ONLINE: Jablonec - Slavia 0:0, po zranění se vrací Ogbu, hned dostává žlutou kartu

Slavia, která obhajuje mistrovský titul, hned na úvod nového ročníku překvapivě ztratila doma s Hradcem Králové (2:2). V následujících třech utkáních nicméně třikrát zvítězila, ani jednou neinkasovala a vyšvihla se do čela tabulky o skóre před Spartu a Zlín.
Do zápasu v Jablonci nasadil kouč Jindřich Trpišovský následující sestavu: Staněk – Holeš, Ogbu, Zima – Douděra, Moses, Oscar, Bořil – Kušej, Schranz, Provod.
Jablonec zatím navazuje na výkony z uplynulé sezony. V prvních dvou kolech obral Spartu i Plzeň (oba 1:1), pak začal sbírat výhry – porazil Hradec (2:0) i Bohemians (1:0).
Když doma na Slavii narazil naposledy, zvládl proti ní v závěru otočit skóre z 0:2 na 3:2.
J. Hanuš - J. Martinec, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, S. Nebyla, M. Beran, V. Čanturišvili - A. Alégué, L. Jawo, J. Chramosta
J. Fortelný, A. Kotlín, K. Mihelak, L. Penxa, S. Makanjuola, N. Innocenti, S. Lavrinčík, J. Suchan, D. Puškáč, D. Štěpánek, D. Souček
J. Markovič, L. Vorlický, D. Teah, Y. Sanyang, D. Hašioka, E. Fully, O. Zmrzlý, M. Sadílek, M. Chytil, Š. Chaloupek, C. Zafeiris
5. E. Fully