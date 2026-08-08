Zlín - Bohemians 0:2, domácí stále bez bodu. První ligový gól vstřelil Mirvald

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  16:18aktualizováno  20:00
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Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, zatímco zlínští hráči smutní.

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, zatímco zlínští hráči smutní. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlínský útočník Daniel Šmiga se s míčem snaží obejít Davida Heidenreicha z...
Zlínský záložník Frank Appiah se snaží uniknout Petru Mirvaldovi z Bohemians.
Zlínský útočník Tomáš Poznar se snaží udržet na zádech obránce Milana Havla z...
Zlínský útočník Daniel Šmiga se snaží prosadit mezi bránícími hráči Bohemians.
8 fotografií
Fotbalisté Zlína jsou po třech kolech nového ročníku Chance Ligy stále na nule. V sobotu doma nestačili na Bohemians, prohráli 0:2. V úvodu zápasu vstřelil svůj první ligový gól obránce Petr Mirvald, po změně stran pečetil výhru Pražanů z penalty střídající Aleš Čermák.

Klokani dali svému trenérovi Jaroslavu Veselému ideální dárek k 49. narozeninám. Pražanům kvůli zranění vypadli ze sestavy Pilař s Lischkou, přesto začali hosté aktivněji a brzy otevřeli skóre.

V deváté minutě na brankové čáře ležící stoper Kolář ještě Kadlecovu střelu odvrátil hlavou, dorážející Mirvald už ale se štěstím procpal míč do sítě. Při šestém ligovém startu si připsal premiérový gól.

Zlínský útočník Tomáš Poznar se snaží udržet na zádech obránce Milana Havla z Bohemians.

Hosté měli i dál herně navrch, s hlavičkou v podání Sakaly ale neměl brankář Dostál problémy. Zlínu se v první půli nedařilo, přesto mohl ve 20. minutě srovnat. Kopečný po rohu od Petruty a závaru zamířil mimo.

Mezi tyče se nevešla ani Ulbrichova střela po akci od Appiaha. Bohemians byli nebezpečnější, druhý gól měl v 36. minutě na kopačce Matoušek, po dlouhém pasu od Květa se ocitl sám před Dostálem, ve velké šanci však vypálil mimo.

Zlínský trenér Červenka po přestávce vystřídal dva hráče, domácí i díky příchodu Hellebranda s Bartošákem ožili, proti organizovanému soupeři se ale jen těžce prosazovali, hrozili pouze ze standardních situací.

Ani Bohemians po změně stran dlouho nebyli nebezpeční, až v 70. minutě vnikl do pokutového území střídající Čermák. Kopečný mu šlápl na kotník, sudí Mach po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu.

Momentka z ligového utkání Zlín - Bohemians

Míč si vzal sám faulovaný Čermák a umístěnou střelou k pravé tyči zvýšil na 2:0. Jedenatřicetiletý středopolař skóroval v lize poprvé od února, kdy rovněž z pokutového kopu rozhodl pražské derby s Duklou.

Zlínští v závěru ve snaze o vyrovnání otevřeli hru, k pořádnému zakončení se ale nedostali. Ránu v podání Šmigy zblokovala obrana a pokus od Hellebranda skončil vysoko nad.

Na druhé straně Javorček po brejku zamířil do boční sítě. Zlínští ani v druhém domácím utkání v sezoně neskórovali. Vyslali hned 16 střel, ani jedna z nich však nešla mezi tyče.

Chance Liga 2026/2027
8. 8. 2026 17:00
Konec zápasu
Zlín : Bohemians 0 : 2
(0 : 1)
Góly:
Góly:
9. P. Mirvald, 73. A. Čermák (pen.)
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Kolář, J. Černín, O. Kukučka (46. T. Hellebrand), M. Fukala (29. M. Pišoja) - F. Appiah, C. Nombil, S. Petruta (46. L. Bartošák), T. Ulbrich (60. D. Šmiga) - T. Poznar (75. S. Kanu)
Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, M. Kadlec, D. Heidenreich - P. Mirvald (66. P. Kareem), V. Smrž (66. A. Čermák), B. Sakala (90. Š. Černý), D. Javorček, R. Květ - L. Almási, J. Matoušek (85. V. Zeman)
Náhradníci:
L. Bartošák, A. Křapka, Š. Bachůrek, D. Šmiga, S. Kanu, M. Cupák, T. Hellebrand, M. Pišoja, A. Gaži, F. Dorňák, D. Grygera
Náhradníci:
M. Reichl, A. Čermák, J. Kovařík, J. Šiman, J. Vondra, D. Vala, L. Krobot, V. Zeman, P. Kareem, Š. Černý, M. Banda
Žluté karty:
80. J. Černín
Žluté karty:
85. D. Javorček

Počet diváků: 2 305 (36 % z kapacity 6 375)

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