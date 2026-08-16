ONLINE: Baník - Artis 1:0, divoký zápas v Ostravě, sudí odvolal už tři góly

Baník po úvodní výhře 1:0 nad Zlínem padl doma vysoko 0:4 s pražskou Slavií a dobře nenavázal ani ve třetím kole, kdy podlehl 1:2 venku Hradci Králové.
Nováček soutěže Artis zatím bodoval jen jednou, a to ve druhém kole remízou 1:1 se Slováckem. Tu rámují dvě domácí porážky, nejprve s Mladou Boleslaví 2:4 a naposledy také 1:2 se Sigmou Olomouc.
Kdo získá další ligové body?
Ostrava : Artis Brno 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
8. M. Kohút
8. M. Kohút
Góly:
Sestavy:
M. Jedlička - M. Frydrych (45. J. Míček), R. Nogha, M. Djačuk - A. Bewene, J. Boula, M. Kohút, A. Traoré, V. Sinjavskij - D. Gilbert, A. Gning
M. Jedlička - M. Frydrych (45. J. Míček), R. Nogha, M. Djačuk - A. Bewene, J. Boula, M. Kohút, A. Traoré, V. Sinjavskij - D. Gilbert, A. Gning
Sestavy:
T. Stoppen - N. Glossoa (38. I. Fomba), D. Plechatý, D. Šimek, D. Preisler - A. Carlén (46. M. Pospíšil), A. Petrák, A. Alégué, S. Komljenovic, Papalelé - E. Ndiaye
T. Stoppen - N. Glossoa (38. I. Fomba), D. Plechatý, D. Šimek, D. Preisler - A. Carlén (46. M. Pospíšil), A. Petrák, A. Alégué, S. Komljenovic, Papalelé - E. Ndiaye
Náhradníci:
D. Planka, V. Škrkoň, J. Míček, A. Musák, D. Buchta, M. Babka, V. Budinský, M. Chaluš, F. Kubala, V. Jurečka, D. Holzer
D. Planka, V. Škrkoň, J. Míček, A. Musák, D. Buchta, M. Babka, V. Budinský, M. Chaluš, F. Kubala, V. Jurečka, D. Holzer
Náhradníci:
I. Fomba, M. Jeřábek, R. Kašík, I. Sylla, E. Fully, D. Samek, Š. Harazim, J. Borek, J. Fulnek, M. Pospíšil
I. Fomba, M. Jeřábek, R. Kašík, I. Sylla, E. Fully, D. Samek, Š. Harazim, J. Borek, J. Fulnek, M. Pospíšil
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Žluté karty:
17. M. Frydrych
17. M. Frydrych
Žluté karty:
24. A. Alégué, 30. N. Glossoa
24. A. Alégué, 30. N. Glossoa