ONLINE: Jablonec - Slavia 0:0, po zranění se vrací Ogbu, hned dostává žlutou kartu

  19:48aktualizováno  20:06
Slávističtí fotbalisté usilují v pátém kole Chance Ligy o čtvrtou výhru v řadě. Od 20 hodin hrají na půdě Jablonce, který je v případě vítězství může přeskočit. Zápas sledujte v podrobné online reportáži.

Jablonecký Michal Beran v hlavičkovém souboji s Christosem Zafeirisem ze Slavie. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Slavia, která obhajuje mistrovský titul, hned na úvod nového ročníku překvapivě ztratila doma s Hradcem Králové (2:2). V následujících třech utkáních nicméně třikrát zvítězila, ani jednou neinkasovala a vyšvihla se do čela tabulky o skóre před Spartu a Zlín.

Do zápasu v Jablonci nasadil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Oscar, Bořil – Kušej, Schranz, Provod.

Jablonec zatím navazuje na výkony z uplynulé sezony. V prvních dvou kolech obral Spartu i Plzeň (oba 1:1), pak začal sbírat výhry – porazil Hradec (2:0) i Bohemians (1:0).

Když doma na Slavii narazil naposledy, zvládl proti ní v závěru otočit skóre z 0:2 na 3:2.

Chance Liga 2025/2026
16. 8. 2025 20:00
Zápas probíhá
Jablonec : Slavia 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Hanuš - J. Martinec, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, M. Beran, V. Čanturišvili - A. Alégué, L. Jawo, J. Chramosta
Sestavy:
J. Staněk - T. Holeš, I. Ogbu, D. Zima - D. Douděra, M. Oscar, D. Moses, J. Bořil - V. Kušej, I. Schranz, L. Provod
Náhradníci:
J. Fortelný, A. Kotlín, K. Mihelak, L. Penxa, S. Makanjuola, N. Innocenti, S. Lavrinčík, J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, D. Souček
Náhradníci:
J. Markovič, L. Vorlický, D. Teah, Y. Sanyang, D. Hašioka, E. Fully, O. Zmrzlý, M. Sadílek, M. Chytil, Š. Chaloupek, C. Zafeiris
Žluté karty:
Žluté karty:
5. E. Fully
