ONLINE: Zbrojovka - Hradec Kr. 0:0, domácí chtějí v dohrávce získat třetí výhru v řadě

Zbrojovka zatím zažívá povedený návrat mezi elitu, když získala v pěti zápasech 10 bodů, navíc porazila Spartu a remizovala v Plzni.
Pokud zvítězí i teď, dotáhne se na druhý Liberec.
Hradec si zápas s ní odkládal kvůli účasti v předkolech evropských pohárů, nakonec ale nepostoupil ani do Evropské ani do Konferenční ligy.
O víkendu pak v domácí soutěži prohrál 0:2 s Libercem.
Zbrojovka : Hradec Kr. 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, Kaká, J. Zmrhal - L. Penxa, J. Janetzký, P. Ševčík - B. Kanakimana, D. Vašulín, T. Vachoušek
A. Hrdina - J. Klíma, F. Vedral, Kaká, J. Zmrhal - L. Penxa, J. Janetzký, P. Ševčík - B. Kanakimana, D. Vašulín, T. Vachoušek
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Mielke - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, M. van Buren
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Mielke - D. Ludvíček, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, M. van Buren
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Náhradníci:
A. Vaníček, D. Granečný, P. Žitný, P. Čavoš, O. Velich, Š. Langer, E. Hunal, A. Dante, L. Saal, M. Rymarenko, O. Prodělal
A. Vaníček, D. Granečný, P. Žitný, P. Čavoš, O. Velich, Š. Langer, E. Hunal, A. Dante, L. Saal, M. Rymarenko, O. Prodělal
Náhradníci:
M. Valenta, T. Petrášek, P. Vízek, J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Vágner, J. Hodek, E. Fernandes Neto, A. Umar, R. Abajas
M. Valenta, T. Petrášek, P. Vízek, J. Chvátal, A. Vlkanova, M. Vágner, J. Hodek, E. Fernandes Neto, A. Umar, R. Abajas