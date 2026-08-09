ONLINE: Slavia - Pardubice 0:0, vyrovnaný průběh, Sadílek míří do tyče, hrozí i hosté

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  14:08aktualizováno  15:26
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Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) padá po souboji s Wiktorem...

Pardubický útočník Vojtěch Patrák (uprostřed) padá po souboji s Wiktorem Nowakem ze Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Slávističtí fotbalisté jsou zatím v novém ročníku stoprocentní. Ve třetím kole Chance Ligy hrají doma proti Pardubicím, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Slávisty potěšily sobotní výsledky. Sparta selhala v Mladé Boleslavi (0:2), aniz by vystřelila na bránu. Plzeň remizovala v Teplicích (5:5), přestože vedla 3:0.

Pokud zůstanou stoprocentní, budou mít na rivala po třech kolech šestibodový náskok, na Plzeň dokonce sedmibodový.

Slávisté zatím za obhajobou vykročili suverénně, když porazili nejprve Slovácko 5:1 a pak Baník 4:0.

Proti Pardubicím zvolil trenér Jindřich Trpišovský následující sestavu: Markovič – Holeš, N´Guessan, Zima – Piták, Sadílek, Nowak, Suleiman – Provod, Chytil, Šturm.

Pardubice dosud nezískaly ani bod – nejprve prohrály v derby s Hradcem (1:2) a pak doma s Jabloncem (0:2). Před týdnem měly sice velkou převahu, gól z ní ale nevytěžily a naopak soupeř byl mimořádně efektivní.

V minulé sezoně doma Slavia porazila Pardubice 3:1, venku ale pouze remizovala 1:1 a dohrávala bez vyloučeného Oscara.

Chance Liga 2026/2027
9. 8. 2026 15:00
Zápas probíhá
Slavia : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Markovič - D. Zima, A. N’Guessan, T. Holeš - M. Suleiman, M. Sadílek, W. Nowak, E. Piták - D. Šturm, M. Chytil, L. Provod
Sestavy:
V. Neuman - J. Trédl, S. Bammens, J. Noslin - E. Godwin, S. Šimek, T. Solil, T. Boledovič - D. Smékal, V. Patrák, A. Tanko
Náhradníci:
E. Ayaosi, P. Kačor, M. Konečný, D. Moses, S. Isife, Y. Mbodji, T. Diakité, T. Vlček, I. Schranz, Š. Chaloupek, N. Domčak
Náhradníci:
K. Vinicius, E. Samuel, D. Simon, V. Drchal, M. Hlavatý, J. Šerák, M. Icha, B. Sljubyk, M. Reil, J. Zima
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