Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, exhibice hostů, domácí hráli dlouho v deseti

Případný vítěz poskočí na sedmé místo v průběžné tabulce.
Což je pro Plzeň po pěti odehraných kolech zatím zklamání. Na úvod sezony sice zvítězila v Pardubicích vysoko 5:1, ale pak klopýtla dvakrát doma po remízách 1:1 a v sobotu utrpěla nečekanou porážku 0:2 na Julisce s pražskou Duklou.
Druhý celek minulé ligové sezony ztrácí na lídra tabulky Spartu už osm bodů a další zaváhání si nemůže dovolit. V případě vítězství se Viktoria posune z deváté na sedmou příčku. Proti Mladé Boleslavi se jí dlouhodobě daří, v lize s ní dvanáctkrát po sobě neprohrála.
Plzeň v mezičase vypadla z kvalifikace o Ligu mistrů s Rangers Glasgow a na podzim si zahraje Evropskou ligu.
Mladá Boleslav o víkendu v dlouhé přesilovce porazila Hradec Králové 3:2 a dočkala se prvního soutěžního vítězství v sezoně i pod novým trenérem Alešem Majerem. Středočeši zatím hrají velmi otevřené zápasy - s 10 góly mají spolu se Spartou nejlepší útok ligy, s 11 inkasovanými brankami společně s Pardubicemi ale zároveň nejslabší defenzivu.
17. D. Višinský, 22. D. Višinský, 50. A. Memič, 53. D. Višinský, 55. M. Vydra
A. Mandous - D. Mareček (56. D. Donát), F. Prebsl, M. Králik, T. Král (25. D. Kostka) - D. Pech, R. Macek (79. N. Penner), M. Ševčík (56. F. Lehký), D. Kozel, S. John (56. J. Buryán) - M. Vojta (86. J. Zíka)
M. Jedlička - J. Paluska, V. Jemelka, K. Spáčil - A. Memič (78. M. Havel), L. Červ (61. J. Panoš), T. Ladra, C. Souaré (72. M. Doski) - D. Višinský (61. A. Zeljkovič), M. Vydra (72. P. Adu), C. Kabongo (56. R. Durosinmi )
D. Donát, J. Buryán, F. Lehký, D. Langhamer, N. Penner, J. Floder, D. Kostka, J. Fulnek, J. Klíma, J. Zíka, J. Kolařík
R. Durosinmi , M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš, P. Adu, M. Tvrdoň, M. Havel, M. Valenta
25. R. Macek
21. C. Kabongo, 68. A. Zeljkovič
37. D. Kozel
Počet diváků: 3 916 (78 % z kapacity 5 000)Přejít na online reportáž