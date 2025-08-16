ONLINE: Dukla - Plzeň, hosté jsou jasným favoritem. Splní povinnost?

Plzeň do nového ročníku vstoupila skvěle, když rozstřílela Pardubice 5:1, pak nicméně dvakrát přišla o vedení v závěru – nejprve s Jabloncem a minulý týden také se Slováckem (oba 1:1).
Mezitím si navíc odložila duel s Mladou Boleslaví, takže má zatím na kontě pouhých pět bodů.
Dukla pro změnu usiluje o svou vůbec první výhru, pod novým koučem Holoubkem dosud dvakrát prohrála a dvakrát remizovala.
Podaří se jí zaskočit favorita?
R. Matrevičs - E. Hunal, J. Svozil, M. Purzitidis - S. Isife, J. Peterka, M. Žitný, M. Ambler - T. Jedlička, N. Cissé, M. Čermák
M. Jedlička - J. Paluska, S. Markovič, V. Jemelka - A. Memič, M. Valenta, L. Červ, C. Souaré - P. Adu, R. Durosinmi , C. Kabongo
D. Kozma, D. Hašek, Š. Šebrle, A. Jágrik, Z. Šehovič, D. Velasquez, J. Hrubeš, F. Matoušek, J. Fokam, S. Tijani
D. Višinský, K. Spáčil, T. Ladra, M. Vydra, M. Havel, J. Kopic, M. Doski, A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, J. Panoš