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ONLINE: Jablonec - Baník 1:0, gól hostů odvolal VAR, vzápětí se trefuje Novák

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  16:32aktualizováno  17:44
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Filip Novák (vpravo) slaví se spoluhráči z Jablonce gól proti Baníku Ostrava.

Filip Novák (vpravo) slaví se spoluhráči z Jablonce gól proti Baníku Ostrava. | foto: ČTK

Momentka z utkání FK Jablonec - FC Baník Ostrava v rámci 5. kola fotbalové...
Trenér Jablonce Luboš Kozel během zápasu s Baníkem Ostrava.
Jablonecký záložník Richard Sedláček během zápasu proti Baníku Ostrava.
Brankář Martin Jedlička z Baníku Ostrava zasahuje v utkání proti Jablonci.
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Dvě prohry a jedna remíza v posledních třech ligových utkáních. Nelichotivou sérii zkusí přerušit jablonečtí fotbalisté v dohrávce 5. kola Chance Ligy proti Baníku Ostrava. Zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zápas s Baníkem byl jedním ze dvou, které si Jablonec odložil kvůli účasti v předkolech Konferenční ligy.

Tam nakonec postoupil do hlavní fáze, ale po návratu do domácí soutěže se mu nedaří a naposledy prohrál 1:2 v derby s Libercem.

Zůstává sice na sedmém místě, má ale jen o bod víc než třeba jedenáctý Baník. Ten má zatím v novém ročníku bilanci tří vítězství a tří porážek, naposledy prohrál v Mladé Boleslavi vysoko 0:4.

V minulé sezoně vyhrál Jablonec oba vzájemné zápasy. Kdo uspěje tentokrát?

Chance Liga 2026/2027
9. 9. 2026 17:00
Zápas probíhá
Jablonec : Ostrava 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
44. F. Novák
Góly:
Sestavy:
K. Mihelak (41. J. Hanuš) - D. Pavlovič, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, R. Sedláček, M. Polidar - D. Hollý, S. Alioum, A. Růsek
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, M. Chaluš, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, D. Holzer - D. Gilbert, F. Kubala, V. Jurečka
Náhradníci:
J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, M. Cedidla, J. Chramosta, E. Sobol, J. Hanuš, N. Okeke, F. Vecheta, L. Jawo, H. Ahl
Náhradníci:
M. Frydrych, V. Budinský, A. Musák, M. Djačuk, F. Šancl, R. Nogha, V. Škrkoň, M. Kmeť
Žluté karty:
33. S. Alioum
Žluté karty:
14. J. Míček
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