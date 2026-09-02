ONLINE: Bohemians - Jablonec 0:0, hosté chtějí v dohrávce odčinit nedělní porážku

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  19:30
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Jablonecký útočník Jan Chramosta padá v souboji s Bensonem Sakalou z Bohemians. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Hned jak se vrátili do akce v lize, poprvé prohráli. Jablonečtí fotbalisté to ale mohou velmi rychle odčinit. V dohrávce 4. kola Chance Ligy hrají na půdě Bohemians, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Jablonec byl po třech kolech stoprocentní, pak si ale dva zápasy odložil kvůli účasti v předkolech Konferenční ligy, kde nakonec postoupil do hlavní fáze.

O víkendu ale prohrál v Teplicích 0:2.

Bohemians jsou s pěti body dvanáctí, chybí jim však odehrát dva zápasy – kromě toho s Jabloncem pak v říjnu utkání s Mladou Boleslaví, které bylo o víkendu odloženo kvůli viróze v týmu soupeře.

V minulé sezoně oba vzájemné zápasy zvládl Jablonec výsledkem 1:0.

Chance Liga 2026/2027
2. 9. 2026 20:00
Zápas probíhá
Bohemians : Jablonec 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Frühwald - P. Kareem, D. Lischka, M. Kadlec - M. Havel, A. Čermák, V. Smrž, D. Javorček - R. Květ, J. Matoušek, L. Almási
Sestavy:
K. Mihelak - M. Cedidla, D. Pavlovič, F. Novák, J. Sláma - R. Sedláček, N. Okeke, A. Růsek, J. Suchan, V. Čanturišvili - J. Chramosta
Náhradníci:
P. Mirvald, M. Banda, V. Pilař, J. Kovařík, M. Reichl, J. Vondra, D. Vala, D. Heidenreich, L. Krobot, V. Zeman, Š. Černý
Náhradníci:
H. Ahl, S. Alioum, J. Hanuš, E. Sobol, D. Souček, F. Zorvan, F. Vecheta, L. Jawo, G. Kuol, D. Hollý, R. Horák
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