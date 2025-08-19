Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, exhibice hostů, domácí hráli dlouho v deseti

  19:53aktualizováno  20:03
Dohrávka třetího kola nejvyšší české soutěže mezi Mladou Boleslaví a Plzní skončila demolicí domácích a výsledkem 0:5. Tři góly nasázel do domácí sítě útočník Denis Višinský, dvakrát mu u toho asistoval Amar Memič. Ten ve druhém poločase rovněž překonal brankáře Aleše Mandouse, stejně jako Matěj Vydra. Domácí hráli už od závěru první půle v deseti po faulu Davida Kozla na Lukáše Červa.
Plzeňští hráči slaví vedení nad Mladou Boleslaví.

foto: ČTK

Plzeňský trenér Miroslav Koubek v zápasu s Mladou Boleslaví.
Momentka ze zápasu Mladé Boleslavi s Plzní.
Plzeňský útočník Denis Vyšinský slaví gólový hattrick proti Mladé Boleslavi.
Plzeňský útočník Amar Memič slaví gól v utkání s Boleslaví.
Případný vítěz poskočí na sedmé místo v průběžné tabulce.

Což je pro Plzeň po pěti odehraných kolech zatím zklamání. Na úvod sezony sice zvítězila v Pardubicích vysoko 5:1, ale pak klopýtla dvakrát doma po remízách 1:1 a v sobotu utrpěla nečekanou porážku 0:2 na Julisce s pražskou Duklou.

Druhý celek minulé ligové sezony ztrácí na lídra tabulky Spartu už osm bodů a další zaváhání si nemůže dovolit. V případě vítězství se Viktoria posune z deváté na sedmou příčku. Proti Mladé Boleslavi se jí dlouhodobě daří, v lize s ní dvanáctkrát po sobě neprohrála.

Plzeň v mezičase vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů s Rangers Glasgow a na podzim si zahraje Evropskou ligu.

Mladá Boleslav o víkendu v dlouhé přesilovce porazila Hradec Králové 3:2 a dočkala se prvního soutěžního vítězství v sezoně i pod novým trenérem Alešem Majerem. Středočeši zatím hrají velmi otevřené zápasy - s 10 góly mají spolu se Spartou nejlepší útok ligy, s 11 inkasovanými brankami společně s Pardubicemi ale zároveň nejslabší defenzivu.

Chance Liga 2025/2026
19. 8. 2025 18:00
Konec zápasu
Ml. Boleslav : Plzeň 0 : 5
(0 : 2)
Góly:
Góly:
17. D. Višinský, 22. D. Višinský, 50. A. Memič, 53. D. Višinský, 55. M. Vydra
Sestavy:
A. Mandous - D. Mareček (56. D. Donát), F. Prebsl, M. Králik, T. Král (25. D. Kostka) - D. Pech, R. Macek (79. N. Penner), M. Ševčík (56. F. Lehký), D. Kozel, S. John (56. J. Buryán) - M. Vojta (86. J. Zíka)
Sestavy:
M. Jedlička - J. Paluska, V. Jemelka, K. Spáčil - A. Memič (78. M. Havel), L. Červ (61. J. Panoš), T. Ladra, C. Souaré (72. M. Doski) - D. Višinský (61. A. Zeljkovič), M. Vydra (72. P. Adu), C. Kabongo (56. R. Durosinmi )
Náhradníci:
D. Donát, J. Buryán, F. Lehký, D. Langhamer, N. Penner, J. Floder, D. Kostka, J. Fulnek, J. Klíma, J. Zíka, J. Kolařík
Náhradníci:
R. Durosinmi , M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš, P. Adu, M. Tvrdoň, M. Havel, M. Valenta
Žluté karty:
25. R. Macek
Žluté karty:
21. C. Kabongo, 68. A. Zeljkovič
Červené karty:
37. D. Kozel
Červené karty:

Počet diváků: 3 916 (78 % z kapacity 5 000)

