubko, O. Klimpl
Náhradníci:
L. Kubr, T. Petrášek, M. Vágner, L. Čmelík, A. Vlkanova, P. Vízek, D. Trubač, D. Ludvíček, J. Hodek, M. Regža, E. Fernandes Neto
Žluté karty:
65. M. Bílek
Žluté karty:
