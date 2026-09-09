ONLINE: Jablonec - Baník 1:0, gól hostů odvolal VAR, vzápětí se trefuje Novák

Zápas s Baníkem byl jedním ze dvou, které si Jablonec odložil kvůli účasti v předkolech Konferenční ligy.
Tam nakonec postoupil do hlavní fáze, ale po návratu do domácí soutěže se mu nedaří a naposledy prohrál 1:2 v derby s Libercem.
Zůstává sice na sedmém místě, má ale jen o bod víc než třeba jedenáctý Baník. Ten má zatím v novém ročníku bilanci tří vítězství a tří porážek, naposledy prohrál v Mladé Boleslavi vysoko 0:4.
V minulé sezoně vyhrál Jablonec oba vzájemné zápasy. Kdo uspěje tentokrát?
Góly:
44. F. Novák
44. F. Novák
Góly:
Sestavy:
K. Mihelak (41. J. Hanuš) - D. Pavlovič, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, R. Sedláček, M. Polidar - D. Hollý, S. Alioum, A. Růsek
K. Mihelak (41. J. Hanuš) - D. Pavlovič, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, S. Nebyla, R. Sedláček, M. Polidar - D. Hollý, S. Alioum, A. Růsek
Sestavy:
M. Jedlička - J. Skyba, M. Chaluš, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, D. Holzer - D. Gilbert, F. Kubala, V. Jurečka
M. Jedlička - J. Skyba, M. Chaluš, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, A. Traoré, D. Holzer - D. Gilbert, F. Kubala, V. Jurečka
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Náhradníci:
J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, M. Cedidla, J. Chramosta, E. Sobol, J. Hanuš, N. Okeke, F. Vecheta, L. Jawo, H. Ahl
J. Sláma, D. Souček, F. Zorvan, M. Cedidla, J. Chramosta, E. Sobol, J. Hanuš, N. Okeke, F. Vecheta, L. Jawo, H. Ahl
Náhradníci:
M. Frydrych, V. Budinský, A. Musák, M. Djačuk, F. Šancl, R. Nogha, V. Škrkoň, M. Kmeť
M. Frydrych, V. Budinský, A. Musák, M. Djačuk, F. Šancl, R. Nogha, V. Škrkoň, M. Kmeť