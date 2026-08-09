Jablonec – Slovácko 1:0, domácí zůstávají stoprocentní, sudí rozdal tři červené karty

Všechny tři zápasy v úvodu ročníku vyhrál Jablonec poprvé v klubové historii. Daří se mu i v Evropě, ve čtvrtek porazil ve 3. předkole Konferenční ligy doma RFS Riga 2:0 a výrazně se přiblížili postupu. Odveta je na programu ve čtvrtek na stadionu lídra lotyšské ligy.
Svěřenci Luboše Kozla se na ni naladili prodloužením série. V lize se Slováckem devětkrát po sobě neprohráli a v šestém z posledních sedmi duelů s ním neinkasovali.
Hned ve třetí minutě došlo k důležité situaci. Čanturišvili si naběhl za obranu a byl u míče dříve než vybíhající brankář Heča, s nímž se po odehrání míče srazil.
Jabloneckému hráči byl odmáván ofsajd, ale všechno ještě posoudili videorozhodčí. Když zjistili, že se o postavení mimo hru nejednalo, vyzvali hlavního sudího k monitoru a Jan Beneš gólmana vyloučil.
Heča dostal ve svém 257. ligovém zápase druhou červenou kartu, do branky putoval náhradník Halouska. Domácí si však s přesilovkou dlouho nevěděli rady. Slovácko i o deseti hrálo aktivně a Trávník jen těsně minul Mihelakovu branku.
V nastavení prvního poločasu se navíc síly na hrací ploše vyrovnaly. Polidar byl v souboji pozdě, trefil šlapákem Ndefeho, také on dostal druhou červenou kartu v ligové kariéře.
Domácí trenér Kozel připravil o přestávce tři střídání, favorit však zpočátku nijak zvlášť nepookřál. Halousku poprvé prověřil až ránou z dálky Tekijaški, po hodině hry šlo o vůbec první střelu na branku.
Až v 62. minutě se Jablonec dočkal. Suchan přesně rozehrál rohový kop a Cedidla si prudkou hlavičkou připsal druhou trefu v ligové sezoně.
Slovácko v závěru znovu dohrávalo v oslabení. Střídající Ceesay srazil u postranní čáry šlapákem na stojnou nohu Slámu, Beneš do třetice vytáhl rovnou červenou kartu. Tým z Uherského Hradiště zatím získal jediný bod.
62. M. Cedidla
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič - V. Čanturišvili, N. Okeke (46. R. Sedláček), S. Nebyla (90. D. Souček), M. Polidar - J. Suchan (77. F. Zorvan), J. Chramosta (46. J. Sláma), A. Růsek (46. L. Jawo)
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník (80. G. Sosseh), P. Blahút (58. M. Koscelník) - M. Havlík (9. P. Halouska), A. Dolžnikov (80. A. Marinelli), I. Niarchos (58. O. Ceesay)
J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, J. Hanuš, E. Sobol, R. Horák, M. Malenšek, R. Sedláček, F. Vecheta, L. Jawo
M. Koscelník, P. Halouska, D. Štěpánek, A. Marinelli, O. Ceesay, G. Sosseh, F. Horský, T. Král, A. Urban
47. N. Tekijaški
45. A. Stojčevski
45. M. Polidar
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