Plzeň - Pardubice 0:1, třetí ztráta za sebou, favorita z brejku nachytal Tanko

Plzeň ztratila body potřetí za sebou. Po domácí remíze s Teplicemi a minule na Slavii se jí nepovedl duel, který v 70. minutě rozhodl z brejku Tanko.
O chvíli později jí ubrala sílu na srovnání červená karta pro Doskiho, jenž neodhadl odskok míče a úmyslně zahrál rukou. Tím zmařil soupeři zjevnou brankovou šanci.
Pardubice naposledy přehrály olomouckou Sigmu 2:1, na podzim daly čtyři branky na Spartě a po další výhře nad elitním týmem ligy mají jistou záchranu. V nadstavbě budou bojovat v prostřední skupině.
Východočeši v lize porazili Plzeň teprve podruhé z dosavadních 12 zápasů, ve Štruncových sadech zvítězili v nejvyšší soutěži poprvé. Kouči Janu Trousilovi vyšel souboj proti bývalému klubu, kde ještě do září dělal asistenta trenéra.
Viktoria si bezkrevným výkonem pořádně pokazila slavnostní zápas, v němž si připomněla 15 let od zisku prvního ligového titulu. Západočeši nastoupili ve speciálních dresech inspirovaných dobovými trikoty.
Hosty zápasu byli členové tehdejšího mistrovského mužstva včetně trenérského týmu v čele s hlavním koučem Pavlem Vrbou, který se divákům představil na závěr slavnostního nástupu před utkáním.
Domácí vyrukovali ve stejné základní sestavě jako v minulém kole při bezbrankové remíze na Slavii, první poločas jim ale herně hrubě nevyšel. Východočeši od úvodu působili živějším dojmem a překvapivě měli více možností. Ve 14. minutě Noslinovu hlavičku zastavil Wiegele, poté plzeňský gólman dvakrát vyrazil mnohem nebezpečnější Patrákovy střely.
Domácí výrazněji zahrozili až ve 34. minutě, kdy Souarého tvrdou ránu zlikvidoval gólman Charatišvili. Trenér Viktorie Hyský zareagoval na mdlý výkon svých svěřenců už do přestávky dvojitým střídáním, místo Spáčila a Aduem nasadil Ladru s uzdraveným Memičem.
Do druhé půle pak naskočil plzeňský lídr Červ, další hráč, který doléčil zranění. Jeho tým začal po změně stran o poznání aktivněji. V 53. minutě nabíhající Krčík po centru z velkého úhlu trefil tyč a jen centimetry ho dělily od 11. gólu v ligovém ročníku.
Západočeši sice měli převahu, ale k výrazným šancím se nedostávali. Hostům stačil k senzačnímu vedení jeden povedený brejk. V 70. minutě vysunul Jelínek kolmicí nabíhajícího Tanka a střídající útočník zakončil únik na Wiegeleho přesně. Nigerijský hráč skóroval pošesté v ligové sezoně.
Plzeňští se dostali do křeče a závěr jim ještě více zkomplikoval Doski. V roli posledního sáhl po míči rukou a sudí Volek ho v 81. minutě rovnou vyloučil. Pardubičtí už vedení udrželi a vyhráli potřetí z posledních čtyř venkovních ligových duelů.
Západočeši naopak zvítězili v jediném z minulých čtyř domácích zápasů nejvyšší soutěže a rozčarovaní fanoušci je vyprovodili pokřikem „Bojujte za Plzeň“.
71. A. Tanko
F. Wiegele - A. Sojka (46. L. Červ), S. Dweh, D. Krčík, M. Doski - P. Hrošovský, K. Spáčil (40. A. Memič), P. Adu (40. T. Ladra), C. Souaré (76. D. Vašulín), D. Višinský - M. Toure (69. J. Panoš)
L. Charatišvili - J. Noslin, S. Bammens, J. Trédl (89. M. Konečný) - R. Saarma (60. T. Boledovič), T. Jelínek, M. Hlavatý, E. Godwin - V. Patrák (67. E. Samuel), D. Smékal (89. L. Krobot), G. Botos (60. A. Tanko)
A. Memič, T. Slončík, D. Vašulín, A. Kadlec, M. Valenta, M. Tvrdoň, L. Červ, T. Ladra, J. Panoš, D. Ťapaj
M. Konečný, S. Kopásek, A. Mandous, F. Vecheta, L. Krobot, A. Tanko, Š. Míšek, J. Hamza, E. Samuel, T. Boledovič
81. M. Doski
Počet diváků: 9 515 (81 % z kapacity 11 700)