ONLINE: Sigma - Slovácko 1:1, domácí pod Hapalem srovnávají, trefuje se Sejk

  13:04
Olomoučtí fotbalisté se poprvé představí po odchodu trenéra Tomáše Janotky, přebírá je sportovní manažer Pavel Hapal. Ve třicátém kole Chance Ligy doma hostí Slovácko. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Momentka ze zápasu Slovácka s Olomoucí. | foto: ČTK

Sigma nadále bojuje o pozici v elitní šestce. Bývalý kouč Janotka skončil i kvůli neuspokojivým výsledkům, naposledy prohrál 1:2 v Pardubicích, předtím 2:4 s Mladou Boleslaví. Také proto je Sigma, která nezvítězila od začátku března, v tabulce sedmá.

Na šestý Hradec i aktuálně pátý Liberec ztrácí tři body, takže vítězství nad 14. Slováckem by se hodilo.

Hosté přijíždí se sérií tří porážek v řadě. Naposledy podlehli 1:3 Hradci Králové, předtím nezvládli zápasy s Libercem (1:2) a se Spartou (2:5). Nadále bojují o udržení, od poslední Dukly je dělí tři body.

Když se oba týmy střetly naposledy, zvítězila Sigma 1:0.

Chance Liga 2025/2026
19. 4. 2026 13:00
Zápas probíhá
Olomouc : Slovácko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
16. V. Sejk
Góly:
8. M. Trávník (pen.)
Sestavy:
J. Koutný - L. Lurvink, A. Sylla, J. Král - M. Hadaš, P. Baráth, D. Janošek, D. Šturm - F. Krivak, J. Kliment, V. Sejk
Sestavy:
A. Urban - F. Vaško, M. Rundič, A. Stojčevski - G. Ndefe, M. Trávník, J. Suchan, P. Blahút - R. Horák, M. Havlík, . Ouanda
Náhradníci:
A. Ghali, F. Slavíček, M. Jásir Núr, J. Spáčil, M. Hruška, A. Růsek, M. Mikulenka, J. Šíp, M. Malý, J. Jezierski, D. Grgic
Náhradníci:
A. Alabi, P. Ndubuisi, M. Koscelník, M. Krmenčík, V. Daníček, T. Fryšták, M. Šviderský, O. Ceesay
Žluté karty:
6. A. Sylla
Žluté karty:
