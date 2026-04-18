ONLINE: Sparta - Jablonec 2:1, domácí opět vedou, nabídku Kairinena využívá Haraslín

Sparta dvě kola před koncem základní části ví, že Slavii dřív než v nadstavbě předstihnout nemůže. Šanci na titul však stále má, teď ji ovšem čeká náročný soupeř.
Trenér Brian Priske zvolil proti Jablonci následující sestavu: Surovčík – Sonne, Ševínský, Sörensen, Zelený – Sochůrek, Eneme, Kairinen – Grimaldo, Kuchta, Haraslín.
Jablonec se před týdnem výhrou nad Baníkem (4:1) vrátil na třetí příčku před Plzeň, která brala jen bod z utkání na Slavii (0:0).
Remízou skončil i poslední vzájemný zápas Sparty s Jabloncem, v červenci v prvním kole aktuálního ročníku z toho byl výsledek 1:1 po gólech Jawa a Kuchty.
Góly:
21. J. Kuchta, 37. L. Haraslín
24. S. Nebyla
Sestavy:
J. Surovčík - O. Sonne, A. Ševínský, A. Sörensen, J. Zelený - H. Sochůrek, K. Kairinen, S. Eneme - J. Grimaldo, J. Kuchta, L. Haraslín
K. Mihelak - R. Pantalon, N. Tekijaški, D. Souček - V. Čanturišvili, R. Sedláček, N. Okeke, E. Sobol - S. Nebyla, L. Jawo, A. Alégué
Náhradníci:
S. Mannsverk, D. Kerl, M. Ryneš, A. Rrahmani, G. Kuol, F. Panák, P. Kadeřábek, J. Martinec, L. Franc
S. Lavrinčík, S. Obinaja, E. Singhateh, D. Puškáč, J. Chramosta, F. Zorvan, F. Novák, M. Cedidla, J. Hanuš, M. Malenšek
