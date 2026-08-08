ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:0, hosté bez Haraslína i Kuchty, debutuje Guddal

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  19:16aktualizováno  20:02
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John Mercado vítěznou trefou proti Lyonu rozbouřil Letnou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sparťanští fotbalisté si chtějí připsat třetí soutěžní výhru v řadě. Ve třetím kole Chance Ligy hrají v Mladé Boleslavi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparta do sezony vstoupila nečekanou porážku 1:3 na půdě Zbrojovky Brno, pak ale porazila Zlín (3:1) a v úterý zvítězila doma nad Lyonem 2:1 ve třetím předkole Ligy mistrů.

Odveta ji čeká příští týden, nejdřív si ale musí poradit s Mladou Boleslaví.

Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Guddal, Zelený – Sochůrek, Hollý, Macek – Kuol, Vojta, Mercado.

Proti zápasu s Lyonem učinil dánský kouč hned sedm změn, tou nejvýraznější je debut stopera Guddala, překvapením je i Karabec mezi náhradníky.

V zápasové nominaci chybí kapitán Lukáš Haraslín, jenž řeší odchod do Saúdské Arábie. Mimo je také Jan Kuchta, který míří do Polska. Místo nich se představují Mercado a Vojta. Kapitánskou pásku má nově Ševínský.

Mladá Boleslav je zatím v novém ročníku neporažená, nejprve zdolala nováčka Artis 4:2 a pak uhrála remízu 2:2 v Olomouci.

Se Spartou v minulé sezoně prohrála oba ligové zápasy, v březnu ji pak ale na penalty vyřadila ve čtvrtfinále domácího poháru.

Chance Liga 2026/2027
8. 8. 2026 20:00
Zápas probíhá
Ml. Boleslav : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
Sestavy:
J. Surovčík - P. Kadeřábek, T. Guddal, A. Ševínský, J. Zelený - R. Macek, D. Hollý, J. Mercado, H. Sochůrek, G. Kuol - M. Vojta
Náhradníci:
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, J. Kolářík, J. Harušťák, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, M. Obdržálek
Náhradníci:
A. Karabec, M. Ryneš, M. Suchomel, A. Sörensen, J. Grimaldo, A. Irving, S. Eneme, V. Vitályos, K. Hegyi, J. Alcócer, J. Brunes
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