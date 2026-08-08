Teplice - Plzeň 5:5, ustojí Hyský bláznivý zápas? Domácí jdou do čela ligové tabulky

Autor: ,
  16:09aktualizováno  19:39
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Plzeňští fotbalisté oslavují gól Patrika Hrošovského.
Plzeňský kouč Martin Hyský podporuje hráče během utkání s Teplicemi.
Plzeňský záložník Patrik Hrošovský se spolu s Filipem Prebslem raduje ze svého...
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu v utkání s Teplicemi.
22 fotografií
Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém ročníku. Ustojí špatný vstup do sezony trenér Martin Hyský? Jeho svěřenci prohospodařili třígólový náskok, v závěru navíc dohrávali v deseti po vyloučení Krčíka. Domácí se naopak minimálně do neděle posouvají na první místo tabulky.

O trefy se postaralo 10 různých střelců, spolu s dalšími dvěma zápasy jde o utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné lize.

Deset branek v jednom ligovém utkání viděli diváci i v říjnu 1995 mezi Slavií a Uherským Hradištěm (9:1) a v srpnu 2013 v duelu Jablonce se Znojmem (5:5). Rekordem je 14 gólů v zápase Zlína s Mladou Boleslaví (5:9) z října 2023.

Sedm branek padlo už v prvním poločase, čímž týmy vyrovnaly rekord nejvyšší soutěže. Viktoria vedla na Stínadlech po 10 minutách 3:0 zásluhou Patrika Hrošovského, Christopha Kabonga a Sampsona Dweha. Na dostřel dostali domácí Lukáš Mareček a Matěj Radosta, na další gól hostů v podání Matěje Vydry rychle odpověděl Marcel Čermák.

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Marcela Čermáka.

Plzeňští fotbalisté oslavují gól Sampsona Dweha.

Už po 45 sekundách hry Hrošovský vypálil z dálky a výstavní střelou do horního rohu zaskočil brankáře Trmala. Slovenský reprezentant si připsal první ligovou trefu v dresu Plzně od května 2019. Viktorii vedoucí gól nakopl a za další dvě minuty po Souarého přihrávce zblízka skóroval ve druhém kole po sobě Kabongo.

Po 10 minutách už to bylo 3:0 pro hosty. Na Hrošovského centr si před branku naběhl Dweh a špičkou kopačky stvrdil dominantní úvod svého týmu. Liberijský bek skóroval v nejvyšší soutěži poprvé od května.

Teplice se vzchopily a za dvě minuty snížily. Centrovaný míč se odrazil k Lukáši Marečkovi a Wiegele na jeho pohotové zakončení nestačil zareagovat. Zkušený záložník se mezi střelce zapsal i v minulém kole, v němž svému týmu zajistil výhru 1:0 v Liberci.

V 21. minutě se Severočeši dostali na dostřel. Trmalův nákop se od plzeňského obránce Doskiho odrazil k Radostovi a ten nabídnutou šancí nepohrdl. V nejvyšší soutěži se prosadil téměř po třech měsících.

Nevídaná přestřelka pokračovala. V 28. minutě centrovaný balon prolétl kolem Wiegeleho branky a Západočeši z protiútoku udeřili. Vydra se nemýlil přízemní ranou z otočky, v české lize zaokrouhlil počet gólů na 30.

V 35. minutě domácí Radosta nabil Čermákovi a ten přízemní ranou k tyči zaznamenal premiérovou ligovou branku za Teplice. Sedm gólů padlo ze stejného počtu střel mezi tyče. Osmou branku při rekordní první půli mohl přidat Vydra, na Kabongovu přihrávku však nedosáhl.

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Teplice začaly druhý poločas velkým tlakem, v úvodní čtvrthodině hosty k ničemu nepustily a otočily skóre. V 54. minutě Radosta nacentroval před branku, Auta se dostal před Prebsla a srovnal. V součtu s minulou sezonou dal branku ve třech z posledních čtyř ligových duelů.

Za pět minut vypálil Fortelný zpoza vápna k tyči a otevřel si střelecký účet v sezoně. Pět gólů v jednom ligovém utkání dali Severočeši poprvé od předloňského listopadu a domácí výhry 5:2 nad Českými Budějovicemi. Plzeň pod Hyským inkasovala pětkrát v zápase nejvyšší soutěže i loni v listopadu při porážce 3:5 se Slavií.

Viktoria přidala na tempu, Hrošovského hlavičku ale vychytal Trmal. Hyský krátce po sobě provedl čtyři střídaní a jeden z nově příchozích hráčů Višinský v 68. minutě povedenou ranou k tyči nedal Trmalovi šanci. Účastník mistrovství světa dal první gól v sezoně. Pět branek zaznamenala Plzeň v lize po necelých třech měsících.

Plzeňský obránce Filip Prebsl se snaží zastavit míč před Johnem Autou z Teplic.

Západočeši převzali otěže, v 81. minutě Trmal vychytal Spáčilovu hlavičku, Aduovi se dorážka nepovedla. Fortelný vypálil prudce nad a na druhé straně Adu hlavičkoval do brankářových rukavic.

V 88. minutě hostující Krčík zezadu udeřil do hlavy Zlatohlávka a rozhodčí Machálek ho vyloučil. Teplice už z tlaku nic nevytěžily, Plzeň porazily v jediném z posledních 15 ligových duelů.

Chance Liga 2026/2027
8. 8. 2026 17:00
Konec zápasu
Teplice : Plzeň 5 : 5
(3 : 4)
Góly:
12. L. Mareček, 21. M. Radosta, 35. M. Čermák, 54. J. Auta, 59. J. Fortelný
Góly:
1. P. Hrošovský, 3. C. Kabongo, 9. S. Dweh, 28. M. Vydra, 69. D. Višinský
Sestavy:
M. Trmal - O. Vientiess, J. Jakubko (46. D. Večerka), M. Bílek, M. Riznič (46. J. Švanda) - J. Fortelný, M. Čermák, L. Mareček (60. T. Zlatohlávek), M. Radosta - M. Pulkrab (67. M. Kozák), J. Auta (81. M. Náprstek)
Sestavy:
F. Wiegele - K. Spáčil, S. Dweh, F. Prebsl (78. B. Faal), M. Doski (63. P. Adu) - C. Souaré, P. Hrošovský, S. Pirgič (60. L. Červ), A. Memič - M. Vydra (63. D. Krčík), C. Kabongo (60. D. Višinský)
Náhradníci:
D. Taraduda, M. Náprstek, K. Lichtenberg, J. Švanda, L. Takács, P. Kodeš, T. Zlatohlávek, L. Krejčí, D. Mareček, M. Kozák, D. Večerka
Náhradníci:
J. Panoš, P. Adu, D. Ťapaj, S. Lawal, B. Faal, A. Sojka, D. Krčík, S. Boháč, T. Ladra, L. Červ, D. Višinský
Žluté karty:
25. M. Riznič, 70. J. Fortelný, 88. T. Zlatohlávek
Žluté karty:
25. C. Souaré
Červené karty:
Červené karty:
88. D. Krčík

Počet diváků: 8 261 (45 % z kapacity 18 221)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.