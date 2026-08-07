ONLINE: Zbrojovka – Liberec 0:0, rozhodčí po zhlédnutí videa ruší červenou domácích

Zbrojovka si na úvod nového ročníku doma poradila se Spartou 3:1 a o týden později remizovala v Plzni 1:1, takže má po dvou náročných zápasech na kontě čtyři body.
Liberec také do sezony vstoupil dobře, když v Plzni vyhrál 3:1, jenže pak doma podlehl 0:1 Teplicím. Zápas navíc dohrával v devíti po vyloučení Kušeje a Hodouše.
Oba týmy se naposledy utkaly v dubnu 2023, Liberec tehdy zvítězil 3:1.
Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, Kaká, F. Vedral, A. Dante - L. Penxa, L. Saal, T. Vachoušek, P. Čavoš - L. Ezeh (25. A. Vaníček), D. Vašulín
A. Hrdina - J. Klíma, Kaká, F. Vedral, A. Dante - L. Penxa, L. Saal, T. Vachoušek, P. Čavoš - L. Ezeh (25. A. Vaníček), D. Vašulín
Sestavy:
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Kayondo, J. Bořil (36. A. Drakpe) - J. Mikula, F. Faye, L. Masopust, M. Lexa, P. Dulay - L. Mašek
T. Koubek - J. Koželuh, L. Hůlka, A. Kayondo, J. Bořil (36. A. Drakpe) - J. Mikula, F. Faye, L. Masopust, M. Lexa, P. Dulay - L. Mašek
Náhradníci:
Š. Langer, O. Velich, D. Sváček, A. Vaníček, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, J. Zmrhal, B. Kanakimana, E. Hunal, M. Rymarenko
Š. Langer, O. Velich, D. Sváček, A. Vaníček, P. Ševčík, J. Janetzký, D. Granečný, J. Zmrhal, B. Kanakimana, E. Hunal, M. Rymarenko
Náhradníci:
D. Rus, V. Stránský, L. Pešl, A. Bužek, P. Juliš, R. Krollis, A. Soliu, A. Drakpe, V. Baboula, A. Basiladze, D. Kúdelčík
D. Rus, V. Stránský, L. Pešl, A. Bužek, P. Juliš, R. Krollis, A. Soliu, A. Drakpe, V. Baboula, A. Basiladze, D. Kúdelčík
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Žluté karty:
40.
40.
Žluté karty:
29. F. Faye
29. F. Faye