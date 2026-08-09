Jablonec – Slovácko 1:0, domácí zůstávají stoprocentní, sudí rozdal tři červené karty

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  17:00aktualizováno  19:32
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Jablonec ve třetím kole Chance Ligy porazil Slovácko 1:0, slaví třetí výhru v nové sezoně a zůstává stoprocentní. V nervózním zápase poslal sudí předčasně do kabin hostující Heču s Ceesayem i domácího Polidara. O těsném vítězství Severočechů rozhodl v 62. minutě přesnou hlavičkou po rohovém kopu obránce Cedidla.

Chance Liga 2026/27

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Všechny tři zápasy v úvodu ročníku vyhrál Jablonec poprvé v klubové historii. Daří se mu i v Evropě, ve čtvrtek porazil ve 3. předkole Konferenční ligy doma RFS Riga 2:0 a výrazně se přiblížili postupu. Odveta je na programu ve čtvrtek na stadionu lídra lotyšské ligy.

Svěřenci Luboše Kozla se na ni naladili prodloužením série. V lize se Slováckem devětkrát po sobě neprohráli a v šestém z posledních sedmi duelů s ním neinkasovali.

Hned ve třetí minutě došlo k důležité situaci. Čanturišvili si naběhl za obranu a byl u míče dříve než vybíhající brankář Heča, s nímž se po odehrání míče srazil.

Brankář Slovácka Milan Heča dostal v 7. minutě červenou kartu za zákrok na jabloneckého Vachtanga Čanturišviliho a opouští hřiště.

Jabloneckému hráči byl odmáván ofsajd, ale všechno ještě posoudili videorozhodčí. Když zjistili, že se o postavení mimo hru nejednalo, vyzvali hlavního sudího k monitoru a Jan Beneš gólmana vyloučil.

Heča dostal ve svém 257. ligovém zápase druhou červenou kartu, do branky putoval náhradník Halouska. Domácí si však s přesilovkou dlouho nevěděli rady. Slovácko i o deseti hrálo aktivně a Trávník jen těsně minul Mihelakovu branku.

V nastavení prvního poločasu se navíc síly na hrací ploše vyrovnaly. Polidar byl v souboji pozdě, trefil šlapákem Ndefeho, také on dostal druhou červenou kartu v ligové kariéře.

Rozhodčí Jan Beneš vylučuje jabloneckého Matěje Polidara v utkání proti Slovácku.
Záložník Artur Dolžnikov ze Slovácka (vpravo) bojuje o míč s jabloneckým Martinem Cedidlou.
Brankář Pavel Halouska ze Slovácka zasahuje.
Útočník Giannis Niarchos ze Slovácka (vlevo) padá v souboji s Dušanem Pavlovičem z Jablonce.
Brankář Slovácka Milan Heča dostal v 7. minutě červenou kartu za zákrok na jabloneckého Vachtanga Čanturišviliho a opouští hřiště.
9 fotografií

Domácí trenér Kozel připravil o přestávce tři střídání, favorit však zpočátku nijak zvlášť nepookřál. Halousku poprvé prověřil až ránou z dálky Tekijaški, po hodině hry šlo o vůbec první střelu na branku.

Až v 62. minutě se Jablonec dočkal. Suchan přesně rozehrál rohový kop a Cedidla si prudkou hlavičkou připsal druhou trefu v ligové sezoně.

Slovácko v závěru znovu dohrávalo v oslabení. Střídající Ceesay srazil u postranní čáry šlapákem na stojnou nohu Slámu, Beneš do třetice vytáhl rovnou červenou kartu. Tým z Uherského Hradiště zatím získal jediný bod.

Chance Liga 2026/27

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Chance Liga 2026/2027
9. 8. 2026 17:00
Konec zápasu
Jablonec : Slovácko 1 : 0
(0 : 0)
Góly:
62. M. Cedidla
Góly:
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, D. Pavlovič - V. Čanturišvili, N. Okeke (46. R. Sedláček), S. Nebyla (90. D. Souček), M. Polidar - J. Suchan (77. F. Zorvan), J. Chramosta (46. J. Sláma), A. Růsek (46. L. Jawo)
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník (80. G. Sosseh), P. Blahút (58. M. Koscelník) - M. Havlík (9. P. Halouska), A. Dolžnikov (80. A. Marinelli), I. Niarchos (58. O. Ceesay)
Náhradníci:
J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, J. Hanuš, E. Sobol, R. Horák, M. Malenšek, R. Sedláček, F. Vecheta, L. Jawo
Náhradníci:
M. Koscelník, P. Halouska, D. Štěpánek, A. Marinelli, O. Ceesay, G. Sosseh, F. Horský, T. Král, A. Urban
Žluté karty:
47. N. Tekijaški
Žluté karty:
45. A. Stojčevski
Červené karty:
45. M. Polidar
Červené karty:
7. M. Heča, 83. O. Ceesay

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