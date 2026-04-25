ONLINE: Slavia ztrácí s Olomoucí, ta hraje v deseti. Červenou vidí i Sparta

Celé závěrečné ligové kolo se hraje naráz v jeden čas.
Vedoucí Slavia má na druhou Spartu pětibodový náskok poté, co minulý týden prohrála 1:2 v Hradci Králové. Ještě dva týdny nazpět byl rozdíl desetibodový.
Lídr hraje se sedmou Olomoucí, která musí zvítězit, aby se probojovala do skupiny o titul, kam postoupí jen šest nejlepších týmů.
Druhá Sparta hraje na Bohemians, kteří ztrácejí jeden bod na prostřední skupinu o umístění. Potřebují vyhrát, aby se vyhnuli záchranářským bojům.
Třetí Jablonec zase v podještědském derby hájí jednobodový náskok na čtvrtou Plzeň, protože postavení v základní části určuje následný los nadstavby. Třetí tým hraje hned tři zápasy doma, zatímco čtvrtý jen dva.
I proto je poslední kolo tak napínavé.
Na spodku tabulky pak o body proti čtrnáctému Slovácku usiluje poslední Dukla, která ztrácí na předposlední Baník jen dva body. Poslední tým nakonec sestoupí přímo, další dva půjdou do baráže.
Poslední kolo Chance Ligy
všechny zápasy v sobotu od 16 hodin
SLAVIA PRAHA – SIGMA OLOMOUC
BOHEMIANS PRAHA – SPARTA PRAHA
JABLONEC – SLOVAN LIBEREC
BANÍK OSTRAVA – VIKTORIA PLZEŇ
TEPLICE – HRADEC KRÁLOVÉ
KARVINÁ – MLADÁ BOLESLAV
PARDUBICE – ZLÍN
SLOVÁCKO – DUKLA PRAHA