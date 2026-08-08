Zlín - Bohemians 0:2, domácí stále bez bodu. První ligový gól vstřelil Mirvald

Klokani dali svému trenérovi Jaroslavu Veselému ideální dárek k 49. narozeninám. Pražanům kvůli zranění vypadli ze sestavy Pilař s Lischkou, přesto začali hosté aktivněji a brzy otevřeli skóre.
V deváté minutě na brankové čáře ležící stoper Kolář ještě Kadlecovu střelu odvrátil hlavou, dorážející Mirvald už ale se štěstím procpal míč do sítě. Při šestém ligovém startu si připsal premiérový gól.
Hosté měli i dál herně navrch, s hlavičkou v podání Sakaly ale neměl brankář Dostál problémy. Zlínu se v první půli nedařilo, přesto mohl ve 20. minutě srovnat. Kopečný po rohu od Petruty a závaru zamířil mimo.
Mezi tyče se nevešla ani Ulbrichova střela po akci od Appiaha. Bohemians byli nebezpečnější, druhý gól měl v 36. minutě na kopačce Matoušek, po dlouhém pasu od Květa se ocitl sám před Dostálem, ve velké šanci však vypálil mimo.
Zlínský trenér Červenka po přestávce vystřídal dva hráče, domácí i díky příchodu Hellebranda s Bartošákem ožili, proti organizovanému soupeři se ale jen těžce prosazovali, hrozili pouze ze standardních situací.
Ani Bohemians po změně stran dlouho nebyli nebezpeční, až v 70. minutě vnikl do pokutového území střídající Čermák. Kopečný mu šlápl na kotník, sudí Mach po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu.
Míč si vzal sám faulovaný Čermák a umístěnou střelou k pravé tyči zvýšil na 2:0. Jedenatřicetiletý středopolař skóroval v lize poprvé od února, kdy rovněž z pokutového kopu rozhodl pražské derby s Duklou.
Zlínští v závěru ve snaze o vyrovnání otevřeli hru, k pořádnému zakončení se ale nedostali. Ránu v podání Šmigy zblokovala obrana a pokus od Hellebranda skončil vysoko nad.
Na druhé straně Javorček po brejku zamířil do boční sítě. Zlínští ani v druhém domácím utkání v sezoně neskórovali. Vyslali hned 16 střel, ani jedna z nich však nešla mezi tyče.
9. P. Mirvald, 73. A. Čermák (pen.)
S. Dostál - M. Kopečný, J. Kolář, J. Černín, O. Kukučka (46. T. Hellebrand), M. Fukala (29. M. Pišoja) - F. Appiah, C. Nombil, S. Petruta (46. L. Bartošák), T. Ulbrich (60. D. Šmiga) - T. Poznar (75. S. Kanu)
T. Frühwald - M. Havel, M. Kadlec, D. Heidenreich - P. Mirvald (66. P. Kareem), V. Smrž (66. A. Čermák), B. Sakala (90. Š. Černý), D. Javorček, R. Květ - L. Almási, J. Matoušek (85. V. Zeman)
L. Bartošák, A. Křapka, Š. Bachůrek, D. Šmiga, S. Kanu, M. Cupák, T. Hellebrand, M. Pišoja, A. Gaži, F. Dorňák, D. Grygera
80. J. Černín
85. D. Javorček
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