Teplice - Plzeň 5:5, ustojí Hyský bláznivý zápas? Domácí jdou do čela ligové tabulky

O trefy se postaralo 10 různých střelců, spolu s dalšími dvěma zápasy jde o utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné lize.
Deset branek v jednom ligovém utkání viděli diváci i v říjnu 1995 mezi Slavií a Uherským Hradištěm (9:1) a v srpnu 2013 v duelu Jablonce se Znojmem (5:5). Rekordem je 14 gólů v zápase Zlína s Mladou Boleslaví (5:9) z října 2023.
Sedm branek padlo už v prvním poločase, čímž týmy vyrovnaly rekord nejvyšší soutěže. Viktoria vedla na Stínadlech po 10 minutách 3:0 zásluhou Patrika Hrošovského, Christopha Kabonga a Sampsona Dweha. Na dostřel dostali domácí Lukáš Mareček a Matěj Radosta, na další gól hostů v podání Matěje Vydry rychle odpověděl Marcel Čermák.
Už po 45 sekundách hry Hrošovský vypálil z dálky a výstavní střelou do horního rohu zaskočil brankáře Trmala. Slovenský reprezentant si připsal první ligovou trefu v dresu Plzně od května 2019. Viktorii vedoucí gól nakopl a za další dvě minuty po Souarého přihrávce zblízka skóroval ve druhém kole po sobě Kabongo.
Po 10 minutách už to bylo 3:0 pro hosty. Na Hrošovského centr si před branku naběhl Dweh a špičkou kopačky stvrdil dominantní úvod svého týmu. Liberijský bek skóroval v nejvyšší soutěži poprvé od května.
Teplice se vzchopily a za dvě minuty snížily. Centrovaný míč se odrazil k Lukáši Marečkovi a Wiegele na jeho pohotové zakončení nestačil zareagovat. Zkušený záložník se mezi střelce zapsal i v minulém kole, v němž svému týmu zajistil výhru 1:0 v Liberci.
V 21. minutě se Severočeši dostali na dostřel. Trmalův nákop se od plzeňského obránce Doskiho odrazil k Radostovi a ten nabídnutou šancí nepohrdl. V nejvyšší soutěži se prosadil téměř po třech měsících.
Nevídaná přestřelka pokračovala. V 28. minutě centrovaný balon prolétl kolem Wiegeleho branky a Západočeši z protiútoku udeřili. Vydra se nemýlil přízemní ranou z otočky, v české lize zaokrouhlil počet gólů na 30.
V 35. minutě domácí Radosta nabil Čermákovi a ten přízemní ranou k tyči zaznamenal premiérovou ligovou branku za Teplice. Sedm gólů padlo ze stejného počtu střel mezi tyče. Osmou branku při rekordní první půli mohl přidat Vydra, na Kabongovu přihrávku však nedosáhl.
Teplice začaly druhý poločas velkým tlakem, v úvodní čtvrthodině hosty k ničemu nepustily a otočily skóre. V 54. minutě Radosta nacentroval před branku, Auta se dostal před Prebsla a srovnal. V součtu s minulou sezonou dal branku ve třech z posledních čtyř ligových duelů.
Za pět minut vypálil Fortelný zpoza vápna k tyči a otevřel si střelecký účet v sezoně. Pět gólů v jednom ligovém utkání dali Severočeši poprvé od předloňského listopadu a domácí výhry 5:2 nad Českými Budějovicemi. Plzeň pod Hyským inkasovala pětkrát v zápase nejvyšší soutěže i loni v listopadu při porážce 3:5 se Slavií.
Viktoria přidala na tempu, Hrošovského hlavičku ale vychytal Trmal. Hyský krátce po sobě provedl čtyři střídaní a jeden z nově příchozích hráčů Višinský v 68. minutě povedenou ranou k tyči nedal Trmalovi šanci. Účastník mistrovství světa dal první gól v sezoně. Pět branek zaznamenala Plzeň v lize po necelých třech měsících.
Západočeši převzali otěže, v 81. minutě Trmal vychytal Spáčilovu hlavičku, Aduovi se dorážka nepovedla. Fortelný vypálil prudce nad a na druhé straně Adu hlavičkoval do brankářových rukavic.
V 88. minutě hostující Krčík zezadu udeřil do hlavy Zlatohlávka a rozhodčí Machálek ho vyloučil. Teplice už z tlaku nic nevytěžily, Plzeň porazily v jediném z posledních 15 ligových duelů.
12. L. Mareček, 21. M. Radosta, 35. M. Čermák, 54. J. Auta, 59. J. Fortelný
1. P. Hrošovský, 3. C. Kabongo, 9. S. Dweh, 28. M. Vydra, 69. D. Višinský
M. Trmal - O. Vientiess, J. Jakubko (46. D. Večerka), M. Bílek, M. Riznič (46. J. Švanda) - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček (60. T. Zlatohlávek), M. Radosta - M. Pulkrab (67. M. Kozák), J. Auta (81. M. Náprstek)
F. Wiegele - K. Spáčil, S. Dweh, F. Prebsl (78. B. Faal), M. Doski (63. P. Adu) - C. Souaré, P. Hrošovský, S. Pirgič (60. L. Červ), A. Memič - M. Vydra (63. D. Krčík), C. Kabongo (60. D. Višinský)
D. Taraduda, M. Náprstek, K. Lichtenberg, J. Švanda, L. Takács, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, D. Mareček, M. Kozák, D. Večerka
25. M. Riznič, 70. J. Fortelný, 88. T. Zlatohlávek
25. C. Souaré
88. D. Krčík
Počet diváků: 8 261 (45 % z kapacity 18 221)Přejít na online reportáž