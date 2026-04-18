ONLINE: Sparta - Jablonec 2:1, domácí opět vedou, nabídku Kairinena využívá Haraslín

  17:42aktualizováno  18:37
Sparťanští fotbalisté mohou minimálně do neděle stáhnout náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Ve 30. kole Chance Ligy hrají doma se třetím Jabloncem, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží s míčem uniknout Nemanju Tekijaškovi z Jablonce. | foto: ČTK

Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží s míčem uniknout Nemanju Tekijaškovi z Jablonce. | foto: ČTK

Jablonecký záložník Nelson Okeke se snaží zastavit Lukáše Haraslína ze Sparty.
Sparťanský útočník Jan Kuchta slaví vstřelený gól.
Sparťanský záložník Kaan Kairinen fauluje Sebastiána Nebylu z Jablonce.
Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Sebastiána Nebyla proti Spartě.
Sparta dvě kola před koncem základní části ví, že Slavii dřív než v nadstavbě předstihnout nemůže. Šanci na titul však stále má, teď ji ovšem čeká náročný soupeř.

Trenér Brian Priske zvolil proti Jablonci následující sestavu: Surovčík – Sonne, Ševínský, Sörensen, Zelený – Sochůrek, Eneme, Kairinen – Grimaldo, Kuchta, Haraslín.

Jablonec se před týdnem výhrou nad Baníkem (4:1) vrátil na třetí příčku před Plzeň, která brala jen bod z utkání na Slavii (0:0).

Remízou skončil i poslední vzájemný zápas Sparty s Jabloncem, v červenci v prvním kole aktuálního ročníku z toho byl výsledek 1:1 po gólech Jawa a Kuchty.

Chance Liga 2025/2026
18. 4. 2026 18:00
Zápas probíhá
Sparta : Jablonec 2 : 1
(2 : 1)
Góly:
21. J. Kuchta, 37. L. Haraslín
Góly:
24. S. Nebyla
Sestavy:
J. Surovčík - O. Sonne, A. Ševínský, A. Sörensen, J. Zelený - H. Sochůrek, K. Kairinen, S. Eneme - J. Grimaldo, J. Kuchta, L. Haraslín
Sestavy:
K. Mihelak - R. Pantalon, N. Tekijaški, D. Souček - V. Čanturišvili, R. Sedláček, N. Okeke, E. Sobol - S. Nebyla, L. Jawo, A. Alégué
Náhradníci:
S. Mannsverk, D. Kerl, M. Ryneš, A. Rrahmani, G. Kuol, F. Panák, P. Kadeřábek, J. Martinec, L. Franc
Náhradníci:
S. Lavrinčík, S. Obinaja, E. Singhateh, D. Puškáč, J. Chramosta, F. Zorvan, F. Novák, M. Cedidla, J. Hanuš, M. Malenšek
ONLINE: Pardubice - Třinec 1:1. Hosté bleskově srovnávají kuriózní trefou Flynna

Rozhodčí se snaží uklidnit situaci před pardubickou brankou.

Při střelbě v Kyjevě zemřelo pět lidí. Útočník si vzal rukojmí a pálil i do policie

Nejméně pět lidí zahynulo na jihu Kyjeva při střelbě muže z Moskvy, uvedly...

ONLINE: Sparta - Jablonec 2:1, domácí opět vedou, nabídku Kairinena využívá Haraslín

Sparťanský útočník Jan Kuchta se snaží s míčem uniknout Nemanju Tekijaškovi z...

Muchová si ve Stuttgartu zahraje o titul. Ve finále ji čeká světová dvojka Rybakinová

Karolína Muchová se ve Stuttgartu raduje z postupu do finále.

Soud poslal do vazby Američanku obviněnou z požáru haly v Pardubicích

Pardubický soud poslal do vazby Američanku obviněnou v případu útoku na...

Kdybych to věděl, nesoutěžil bych. Jak autor Dvoreckého mostu porazil věhlasného architekta

Premium
Vizualizace Dvoreckého mostu

Baník - Bohemians 0:2, čtvrtá porážka v řadě, domácí Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, trefil se Milan Ristovski.

Golfistka Váchová je opět ve finálových kolech, zbylé Češky v Johannesburgu končí

Golfistka Lucie Váchová

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Hormuzský průliv.

Obama konečně otevře svou knihovnu, pyšní se řadou „nej“ i hřištěm na basket

Pohled na Prezidentské centrum Baracka Obamy v Chicagu (9. dubna 2026)

Malostranský zápisník

Pryč se členy a schůzemi, to vám volby nevyhraje! Stačí fešák s dobrou vyřídilkou

Miroslav Korecký

V Libanonu zastřelili francouzského vojáka při odklizení výbušnin. Macron viní Hizballáh

Následky izraelských leteckých útoků v Dáhíji na předměstí libanonské metropole...

