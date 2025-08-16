ONLINE: Dukla - Plzeň, hosté jsou jasným favoritem. Splní povinnost?

  16:19aktualizováno  16:19
Plzeňští fotbalisté chtějí po dvou remízách zase zvítězit. V 5. kole Chance Ligy hrají na půdě pražské Dukly, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu do sítě Slovácka. | foto: MAFRA

Plzeň do nového ročníku vstoupila skvěle, když rozstřílela Pardubice 5:1, pak nicméně dvakrát přišla o vedení v závěru – nejprve s Jabloncem a minulý týden také se Slováckem (oba 1:1).

Mezitím si navíc odložila duel s Mladou Boleslaví, takže má zatím na kontě pouhých pět bodů.

Dukla pro změnu usiluje o svou vůbec první výhru, pod novým koučem Holoubkem dosud dvakrát prohrála a dvakrát remizovala.

Podaří se jí zaskočit favorita?

Chance Liga 2025/2026
16. 8. 2025 17:00
Dukla : Plzeň 0 : 0
Sestavy:
R. Matrevičs - E. Hunal, J. Svozil, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, M. Ambler - T. Jedlička, N. Cissé, M. Čermák
Sestavy:
M. Jedlička - J. Paluska, S. Markovič, V. Jemelka - A. Memič, M. Valenta, L. Červ, C. Souaré - P. Adu, R. Durosinmi , C. Kabongo
Náhradníci:
D. Kozma, D. Hašek, Š. Šebrle, A. Jágrik, Z. Šehovič, D. Velasquez, J. Hrubeš, F. Matoušek, J. Fokam, S. Tijani
Náhradníci:
D. Višinský, K. Spáčil, T. Ladra, M. Vydra, M. Havel, J. Kopic, M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš
