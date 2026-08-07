ONLINE: Zbrojovka – Liberec 0:0, rozhodčí po zhlédnutí videa ruší červenou domácích

Autor: ,
  18:40aktualizováno  19:18
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Rozhodčí Lukáš Nehasil uděluje červenou kartu Filipu Vedralovi ze Zbrojovky,...

Rozhodčí Lukáš Nehasil uděluje červenou kartu Filipu Vedralovi ze Zbrojovky, kterou však následně po přezkoumání u videa odvolal. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zleva Lukáš Penxa (Zbrojovka Brno) bojuje u postranní čáry o míč s Azizem...
Hlavní rozhodčí Lukáš Nehasil uděluje žlutou kartu libereckému Fallouu Fayeovi...
Liberecký obránce Aziz Kayondo u míče během utkání proti Zbrojovce Brno.
Momentka ze zápasu Zbrojovka Brno - Slovan Liberec ve 3. kole Chance ligy.
6 fotografií
První dva zápasy po návratu mezi elitu jim vyšly, teď chtějí fotbalisté Zbrojovky Brno potvrdit formu i proti Liberci. Páteční předehrávka 3. kola Chance Ligy má výkop v 19 hodin a sledovat ji můžete v podrobné online reportáži.

Zbrojovka si na úvod nového ročníku doma poradila se Spartou 3:1 a o týden později remizovala v Plzni 1:1, takže má po dvou náročných zápasech na kontě čtyři body.

Liberec také do sezony vstoupil dobře, když v Plzni vyhrál 3:1, jenže pak doma podlehl 0:1 Teplicím. Zápas navíc dohrával v devíti po vyloučení Kušeje a Hodouše.

Oba týmy se naposledy utkaly v dubnu 2023, Liberec tehdy zvítězil 3:1.

Chance Liga 2026/2027
7. 8. 2026 19:00
Zápas probíhá
Zbrojovka : Liberec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, Kaká, F. Vedral, A. Dante - L. Penxa, L. Saal, T. Vachoušek, P. Čavoš - L. Ezeh (25. A. Vaníček), D. Vašulín
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Kayondo, J. Bořil (36. A. Drakpe) - J. Mikula, F. Faye, L. Masopust, M. Lexa, P. Dulay - L. Mašek
Náhradníci:
Š. Langer, O. Velich, D. Sváček, A. Vaníček, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, J. Zmrhal, B. Kanakimana, E. Hunal, M. Rymarenko
Náhradníci:
D. Rus, V. Stránský, L. Pešl, A. Bužek, P. Juliš, R. Krollis, A. Soliu, A. Drakpe, V. Baboula, A. Basiladze, D. Kúdelčík
Žluté karty:
40.
Žluté karty:
29. F. Faye
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.