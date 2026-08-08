ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 0:0, hosté bez Haraslína i Kuchty, debutuje Guddal

Sparta do sezony vstoupila nečekanou porážku 1:3 na půdě Zbrojovky Brno, pak ale porazila Zlín (3:1) a v úterý zvítězila doma nad Lyonem 2:1 ve třetím předkole Ligy mistrů.
Odveta ji čeká příští týden, nejdřív si ale musí poradit s Mladou Boleslaví.
Trenér Brian Priske zvolil následující sestavu: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Guddal, Zelený – Sochůrek, Hollý, Macek – Kuol, Vojta, Mercado.
Proti zápasu s Lyonem učinil dánský kouč hned sedm změn, tou nejvýraznější je debut stopera Guddala, překvapením je i Karabec mezi náhradníky.
V zápasové nominaci chybí kapitán Lukáš Haraslín, jenž řeší odchod do Saúdské Arábie. Mimo je také Jan Kuchta, který míří do Polska. Místo nich se představují Mercado a Vojta. Kapitánskou pásku má nově Ševínský.
Mladá Boleslav je zatím v novém ročníku neporažená, nejprve zdolala nováčka Artis 4:2 a pak uhrála remízu 2:2 v Olomouci.
Se Spartou v minulé sezoně prohrála oba ligové zápasy, v březnu ji pak ale na penalty vyřadila ve čtvrtfinále domácího poháru.
J. Floder - D. Donát, M. Králik, O. Karafiát, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, D. Langhamer, M. Šubert - J. Klíma
J. Surovčík - P. Kadeřábek, T. Guddal, A. Ševínský, J. Zelený - R. Macek, D. Hollý, J. Mercado, H. Sochůrek, G. Kuol - M. Vojta
V. Vorel, N. Penner, A. Kadlec, D. Mareš, J. Kolářík, J. Harušťák, M. Zachoval, J. Buryán, L. Letenay, F. Špatenka, M. Obdržálek
A. Karabec, M. Ryneš, M. Suchomel, A. Sörensen, J. Grimaldo, A. Irving, S. Eneme, V. Vitályos, K. Hegyi, J. Alcócer, J. Brunes