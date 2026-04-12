Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí kvůli plivanci přišli o vyloučeného Chorého

  20:48
Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body i vyloučeného útočníka Chorého.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě. | foto: Petr Topič, MAFRA

Tomáš Chorý chvíli před koncem nejdřív fauloval obránce Dweha, který zůstal ležet na trávníku.

Pak se nad něj ale sklonil, zblízka na něj řval a dostal žlutou kartu. Na doporučení VAR, který si všiml, že Chorému z úst vyletěly sliny, sudí Marek Radina žlutou zrušil a slávistického útočníka vyloučil.

Což byl nakonec nejvýraznější moment celého zápasu.

V podzimním souboji obou týmů padlo osm branek, v neděli večer žádná.

Z remízy má asi největší radost Sparta. Manko na vedoucí Slavii snížila na osm bodů a před Plzní zvýšila náskok na deset bodů.

„Nula nula pro diváka lahůdka není, ale odsud se body nevozí. A já jsem rád, že jeden máme,“ řekl plzeňský kouč Martin Hyský.

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského soupeře.

Ne, jeden ze šlágrů jara se příliš nepovedl. Přitom pár šancí nabídl.

Slávista Sanyang se na polovině hřiště u laviček otočil a halfvolejem poslal krásný křižný pas přes půl hřiště na spoluhráče Juráska, který se v dobré pozici ukopl.

Dosavadní nejhezčí moment úvodních třiceti minut sice gólem neskončil, ale do té doby vlažný zápas aspoň na chvíli rozproudil.

Slávista David Moses podstupuje souboj o míč s plzeňským Alexandrem Sojkou.

Přitom před zápasem slávistický šéf Jaroslav Tvrdík sestoupil ke hřišti a když se vraceli hráči z rozcvičení, každého pozdravil a povzbudil. Pár metrů vedle něj to samé dělal i plzeňský boss Adolf Šádek, což je jeho rituál před každým utkáním.

Jenže rivalové se do sebe nezakousli, osmnáctibodový rozdíl v tabulce mezi oběma týmy je tak obrovský, že duel dlouho postrádal náboj. Vnesl ho tam až Chorý v závěru zápasu, který těžce kousal, jak se mu proti bývalým spoluhráčům nedaří.

Slavia v první půli držela míč, hrála na polovině soupeře, kterému se nedařily protiútoky.

Nevýraznou úvodní půlhodinu si protivníci v závěru půle vynahradili. Hned po příležitosti Juráska si plzeňský útočník Adu povodil Holeše, z levé strany už byl blízko Markoviče, který proti přízemní střele na zadní tyč skvěle zasáhl.

Holeš, aby zakryl své zaváhání, začal křičet na rozhodčího Radinu, že Plzeň předchozí standardku nerozehrála z místa přestupku. Sudí hru pustil proto, že slávista Moses míč hostům ukopl, aby nemohli rychle rozehrát. Tak to udělali o deset metrů vedle.

Do konce půle už měli šance jen slávisté. V útoku se prosazovali díky až příliš otevřené hře Viktorie, jejíž defenziva nebyla kompaktní. Při narážečce se po zákroku Krčíka vykulil míč před Bořila, jenž z hranice vápna střílel vedle.

O chvíli později se za hlavu držel Sanyang, jemuž po přihrávce Provoda na malém vápně před úplně prázdnou bránou nevyšel krok. Pět minut před půlí přišla povedená akce Slavie. Chorý předal míč Provodovi, který utekl po levém křídle Krčíkovi i Dwehovi a přihrál tak, aby na míč nedosáhl brankář Wiegele. Jenže Sanyangovi se v tutovce kopačka zapíchla do země.

Slavia od minulého zápasu v Ostravě postrádala stopera Chaloupka s útočníkem Chytilem, Plzni nově chyběl středopolař Červ, od reprezentační pauzy je zraněný Memič.

Hosté se snažili tvořit hru od svého pokutového území, ale většinou se s postupným útokem daleko nedostali. Tak si pak začali vypomáhat nákopy, ale útočníci Adu s Tourem vzdušné souboje se stopery prohrávali. Jiné to bylo, když dostali míč po zemi a do rychlosti.

Slávisté to rvali jednoduše dopředu, hodně běhali a centrovali, z jejich strany běžný přístup.

Druhý poločas překvapivě začali lépe Plzeňští, drželi míč a kombinovali. Mezi domácí vnesli nervozitu, že se z publika občas ozval pískot. Ale vydrželo jim to jen dvacet minut.

Souaré po hodině hry vystřelil ze střední vzdálenosti tvrdě, Markovič míč podivně vyrazil před sebe, ale Sojka dorážku z pár kroků nezvládl. Navíc byl v ofsajdu. Vzápětí Souaré pálil těsně vedle.

Na druhé straně měl znenadání velkou šanci Jurásek, hra se od té doby obrátila. Po přízemním centru Chorého se s ním nestíhal vrátit Višinský, ale Wiegele skvěle zasáhl a hosty podržel. Stejně jako v 75. minutě, kdy vykopl volej Juráska.

Po několika střídáních byla Slavia zpátky a dotírala. Ale naděje na vítězný gól uťal nedisciplinovaný Chorý.

„Mužstvo chválím, proti extrémně silnému soupeři jsme to zvládli velmi dobře takticky. Myslím si, že remíza je zasloužená, šancí moc nebylo, ale když už, měly je oba týmy,“ poznamenal Hyský.

Chance Liga 2025/2026
12. 4. 2026 18:30
Konec zápasu
Slavia : Plzeň 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, I. Ogbu, J. Bořil - S. Isife (66. V. Kušej), D. Moses (66. M. Oscar), M. Sadílek, D. Jurásek - Y. Sanyang (56. D. Douděra), L. Provod, T. Chorý
Sestavy:
F. Wiegele - A. Sojka (78. T. Ladra), D. Krčík, S. Dweh, M. Doski - P. Hrošovský, K. Spáčil (78. V. Jemelka), P. Adu (70. J. Panoš), C. Souaré (90. T. Slončík), D. Višinský - M. Toure
Náhradníci:
A. Rajnoha, M. Cham, D. Douděra, O. Kolář, T. Vlček, E. Prekop, V. Kušej, M. Oscar, Y. Mbodji, M. Suleiman
Náhradníci:
J. Chalupa, T. Ladra, V. Jemelka, M. Valenta, M. Tvrdoň, D. Vašulín, T. Slončík, D. Ťapaj, J. Šplíchal, J. Panoš
Žluté karty:
57. S. Isife, 75. M. Sadílek, 85. D. Douděra, 90. T. Holeš
Žluté karty:
22. P. Adu, 50. A. Sojka, 74. M. Doski, 88. V. Jemelka
Červené karty:
89. T. Chorý
Červené karty:

Počet diváků: 18 812 (97 % z kapacity 19 370)

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí kvůli plivanci přišli o vyloučeného Chorého

