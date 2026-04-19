ONLINE: Hradec - Slavia 0:0, hostující Jurásek trefuje tyč, v útoku Prekop

Slavia naposled body ztratila, když doma remizovala 0:0 s Plzní. V utkání zároveň přišla o vyloučeného útočníka Tomáše Chorého, který si odpykává jednozápasový distanc, jenž ve čtvrtek stvrdila disciplinární komise.
Hostující kouč Jindřich Trpišovský ho v sestavě nahrazuje Erikem Prekopem, protože hrotový útočník číslo dvě Mojmír Chytil je zraněný. Mimo je i stoper Chaloupek, další bek Holeš pyká za žluté karty. V základní sestavě jsou po delší době Douděra, Mbodji a Kušej.
Slavia vede ligu o pět bodů poté, co v sobotu Sparta porazila 3:1 Jablonec.
Domácí mají formu, vyhráli tři poslední ligové zápasy – nad Baníkem (1:0), nad Bohemians (2:0) a nad Slováckem (3:1). Díky tomu se před startem kola posunuli na páté místo v tabulce, které jim zajišťuje účast v nadstavbové skupině o titul. O tu se ale ještě v posledním kole poperou s Libercem a Sigmou.
Když se oba týmy potkaly naposledy, byla z toho v úvodním ligovém kole nečekaná remíza 2:2. Dokáže Hradec zaskočit mistra i podruhé?
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - M. van Buren, J. Kučera, O. Mihálik (17. A. Vlkanova)
J. Markovič - D. Douděra, I. Ogbu, J. Bořil, Y. Mbodji - D. Moses, M. Sadílek, V. Kušej, L. Provod, D. Jurásek - E. Prekop
M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr, D. Ludvíček, J. Hodek, D. Trubač, A. Vlkanova, P. Vízek, T. Petrášek, M. Regža, E. Fernandes Neto
D. Zima, A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife, I. Schranz, M. Oscar, O. Kolář, M. Suleiman