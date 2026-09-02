ONLINE: Zbrojovka - Hradec Kr. 0:0, domácí chtějí v dohrávce získat třetí výhru v řadě

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  17:50
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Fotbalisté brněnské Zbrojovky se radují z gólu. | foto: ČTK

Vyhráli dvě ligová utkání v řadě, navázat na to fotbalisté Zbrojovky Brno chtějí ve středeční dohrávce 4. kola Chance Ligy proti Hradci Králové. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zbrojovka zatím zažívá povedený návrat mezi elitu, když získala v pěti zápasech 10 bodů, navíc porazila Spartu a remizovala v Plzni.

Pokud zvítězí i teď, dotáhne se na druhý Liberec.

Hradec si zápas s ní odkládal kvůli účasti v předkolech evropských pohárů, nakonec ale nepostoupil ani do Evropské ani do Konferenční ligy.

O víkendu pak v domácí soutěži prohrál 0:2 s Libercem.

Chance Liga 2026/2027
2. 9. 2026 18:00
Zápas probíhá
Zbrojovka : Hradec Kr. 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, Kaká, J. Zmrhal - L. Penxa, J. Janetzký, P. Ševčík - B. Kanakimana, D. Vašulín, T. Vachoušek
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Mielke - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, M. van Buren
Náhradníci:
A. Vaníček, D. Granečný, P. Žitný, P. Čavoš, O. Velich, Š. Langer, E. Hunal, A. Dante, L. Saal, M. Rymarenko, O. Prodělal
Náhradníci:
M. Valenta, T. Petrášek, P. Vízek, J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Vágner, J. Hodek, E. Fernandes Neto, A. Umar, R. Abajas
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