ONLINE: Karviná - Slavia 0:1, rychle se trefil Kušej, hosté mají i další šance

Slávisté mají na čele ligy ligy náskok 13 bodů, takže pokud jejich konkurenti zaváhají, můžou oslavit titul ještě před začátkem nadstavby. Sami ale také nesmí ztrácet, což se jim stalo například při posledním venkovním zápase na Dukle (0:0). V úterý pro změnu prohráli s Olomoucí (0:1) a překvapivě vypadli z domácího poháru.

Proti Karviné chtějí navázat na drtivé listopadové vítězství 5:1, ke kterému přispěl hlavně hattrickem ve druhém poločase útočník Mojmír Chytil.

ONLINE: Karviná – Slavia Praha Utkání sledujeme minutu po minutě

Chytil už po vyloučení v derby se Spartou může nastoupit, začíná ale pouze na lavičce. Základní sestava vypadá následovně: Staněk – Holeš, Vlček, Bořil – Douděra, Oscar, Zafeiris, Zmrzlý – Kušej, Chorý, Provod.

Po nemoci se do brány staví Staněk a po delší absenci je zpátky v základní jedenáctce také Holeš. Trest za žluté karty si pro změnu před týdnem proti Hradci (2:1) odpykal Chorý a může nastoupit.

Karviná má se 38 body jistotu, že se minimálně udrží v prostřední skupině, takže hraje pouze o to, z jaké pozice půjde do nadstavby a jestli se třeba neprobojuje do nejlepší šestky. Proti Slavii se kvůli dohodě o hostování nemůže spolehnout na trio Tomič, Bužek a Camara.