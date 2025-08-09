ONLINE: Slavia - Teplice 1:0, chyba hostů, skóre otevírá po půlhodině Provod

Slávističtí fotbalisté chtějí vybojovat první domácí vítězství v novém ročníku Chance Ligy. Ve 4. kole hrají s Teplicemi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Teplický brankář Matouš Trmal brání střelu Vasila Kušeje ze Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavia hned na úvod nového ročníku, v němž obhajuje mistrovský titul, ztratila s Hradcem Králové (2:2). Pak si nicméně připsala dvě výhry a se sedmi body se vyhoupla na druhé místo jen o skóre za Spartu. Do sobotního utkání vstupovala na třetím místě, neboť se do čela tabulky posunul Zlín.

Před týdnem měla Slavia velké štěstí, po Chorého zkratu Slovácko kopalo penaltu, ale Daníček ji v samotném závěru neproměnil.

Bez Chorého se Slavia musí obejít v následujících šesti zápasech. Proti Teplicím zvolil trenér Trpišovský tuto sestavu: Staněk – Holeš, Zima, Bořil – Douděra, Zafeiris, Moses, Oscar – Kušej, Chytil, Provod.

Teplice si minulý víkend proti jinému pražskému týmu Bohemians (3:0) připsaly první bodový zisk v novém ročníku, o týden dříve však jejich duel v Ostravě přerušil déšť, takže mají dosud odehrané pouze dva kompletní zápasy.

Chance Liga 2025/2026
9. 8. 2025 20:00
Zápas probíhá
Slavia : Teplice 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
31. L. Provod
Góly:
Sestavy:
J. Staněk - D. Douděra, T. Holeš, D. Zima, J. Bořil - D. Moses, C. Zafeiris, M. Oscar - V. Kušej, M. Chytil, L. Provod
Sestavy:
M. Trmal - N. Audinis, L. Takács, D. Večerka - M. Riznič, R. Jukl, R. Sedláček, D. Danihel - D. Trubač, M. Kozák, M. Pulkrab
Náhradníci:
Š. Chaloupek, I. Ogbu, I. Schranz, M. Sadílek, J. Markovič, L. Vorlický, E. Fully, D. Teah, Y. Sanyang, D. Hašioka
Náhradníci:
J. Emmer, J. Švanda, K. Lichtenberg, M. Beránek, J. Cykalo, M. Náprstek, R. Ludha, P. Svatek, L. Krejčí, M. Radosta, J. Auta
Žluté karty:
31. V. Kušej
Žluté karty:
