ONLINE: Slavia ztrácí s Olomoucí, ta hraje v deseti. Červenou vidí i Sparta

  15:21
Kdo bude v následujících týdnech hrát o poháry? Komu zbude jen boj o záchranu? V závěrečném kole fotbalové ligy se rozhoduje o pořadí po základní části, které rozdělí týmy do tří skupin. Vedoucí Slavia hostí Olomouc, která přichází o vyloučeného Lurvinka, a brzy ztrácí 0:1. druhá Sparta hraje v oslabení na Bohemians bez Mercada. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích od 16 hodin.
Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu. | foto: ČTK

Zleva Augustin Drakpe (Liberec) v běžeckém souboji s Laminem Jawoem z Jablonce.
Slovácký obránce Gigli Ndefe a Samson Tijani a Lukáš Penxa z Dukly
Choreo fanoušků Bohemians před soubojem proti Spartě
Liberecký záložník Toumani Diakité chrání míč před Laminem Jawem z Jablonce.
Celé závěrečné ligové kolo se hraje naráz v jeden čas.

Vedoucí Slavia má na druhou Spartu pětibodový náskok poté, co minulý týden prohrála 1:2 v Hradci Králové. Ještě dva týdny nazpět byl rozdíl desetibodový.

Lídr hraje se sedmou Olomoucí, která musí zvítězit, aby se probojovala do skupiny o titul, kam postoupí jen šest nejlepších týmů.

Druhá Sparta hraje na Bohemians, kteří ztrácejí jeden bod na prostřední skupinu o umístění. Potřebují vyhrát, aby se vyhnuli záchranářským bojům.

Třetí Jablonec zase v podještědském derby hájí jednobodový náskok na čtvrtou Plzeň, protože postavení v základní části určuje následný los nadstavby. Třetí tým hraje hned tři zápasy doma, zatímco čtvrtý jen dva.

I proto je poslední kolo tak napínavé.

Na spodku tabulky pak o body proti čtrnáctému Slovácku usiluje poslední Dukla, která ztrácí na předposlední Baník jen dva body. Poslední tým nakonec sestoupí přímo, další dva půjdou do baráže.

Poslední kolo Chance Ligy

všechny zápasy v sobotu od 16 hodin

SLAVIA PRAHA – SIGMA OLOMOUC
BOHEMIANS PRAHA – SPARTA PRAHA
JABLONEC – SLOVAN LIBEREC
BANÍK OSTRAVA – VIKTORIA PLZEŇ
TEPLICE – HRADEC KRÁLOVÉ
KARVINÁ – MLADÁ BOLESLAV
PARDUBICE – ZLÍN
SLOVÁCKO – DUKLA PRAHA
