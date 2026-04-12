Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Těžko říct, zda úmyslně, nebo mu slina vylétla v záplavě vzteku. Z opakovaných záběrů je však jasně vidět, jak z jeho pusy padá směrem k ležícímu Dwehovi.
„Fyzicky je to možné, ale upřímně si myslím, že na něj neplivnul, že na něj křičel. A jak byl předkloněný, ty sliny mu vystřelily. Nechci to zlehčovat, podle mě je horší, že k němu vůbec jde,“ tvrdil ve studiu Oneplay Sport expert Antonín Rosa.
Podobně se vyjádřil i samotný Chorý, se 17 brankami nejlepší ligový střelec, který po utkání dorazil na tiskovou konferenci.
„V prvé řadě jsem vůbec nevěděl, že se něco takového bude zkoumat. Prostě jsem se nahnul nad hráče, a jak jsem byl nakloněný, tak mi z úst kapaly sliny, ale určitě jsem na něj neplivl. Spíš když jsem to viděl zpětně, tak je patrné, že jsem je spíš vtahoval zpátky,“ hájil se.
Červenou kartu viděl za plivnutí na soupeře Tomáš Chorý 🟥#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/WLmHerdeze— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) April 12, 2026
„Na hřišti jsem odpískal jeho přestupek a dál tu situaci sledoval. On se nad soupeře sehnul, udělil jsem žlutou kartu za nesportovní chování. Pak jsem dostal do sluchátek, že VAR zkoumá potenciální plivnutí. Na obrazovce to pak bylo jasně prokazatelné, tak jsem žlutou kartu změnil za červenou,“ vysvětloval následně před kamerou sudí Radina.
Chorý po vyloučení příliš nediskutoval, jen se u rozhodčího na chvíli zastavil, načež odešel do útrob stadionu.
„Mrzí mě, že jsem oslabil tým a že se vůbec tohle zkoumalo. Samozřejmě to bylo v emocích, ale neplivl jsem na něj, to je nesmysl a stojím si za tím,“ přidal Chorý.
„Překvapila mě ta nereakce po obdržení červené karty, často se hádá i kvůli malichernostem, ale tady to tak divně vzal. Ale že bych řekl, že na něj úmyslně plivnul, to tam nevidím,“ hodnotil další z expertů Jakub Podaný.
V 89. minutě to byl jeden z mála zajímavých momentů jinak nepříliš záživného zápasu mezi Slavií a Plzní, který nakonec skončil bez branek.
Od počátku byl plný soubojů a občasných menších potyček. Konkrétně Chorý se s Dwehem v průběhu utkání potkal hned několikrát, častokrát byl sám bráněn nedovoleně, ale když v závěru Radina jeho kontakt se soupeřem vyhodnotil jako faul, vypěnil.
„Já to viděl až teď. Spíš se zeptám vás, kdo si myslí, že na něj plivl,“ reagoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský na dotaz novinářů. „Říkám, že naprosto zbytečně tam jde za soupeřem, ale překvapilo mě vyjádření rozhodčího, že tam vidí úmyslné plivnutí. Já ho tam nevidím. Z mého pohledu udělal faul, šel k hráči a zbytečně na něj řve, za což byl potrestaný. Ale vidíte reakci hráčů, že se nikdo nerozčiluje. Ale někdo tam to plivnutí chtěl vidět.“
Co říká disciplinární řád FAČR
§ 44 – Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování
„Kdo v souvislosti s utkáním použije hanlivých, pohoršujících, urážlivých, provokujících, zesměšňujících nebo ponižujících posunků, gest či výroků vůči soupeři, spoluhráči, členu realizačního týmu, funkcionáři klubu, pořadateli nebo divákovi, nebo plivne na soupeře nebo na jinou osobu, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti na až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 100 000 Kč.“
„Neviděl jsem to, takže se k tomu vyjadřovat nechci. To je věc pro soupeře, nebo pro rozhodčí, ne pro mě. Škoda, že jsme tu převahu nevyužili efektivněji,“ pravil smířlivě kouč soupeře Martin Hyský.
Pro Chorého to je každopádně směrem ke zbytku sezony problém.
Podle paragrafu 44 disciplinárního řádu FAČR, který mezi „pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování“ počítá právě plivnutí na soupeře, mu hrozí až šestizápasová stopka. Navíc může nafasovat až stotisícovou pokutu a výkon fotbalově prospěšných prací.
Je jisté, že za přímou červenou vynechá příští utkání v Hradci Králové a při maximálním trestu by se vrátil až na poslední kolo nadstavby. Bude záležet, jak celou situaci vyhodnotí disciplinární komise, která zasedá ve čtvrtek. Verdikt však lze očekávat až o týden později.
Je to navíc už druhá Chorého červená v této sezoně, což mu může přitížit. „S mojí nálepkou těžko říct,“ tušil.
Tu první obdržel začátkem srpna na Slovácku, když taktéž v závěru utkání praštil do rozkroku domácího brankáře Heču. Komise mu tehdy udělila šestizápasový trest s odůvodněním, že není recidivista – dostal totiž vůbec první červenou v kariéře.
Tenhle argument už teď platit nebude.
Navíc, když se Chorý na konci září po trestu vrátil a hned v prvním utkání proti Dukle unikl vyloučení. Hostujícímu obránci Svozilovi totiž nejprve nepochopitelně stiskl hýždě, načež na něj o několik minut později nepříjemně došlápl. Žlutou kartu však dostal pouze za druhý zákrok.
Výše trestu bude zajímavá i s ohledem na nadstavbové derby, které se bude hrát ve druhém kole. Pokud tedy Chorý dostane trest na čtyři a více zápasů, nezahraje si v něm.
Jak disciplinární komise rozhodne?