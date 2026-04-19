ONLINE: Hradec - Slavia 0:0, hostující Jurásek trefuje tyč, v útoku Prekop

  15:22aktualizováno  15:45
Slávističtí fotbalisté už mají vítězství v základní části Chance Ligy jisté, nicméně dvě kola před startem nadstavby stále brání náskok na druhou Spartu. Ve třicátém kole hrají v Hradci Králové, který se snaží udržet v elitní šestce. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

Slávista Václav Kušej se pokouší o střelu na bránu Hradce Králové. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slavia naposled body ztratila, když doma remizovala 0:0 s Plzní. V utkání zároveň přišla o vyloučeného útočníka Tomáše Chorého, který si odpykává jednozápasový distanc, jenž ve čtvrtek stvrdila disciplinární komise.

Hostující kouč Jindřich Trpišovský ho v sestavě nahrazuje Erikem Prekopem, protože hrotový útočník číslo dvě Mojmír Chytil je zraněný. Mimo je i stoper Chaloupek, další bek Holeš pyká za žluté karty. V základní sestavě jsou po delší době Douděra, Mbodji a Kušej.

Slavia vede ligu o pět bodů poté, co v sobotu Sparta porazila 3:1 Jablonec.

Domácí mají formu, vyhráli tři poslední ligové zápasy – nad Baníkem (1:0), nad Bohemians (2:0) a nad Slováckem (3:1). Díky tomu se před startem kola posunuli na páté místo v tabulce, které jim zajišťuje účast v nadstavbové skupině o titul. O tu se ale ještě v posledním kole poperou s Libercem a Sigmou.

Když se oba týmy potkaly naposledy, byla z toho v úvodním ligovém kole nečekaná remíza 2:2. Dokáže Hradec zaskočit mistra i podruhé?

Chance Liga 2025/2026
19. 4. 2026 15:30
Zápas probíhá
Hradec Kr. : Slavia 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - M. Suchomel, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - M. van Buren, J. Kučera, O. Mihálik (17. A. Vlkanova)
Sestavy:
J. Markovič - D. Douděra, I. Ogbu, J. Bořil, Y. Mbodji - D. Moses, M. Sadílek, V. Kušej, L. Provod, D. Jurásek - E. Prekop
Náhradníci:
M. Vágner, L. Čmelík, L. Kubr, D. Ludvíček, J. Hodek, D. Trubač, A. Vlkanova, P. Vízek, T. Petrášek, M. Regža, E. Fernandes Neto
Náhradníci:
D. Zima, A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, S. Isife, I. Schranz, M. Oscar, O. Kolář, M. Suleiman
